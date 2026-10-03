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ИБП Powercom RPT-1000AP EURO USB купить с доставкой в Москве
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ИБП Powercom RPT-1000AP EURO USB

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ИБП Powercom RPT-1000AP EURO USB - фото 1
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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
600
Полная мощность, ВА
1000
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
1
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
3
  • ИБП Powercom RPT-1000AP EURO USB - фото 1
  • ИБП Powercom RPT-1000AP EURO USB - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 230 руб. 
Начислим 178 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 294860
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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ИБП Powercom RPT-1000AP EURO USB
8 230 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Powercom
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
встроенный аккумулятор
Активная мощность, Вт
600
Полная мощность, ВА
1000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Время переключения на батарею, мс
2
Время работы при полной нагрузке
1
Мин. входное напряжение, В
165
Макс. входное напряжение, В
300
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
3
Количество розеток с питанием от батареи
3
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х22х14
Вес, кг.
5.78

Описание товара ИБП Powercom RPT-1000AP EURO USB

Источники бесперебойного питания (ИБП) Powercom – это надежное и эффективное решение для защиты вашей электроники и оборудования от перебоев в электроснабжении. Представленный модельный ряд обладает рядом ключевых характеристик, обеспечивающих его универсальность и производительность. Одной из важных характеристик этих ИБП является их линейно-интерактивный тип, который позволяет эффективно регулировать напряжение и обеспечивать стабильное питание подключенных устройств. Активная мощность составляет 600 Вт, что позволяет поддерживать работу множества устройств, а полная мощность 1000 В·А делает его идеальным решением для среднего бизнеса и домашних условий. ИБП Powercom оснащены тремя розетками с питанием от батареи типа EURO (CEE 7), что обеспечивает защиту самых важных устройств в случае отключения электроэнергии. Все три розетки одновременно обеспечивают возможность подключения и защищают от перенапряжений, позволяя поддерживать работу критически важных систем. Форм-фактор Tower и компактный вес в 4,5 кг делают эти ИБП легкими в установке и размещении даже в условиях ограниченного пространства. Это устройство рассчитано на однофазное питание с минимально допустимым входным напряжением 165 В, что делает его надежным партнером в условиях нестабильного электроснабжения. Особое внимание уделено скорости переключения на батарейное питание – всего 2 мс, что минимизирует вероятность потери данных при внезапных сбоях электроэнергии. Однако стоит упомянуть, что при полной нагрузке время автономной работы составляет 1 минуту, что требует дополнительного решения для продолжительной работы. ИБП Powercom выдают модифицированную синусоиду, что подходит для большинства бытовой техники и офисного оборудования. Бренд Powercom подтверждает свое качество надежностью и долговечностью предлагаемых решений. Этот источник бесперебойного питания станет отличным помощником, обеспечивая защиту ваших электронных устройств и стабильность их работы в самые критические моменты.

Отзывы о товаре ИБП Powercom RPT-1000AP EURO USB




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Характеристики
Бренд
Powercom
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
встроенный аккумулятор
Активная мощность, Вт
600
Полная мощность, ВА
1000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Время переключения на батарею, мс
2
Время работы при полной нагрузке
1
Мин. входное напряжение, В
165
Развернуть
Макс. входное напряжение, В
300
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
3
Количество розеток с питанием от батареи
3
Страна производитель
Китай
Описание
Источники бесперебойного питания (ИБП) Powercom – это надежное и эффективное решение для защиты вашей электроники и оборудования от перебоев в электроснабжении. Представленный модельный ряд обладает рядом ключевых характеристик, обеспечивающих его универсальность и производительность. Одной из важных характеристик этих ИБП является их линейно-интерактивный тип, который позволяет эффективно регулировать напряжение и обеспечивать стабильное питание подключенных устройств. Активная мощность составляет 600 Вт, что позволяет поддерживать работу множества устройств, а полная мощность 1000 В·А делает его идеальным решением для среднего бизнеса и домашних условий. ИБП Powercom оснащены тремя розетками с питанием от батареи типа EURO (CEE 7), что обеспечивает защиту самых важных устройств в случае отключения электроэнергии. Все три розетки одновременно обеспечивают возможность подключения и защищают от перенапряжений, позволяя поддерживать работу критически важных систем. Форм-фактор Tower и компактный вес в 4,5 кг делают эти ИБП легкими в установке и размещении даже в условиях ограниченного пространства. Это устройство рассчитано на однофазное питание с минимально допустимым входным напряжением 165 В, что делает его надежным партнером в условиях нестабильного электроснабжения. Особое внимание уделено скорости переключения на батарейное питание – всего 2 мс, что минимизирует вероятность потери данных при внезапных сбоях электроэнергии. Однако стоит упомянуть, что при полной нагрузке время автономной работы составляет 1 минуту, что требует дополнительного решения для продолжительной работы. ИБП Powercom выдают модифицированную синусоиду, что подходит для большинства бытовой техники и офисного оборудования. Бренд Powercom подтверждает свое качество надежностью и долговечностью предлагаемых решений. Этот источник бесперебойного питания станет отличным помощником, обеспечивая защиту ваших электронных устройств и стабильность их работы в самые критические моменты.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


ИБП Powercom RPT-1000AP EURO USB - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 8230 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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