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ИБП Powercom Raptor Euro (RPT-1000AP) купить с доставкой в Москве
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ИБП Powercom Raptor Euro (RPT-1000AP)

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ИБП Powercom Raptor Euro (RPT-1000AP) - фото 5
ИБП Powercom Raptor Euro (RPT-1000AP) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
  • ИБП Powercom Raptor Euro (RPT-1000AP) - фото 1
  • ИБП Powercom Raptor Euro (RPT-1000AP) - фото 2
  • ИБП Powercom Raptor Euro (RPT-1000AP) - фото 3
  • ИБП Powercom Raptor Euro (RPT-1000AP) - фото 4
  • ИБП Powercom Raptor Euro (RPT-1000AP) - фото 5
  • ИБП Powercom Raptor Euro (RPT-1000AP) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 210 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 666901
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Характеристики

Бренд
Powercom
Тип товара
ИБП
Размеры в упаковке, см
34х23х14
Вес, кг.
4.6

Описание товара ИБП Powercom Raptor Euro (RPT-1000AP)

Ультракомпактный, линейно-интерактивный источник бесперебойного питания Powercom Raptor RPT-1000AP предохранит персональный компьютер и другую технику от любых перебоев в электропитании. Благодаря низкому уровню шума, полной выходной мощности 1000 ВА, USB-интерфейсу и 3 дополнительным выходным разъемам питания, этот бесперебойник подойдет как для работы в офисе, так и в тихой домашней обстановке.

Отзывы о товаре ИБП Powercom Raptor Euro (RPT-1000AP)




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Характеристики
Бренд
Powercom
Тип товара
ИБП
Описание
Ультракомпактный, линейно-интерактивный источник бесперебойного питания Powercom Raptor RPT-1000AP предохранит персональный компьютер и другую технику от любых перебоев в электропитании. Благодаря низкому уровню шума, полной выходной мощности 1000 ВА, USB-интерфейсу и 3 дополнительным выходным разъемам питания, этот бесперебойник подойдет как для работы в офисе, так и в тихой домашней обстановке.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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