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Источник бесперебойного питания Powercom Imperial IMP-525AP 315Вт 525ВА черный купить с доставкой в Москве
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Источник бесперебойного питания Powercom Imperial IMP-525AP 315Вт 525ВА черный

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Источник бесперебойного питания Powercom Imperial IMP-525AP 315Вт 525ВА черный - фото 1
Источник бесперебойного питания Powercom Imperial IMP-525AP 315Вт 525ВА черный - фото 2
Источник бесперебойного питания Powercom Imperial IMP-525AP 315Вт 525ВА черный - фото 3
Источник бесперебойного питания Powercom Imperial IMP-525AP 315Вт 525ВА черный - фото 4
Источник бесперебойного питания Powercom Imperial IMP-525AP 315Вт 525ВА черный - фото 5
Источник бесперебойного питания Powercom Imperial IMP-525AP 315Вт 525ВА черный - фото 6
Источник бесперебойного питания Powercom Imperial IMP-525AP 315Вт 525ВА черный - фото 7
Источник бесперебойного питания Powercom Imperial IMP-525AP 315Вт 525ВА черный - фото 8
Источник бесперебойного питания Powercom Imperial IMP-525AP 315Вт 525ВА черный - фото 9
Источник бесперебойного питания Powercom Imperial IMP-525AP 315Вт 525ВА черный - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
315
Полная мощность, ВА
525
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
10
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
5
  • Источник бесперебойного питания Powercom Imperial IMP-525AP 315Вт 525ВА черный - фото 1
  • Источник бесперебойного питания Powercom Imperial IMP-525AP 315Вт 525ВА черный - фото 2
  • Источник бесперебойного питания Powercom Imperial IMP-525AP 315Вт 525ВА черный - фото 3
  • Источник бесперебойного питания Powercom Imperial IMP-525AP 315Вт 525ВА черный - фото 4
  • Источник бесперебойного питания Powercom Imperial IMP-525AP 315Вт 525ВА черный - фото 5
  • Источник бесперебойного питания Powercom Imperial IMP-525AP 315Вт 525ВА черный - фото 6
  • Источник бесперебойного питания Powercom Imperial IMP-525AP 315Вт 525ВА черный - фото 7
  • Источник бесперебойного питания Powercom Imperial IMP-525AP 315Вт 525ВА черный - фото 8
  • Источник бесперебойного питания Powercom Imperial IMP-525AP 315Вт 525ВА черный - фото 9
  • Источник бесперебойного питания Powercom Imperial IMP-525AP 315Вт 525ВА черный - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 340 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 68232
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Характеристики

Бренд
Powercom
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
световые индикаторы
Активная мощность, Вт
315
Полная мощность, ВА
525
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
4
Время работы при полной нагрузке
10
Мин. входное напряжение, В
165
Макс. входное напряжение, В
275
Максимальная поглощаемая энергия импульса
460
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
5
Количество розеток с питанием от батареи
3
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х10х5
Вес, кг.
8.03

Описание товара Источник бесперебойного питания Powercom Imperial IMP-525AP 315Вт 525ВА черный

Источники бесперебойного питания (ИБП) Powercom представляют собой надежные решения для защиты вашего оборудования от перебоев в электроснабжении. Эта модель, отличающаяся линейно-интерактивной топологией, обеспечивает стабильную работу ваших устройств даже при изменениях напряжения в сети. Основные характеристики этой модели включают: - Вес: 5,8 кг - Полная мощность: 525 В·А - Активная мощность: 315 Вт - Форм-фактор: Tower - Количество розеток с питанием от батареи: 3 - Общее количество розеток: 5 ИБП Powercom способен быстро переключаться на батарею всего за 4 мс, что исключает вероятность отключения питания для подключенных устройств при внезапных перебоях в сети. Диапазон входных напряжений работы устройства составляет от 165 В до 275 В, что позволяет использовать его в различных условиях электросети. Для обеспечения дополнительной безопасности, ИБП оснащен защитой локальной сети и телефонной линии, что предотвращает повреждение оборудования от возможных перенапряжений в коммуникационных линиях. Защита от импульсных помех с максимальной поглощаемой энергией 460 Дж добавляет уровень надежности и устойчивости к резким изменениям в электросети. Этот ИБП станет надежным помощником в защите вашего оборудования, обеспечивая стабильную работу всех подключенных устройств в случае нестабильности сети.

Отзывы о товаре Источник бесперебойного питания Powercom Imperial IMP-525AP 315Вт 525ВА черный




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Характеристики
Бренд
Powercom
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
световые индикаторы
Активная мощность, Вт
315
Полная мощность, ВА
525
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
4
Развернуть
Время работы при полной нагрузке
10
Мин. входное напряжение, В
165
Макс. входное напряжение, В
275
Максимальная поглощаемая энергия импульса
460
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
5
Количество розеток с питанием от батареи
3
Страна производитель
Китай
Описание
Источники бесперебойного питания (ИБП) Powercom представляют собой надежные решения для защиты вашего оборудования от перебоев в электроснабжении. Эта модель, отличающаяся линейно-интерактивной топологией, обеспечивает стабильную работу ваших устройств даже при изменениях напряжения в сети. Основные характеристики этой модели включают: - Вес: 5,8 кг - Полная мощность: 525 В·А - Активная мощность: 315 Вт - Форм-фактор: Tower - Количество розеток с питанием от батареи: 3 - Общее количество розеток: 5 ИБП Powercom способен быстро переключаться на батарею всего за 4 мс, что исключает вероятность отключения питания для подключенных устройств при внезапных перебоях в сети. Диапазон входных напряжений работы устройства составляет от 165 В до 275 В, что позволяет использовать его в различных условиях электросети. Для обеспечения дополнительной безопасности, ИБП оснащен защитой локальной сети и телефонной линии, что предотвращает повреждение оборудования от возможных перенапряжений в коммуникационных линиях. Защита от импульсных помех с максимальной поглощаемой энергией 460 Дж добавляет уровень надежности и устойчивости к резким изменениям в электросети. Этот ИБП станет надежным помощником в защите вашего оборудования, обеспечивая стабильную работу всех подключенных устройств в случае нестабильности сети.
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