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Источник бесперебойного питания CyberPower UT675EIG купить с доставкой в Москве
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Источник бесперебойного питания CyberPower UT675EIG

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Источник бесперебойного питания CyberPower UT675EIG - фото 1
Источник бесперебойного питания CyberPower UT675EIG - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
360
Полная мощность, ВА
675
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
1
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
4
  • Источник бесперебойного питания CyberPower UT675EIG - фото 1
  • Источник бесперебойного питания CyberPower UT675EIG - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 930 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 539797
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Характеристики

Бренд
CyberPower
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
360
Полная мощность, ВА
675
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
6
Время работы при полной нагрузке
1
Мин. входное напряжение, В
165
Макс. входное напряжение, В
290
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х23х11
Вес, кг.
4.4

Описание товара Источник бесперебойного питания CyberPower UT675EIG

Источники бесперебойного питания CyberPower представляют собой надежные устройства, обеспечивающие защиту вашей техники от перебоев в электроснабжении. Этот ИБП выполнен в форм-факторе Tower, что делает его удобным для размещения в различных условиях. Благодаря линейно-интерактивной топологии, устройство обеспечивает стабильную работу при перепадах напряжения, предотвращая отключения вашего оборудования. С активной мощностью 360 Вт и полной мощностью 675 В·А, данный ИБП отлично подходит для использования в домашних и офисных условиях, защищая важное оборудование от перепадов напряжения и потери данных. Он поддерживает работу в однофазных сетях и генерирует выходное напряжение в виде модифицированной синусоиды. ИБП оснащен функцией защиты локальной сети, что позволяет защитить ваше сетевое оборудование от скачков напряжения и возможных повреждений. Время переключения на батарею составляет всего 6 мс, что обеспечивает бесперебойность работы подключенной техники практически без перерывов. При полной нагрузке устройство может работать 1 минуту, чего достаточно для безопасного завершения работы критически важного оборудования. ИБП поддерживает входное напряжение в диапазоне от 165 В до 290 В, адаптируясь к различным условиям электроснабжения. Для хранения энергии используется надежная свинцово-кислотная батарея, обеспечивающая долгий срок службы устройства. Подключение оборудования осуществляется через розетки типа С13, что делает ИБП совместимым с широким спектром устройств. ИБП CyberPower — это идеальный выбор для тех, кто заботится о безопасности и стабильности работы своего оборудования, гарантируя защиту от неожиданных отключений и скачков напряжения.

Отзывы о товаре Источник бесперебойного питания CyberPower UT675EIG




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Характеристики
Бренд
CyberPower
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
360
Полная мощность, ВА
675
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
6
Время работы при полной нагрузке
1
Мин. входное напряжение, В
165
Развернуть
Макс. входное напряжение, В
290
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
4
Страна производитель
Китай
Описание
Источники бесперебойного питания CyberPower представляют собой надежные устройства, обеспечивающие защиту вашей техники от перебоев в электроснабжении. Этот ИБП выполнен в форм-факторе Tower, что делает его удобным для размещения в различных условиях. Благодаря линейно-интерактивной топологии, устройство обеспечивает стабильную работу при перепадах напряжения, предотвращая отключения вашего оборудования. С активной мощностью 360 Вт и полной мощностью 675 В·А, данный ИБП отлично подходит для использования в домашних и офисных условиях, защищая важное оборудование от перепадов напряжения и потери данных. Он поддерживает работу в однофазных сетях и генерирует выходное напряжение в виде модифицированной синусоиды. ИБП оснащен функцией защиты локальной сети, что позволяет защитить ваше сетевое оборудование от скачков напряжения и возможных повреждений. Время переключения на батарею составляет всего 6 мс, что обеспечивает бесперебойность работы подключенной техники практически без перерывов. При полной нагрузке устройство может работать 1 минуту, чего достаточно для безопасного завершения работы критически важного оборудования. ИБП поддерживает входное напряжение в диапазоне от 165 В до 290 В, адаптируясь к различным условиям электроснабжения. Для хранения энергии используется надежная свинцово-кислотная батарея, обеспечивающая долгий срок службы устройства. Подключение оборудования осуществляется через розетки типа С13, что делает ИБП совместимым с широким спектром устройств. ИБП CyberPower — это идеальный выбор для тех, кто заботится о безопасности и стабильности работы своего оборудования, гарантируя защиту от неожиданных отключений и скачков напряжения.
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