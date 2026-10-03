ИБП DKC серии Info PDU, 1000 ВА/720 Вт (INFOPDU1000PL)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Источники бесперебойного питания
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 130 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 645984
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
28х20х9
Вес, кг.
5.8
Описание товара ИБП DKC серии Info PDU, 1000 ВА/720 Вт (INFOPDU1000PL)
ИБП DKC серии Info PDU обеспечивают бесперебойное питание компьютерам и оргтехники на рабочих местах, а также защищают домашние электроприборы от внезапного отключения питания. Отдельно стоящий ИБП
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ИБП DKC серии Info PDU обеспечивают бесперебойное питание компьютерам и оргтехники на рабочих местах, а также защищают домашние электроприборы от внезапного отключения питания. Отдельно стоящий ИБП
ИБП DKC серии Info PDU, 1000 ВА/720 Вт (INFOPDU1000PL) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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