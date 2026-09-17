ИБП Ippon Back Verso 600 300Вт 600ВА черный
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Характеристики
Описание товара ИБП Ippon Back Verso 600 300Вт 600ВА черный
Источники бесперебойного питания (ИБП) Ippon представляют собой надежное решение для защиты ваших электронных устройств от перебоев в электроснабжении. Устройство обладает следующими характеристиками: - Бренд: Ippon - Тип: ИБП - Форм-фактор: Tower - Топология: Резервный (Оффлайн) - Количество фаз: 1 - Тип формы напряжения: Модифицированная синусоида ИБП обеспечивает активную мощность в 300 Вт и полную мощность в 600 В·А, что делает его подходящим для использования как в домашних условиях, так и в небольших офисах. В случае отключения электропитания устройство срабатывает за 6 мс, моментально переключаясь на питание от батареи. Вес устройства составляет 3,7 кг, что облегчает его установку и перемещение при необходимости. Для подключения устройств предусмотрено 6 розеток, из которых 4 обеспечены питанием от батареи, что позволяет продолжать работу даже в случае кратковременного сбоя в сети. ИБП Ippon отличается повышенной защитой: он оснащен функцией защиты локальной сети и телефонной линии, что исключает возможность повреждения оборудования из-за резких скачков напряжения или помех в сети. Максимальная поглощаемая энергия импульса составляет 320 Дж, что значительно снижает риск выхода из строя подключенного оборудования при электрических возмущениях. Использование ИБП от Ippon гарантирует дополнительную надежность и безопасность для ваших электроустройств, обеспечивая непрерывность их работы и защиту от непредвиденных ситуаций в электросети.
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Теги товара: с встроенным аккумулятором
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Теги товара: с встроенным аккумулятором
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