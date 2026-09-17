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ИБП Ippon Back Verso 600 300Вт 600ВА черный купить с доставкой в Москве
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ИБП Ippon Back Verso 600 300Вт 600ВА черный

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ИБП Ippon Back Verso 600 300Вт 600ВА черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
Резервный (Оффлайн)
Активная мощность, Вт
300
Полная мощность, ВА
600
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
1
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 55696
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Характеристики

Бренд
Ippon
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
Резервный (Оффлайн)
Особенности
встроенный аккумулятор
Активная мощность, Вт
300
Полная мощность, ВА
600
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
6
Время работы при полной нагрузке
1
Мин. входное напряжение, В
170
Макс. входное напряжение, В
260
Максимальная поглощаемая энергия импульса
320
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
6
Количество розеток с питанием от батареи
4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х15х10
Вес, кг.
3.04

Описание товара ИБП Ippon Back Verso 600 300Вт 600ВА черный

Источники бесперебойного питания (ИБП) Ippon представляют собой надежное решение для защиты ваших электронных устройств от перебоев в электроснабжении. Устройство обладает следующими характеристиками: - Бренд: Ippon - Тип: ИБП - Форм-фактор: Tower - Топология: Резервный (Оффлайн) - Количество фаз: 1 - Тип формы напряжения: Модифицированная синусоида ИБП обеспечивает активную мощность в 300 Вт и полную мощность в 600 В·А, что делает его подходящим для использования как в домашних условиях, так и в небольших офисах. В случае отключения электропитания устройство срабатывает за 6 мс, моментально переключаясь на питание от батареи. Вес устройства составляет 3,7 кг, что облегчает его установку и перемещение при необходимости. Для подключения устройств предусмотрено 6 розеток, из которых 4 обеспечены питанием от батареи, что позволяет продолжать работу даже в случае кратковременного сбоя в сети. ИБП Ippon отличается повышенной защитой: он оснащен функцией защиты локальной сети и телефонной линии, что исключает возможность повреждения оборудования из-за резких скачков напряжения или помех в сети. Максимальная поглощаемая энергия импульса составляет 320 Дж, что значительно снижает риск выхода из строя подключенного оборудования при электрических возмущениях. Использование ИБП от Ippon гарантирует дополнительную надежность и безопасность для ваших электроустройств, обеспечивая непрерывность их работы и защиту от непредвиденных ситуаций в электросети.

Отзывы о товаре ИБП Ippon Back Verso 600 300Вт 600ВА черный




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Характеристики
Бренд
Ippon
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
Резервный (Оффлайн)
Особенности
встроенный аккумулятор
Активная мощность, Вт
300
Полная мощность, ВА
600
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
6
Развернуть
Время работы при полной нагрузке
1
Мин. входное напряжение, В
170
Макс. входное напряжение, В
260
Максимальная поглощаемая энергия импульса
320
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
6
Количество розеток с питанием от батареи
4
Страна производитель
Китай
Описание
Источники бесперебойного питания (ИБП) Ippon представляют собой надежное решение для защиты ваших электронных устройств от перебоев в электроснабжении. Устройство обладает следующими характеристиками: - Бренд: Ippon - Тип: ИБП - Форм-фактор: Tower - Топология: Резервный (Оффлайн) - Количество фаз: 1 - Тип формы напряжения: Модифицированная синусоида ИБП обеспечивает активную мощность в 300 Вт и полную мощность в 600 В·А, что делает его подходящим для использования как в домашних условиях, так и в небольших офисах. В случае отключения электропитания устройство срабатывает за 6 мс, моментально переключаясь на питание от батареи. Вес устройства составляет 3,7 кг, что облегчает его установку и перемещение при необходимости. Для подключения устройств предусмотрено 6 розеток, из которых 4 обеспечены питанием от батареи, что позволяет продолжать работу даже в случае кратковременного сбоя в сети. ИБП Ippon отличается повышенной защитой: он оснащен функцией защиты локальной сети и телефонной линии, что исключает возможность повреждения оборудования из-за резких скачков напряжения или помех в сети. Максимальная поглощаемая энергия импульса составляет 320 Дж, что значительно снижает риск выхода из строя подключенного оборудования при электрических возмущениях. Использование ИБП от Ippon гарантирует дополнительную надежность и безопасность для ваших электроустройств, обеспечивая непрерывность их работы и защиту от непредвиденных ситуаций в электросети.
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Отзывы


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