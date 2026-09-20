ИБП Powerman Back Pro 1050
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Источники бесперебойного питания
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 080 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 538947
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Источники бесперебойного питания
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
41х24х20
Вес, кг.
8.2
Описание товара ИБП Powerman Back Pro 1050
POWERMAN Back Pro 1050 - линейно-интерактивный ИБП мощностью 1050ВА. Обеспечит надежную защиту различной нагрузке небольшой мощности с импульсным блоком питания при полном отключении электросети, а также при работе сети с отклонениями от нормы: пониженным либо повышенным уровнем напряжения, наличием импульсных и высокочастотных помех.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 8 690 руб.2173 руб. в СплитИБП Ippon Back Power Pro II Euro 650 черный
-
В наличииЦена 8 890 руб.2223 руб. в СплитИБП Ippon Back Basic 1050 Euro черный (403409)
-
В наличииЦена 8 930 руб.2233 руб. в СплитИБП CyberPower UT1100EG
-
В наличииЦена 8 950 руб.2238 руб. в СплитИсточник бесперебойного питания CyberPower BR700ELCD
-
В наличииЦена 9 010 руб.2253 руб. в СплитИсточник бесперебойного питания CyberPower 1000VA 600W BU1000E
-
В наличииЦена 9 040 руб.2260 руб. в СплитИсточник бесперебойного питания CyberPower UT1100EIG
-
В наличииЦена 9 440 руб.2360 руб. в СплитИБП ExeGate SpecialPro Smart LLB-2000.LCD.AVR.C13.RJ.USB (EP2855...
-
В наличииЦена 9 520 руб.2380 руб. в СплитИБП ExeGate SpecialPro Smart LLB-2200.LCD.AVR.C13.RJ.USB (EP2855...
-
В наличииЦена 9 590 руб.2398 руб. в СплитИБП Powercom Spider SPD-550U LCD USB 330Вт 550ВА черный
-
В наличииЦена 9 610 руб.2403 руб. в СплитИБП APC Easy UPS BV800I-GR
-
В наличииЦена 9 630 руб.2408 руб. в СплитИБП ExeGate SpecialPro Smart LLB-2200.LCD.AVR.1SH.2C13.RJ.USB (E...
-
В наличииЦена 9 720 руб.2430 руб. в СплитИБП ExeGate SpecialPro UNB-2000.LED.AVR.EURO.RJ.USB (EP285515RUS...
POWERMAN Back Pro 1050 - линейно-интерактивный ИБП мощностью 1050ВА. Обеспечит надежную защиту различной нагрузке небольшой мощности с импульсным блоком питания при полном отключении электросети, а также при работе сети с отклонениями от нормы: пониженным либо повышенным уровнем напряжения, наличием импульсных и высокочастотных помех.
ИБП Powerman Back Pro 1050 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре ИБП Powerman Back Pro 1050