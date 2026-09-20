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ИБП Powerman Back Pro 1050 купить с доставкой в Москве
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ИБП Powerman Back Pro 1050

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ИБП Powerman Back Pro 1050 - фото 1
ИБП Powerman Back Pro 1050 - фото 2
ИБП Powerman Back Pro 1050 - фото 3
ИБП Powerman Back Pro 1050 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Источники бесперебойного питания
  • ИБП Powerman Back Pro 1050 - фото 1
  • ИБП Powerman Back Pro 1050 - фото 2
  • ИБП Powerman Back Pro 1050 - фото 3
  • ИБП Powerman Back Pro 1050 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 080 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 538947
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Характеристики

Бренд
POWERMAN
Тип товара
Источники бесперебойного питания
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
41х24х20
Вес, кг.
8.2

Описание товара ИБП Powerman Back Pro 1050

POWERMAN Back Pro 1050 - линейно-интерактивный ИБП мощностью 1050ВА. Обеспечит надежную защиту различной нагрузке небольшой мощности с импульсным блоком питания при полном отключении электросети, а также при работе сети с отклонениями от нормы: пониженным либо повышенным уровнем напряжения, наличием импульсных и высокочастотных помех.

Отзывы о товаре ИБП Powerman Back Pro 1050




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Характеристики
Бренд
POWERMAN
Тип товара
Источники бесперебойного питания
Страна производитель
Китай
Описание
POWERMAN Back Pro 1050 - линейно-интерактивный ИБП мощностью 1050ВА. Обеспечит надежную защиту различной нагрузке небольшой мощности с импульсным блоком питания при полном отключении электросети, а также при работе сети с отклонениями от нормы: пониженным либо повышенным уровнем напряжения, наличием импульсных и высокочастотных помех.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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