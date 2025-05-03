ИБП Ippon Back Basic 1050 IEC C13 Black
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Характеристики
Описание товара ИБП Ippon Back Basic 1050 IEC C13 Black
Источники бесперебойного питания Ippon обеспечивают надежную защиту электронных устройств от перебоев в электроснабжении и перепадов напряжения. Этот линейно-интерактивный ИБП с форм-фактором Tower и весом 5,35 кг станет отличным выбором для дома или малого офиса. Благодаря активной мощности в 600 Вт и полной мощности в 1050 В·А, устройство уверенно поддержит питание подключенной техники в течение коротких перебоев. ИБП имеет 3 розетки, питающиеся от батареи, что позволяет одновременно подключить несколько приборов, требующих защиты. Однофазная модель с входным напряжением от 165 В и временем переключения на батарею всего за 4 мс обеспечивает стабильное поддержание работы подключенных устройств. При полной нагрузке источник может работать до 1 минуты, что обеспечивает достаточно времени для корректного завершения работы или перехода на альтернативные источники питания. Устройство поддерживает модифицированную синусоиду формы напряжения на выходе и оснащено защитой локальной сети, что добавляет дополнительный уровень безопасности для вашего оборудования. Бренд Ippon известен своей надежностью и качеством, предлагая оптимальные решения для защиты от нестабильности электросети.
Смотрите также: Батареи для ИБП, Бытовые стабилизаторы напряжения, Источники бесперебойного питания, Сетевые фильтры, удлинители, 500VA, 1000VA, 500 Вт, 800 Вт, 1000 Вт, со стабилизатором, с встроенным аккумулятором, с чистой синусоидой, APC Smart-UPS, APC 1000VA
Теги товара: линейно-интерактивные, 600 Вт
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Смотрите также: Батареи для ИБП, Бытовые стабилизаторы напряжения, Источники бесперебойного питания, Сетевые фильтры, удлинители, 500VA, 1000VA, 500 Вт, 800 Вт, 1000 Вт, со стабилизатором, с встроенным аккумулятором, с чистой синусоидой, APC Smart-UPS, APC 1000VA
Теги товара: линейно-интерактивные, 600 Вт
Достоинства:
Комментарий:
Прекрасно выполняет свои фенкции уже несколько месяцев.
Достоинства:
Комментарий:
работает хорошо срабатывает при отключении света и когда свет включается тоже срабатывает ну ещё не пользовался при включённом компьютере когда выключали бы свет тогда допишу
Достоинства:
Комментарий:
отличный бесперебойник, рекомендую продавца и к покупке
Достоинства:
Комментарий:
Испытал на реальном отключении света в квартире. Аккумулятор продержался 3 минуты под нагрузкой ~32% (по данным ПО) до отключения системы (ПО само выбрало момент когда отключить). Нагрузка: два монитора и пк. Из сайта производителя : \"Время автономной работы при 30% нагрузке 9 мин\". Чую что-то не так.
Достоинства:
Комментарий:
Поставил, работает. Радостно. Xороший машинка спасать моя комп. А если серьезно, то купил для защиты ПК от кратковременных отключений электричества, что бывают в нашем районе раз-два в месяц. Комп и его два монитора теперь под надежной защитой, а у меня, тем временем, освободилось две розетки в сетевом фильтре. Особенно удобно, что у модели нормальные человеческие розетки, поскольку мои мониторы имеют блок питания прямо в штепселе – не пришлось покупать никаких переходников, все подключено чисто и аккуратно
Достоинства:
Комментарий:
Нормальный товар , запах специфический , надеюсь со времени его не станет.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший ИБП. Выбирал между разными вариантами, этот оказался оптимальным по соотношению цена/качество.
Достоинства:
Комментарий:
Продавец не боится за свой товар раз предлагает оформить отзыв через полгода после покупки. У нас частотвыключают свет. Бывает прямо на секунду, но она то и может быть решающей. И зимой прошлой сгорел газовый котел. Ученые горьким опытом компьютер подключили к бесперебойнику. Нареканий нет. Спасибо
Достоинства:
Комментарий:
Не смогла оценить сам ипб, сначала на день задержали доставку, потом вообще привезли разбитый. Печалька
Достоинства:
Комментарий:
Беру не первый раз этой фирмы, заряд и перепады держит.
Отзывы о товаре ИБП Ippon Back Basic 1050 IEC C13 Black
Достоинства:
Комментарий:
Прекрасно выполняет свои фенкции уже несколько месяцев.
Достоинства:
Комментарий:
работает хорошо срабатывает при отключении света и когда свет включается тоже срабатывает ну ещё не пользовался при включённом компьютере когда выключали бы свет тогда допишу
Достоинства:
Комментарий:
отличный бесперебойник, рекомендую продавца и к покупке
Достоинства:
Комментарий:
Испытал на реальном отключении света в квартире. Аккумулятор продержался 3 минуты под нагрузкой ~32% (по данным ПО) до отключения системы (ПО само выбрало момент когда отключить). Нагрузка: два монитора и пк. Из сайта производителя : \"Время автономной работы при 30% нагрузке 9 мин\". Чую что-то не так.
Достоинства:
Комментарий:
Поставил, работает. Радостно. Xороший машинка спасать моя комп. А если серьезно, то купил для защиты ПК от кратковременных отключений электричества, что бывают в нашем районе раз-два в месяц. Комп и его два монитора теперь под надежной защитой, а у меня, тем временем, освободилось две розетки в сетевом фильтре. Особенно удобно, что у модели нормальные человеческие розетки, поскольку мои мониторы имеют блок питания прямо в штепселе – не пришлось покупать никаких переходников, все подключено чисто и аккуратно
Достоинства:
Комментарий:
Нормальный товар , запах специфический , надеюсь со времени его не станет.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший ИБП. Выбирал между разными вариантами, этот оказался оптимальным по соотношению цена/качество.
Достоинства:
Комментарий:
Продавец не боится за свой товар раз предлагает оформить отзыв через полгода после покупки. У нас частотвыключают свет. Бывает прямо на секунду, но она то и может быть решающей. И зимой прошлой сгорел газовый котел. Ученые горьким опытом компьютер подключили к бесперебойнику. Нареканий нет. Спасибо
Достоинства:
Комментарий:
Не смогла оценить сам ипб, сначала на день задержали доставку, потом вообще привезли разбитый. Печалька
Достоинства:
Комментарий:
Беру не первый раз этой фирмы, заряд и перепады держит.