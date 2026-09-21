Источник бесперебойного питания Ippon Kirpich 650 360Вт 650ВА черный
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Характеристики
Описание товара Источник бесперебойного питания Ippon Kirpich 650 360Вт 650ВА черный
Источник бесперебойного питания Ippon - это надежное решение для защиты вашего оборудования от сбоев в электроснабжении. С весом всего 4,4 кг, этот ИБП обеспечивает активную мощность в 360 Вт и полную мощность до 650 В·А, что делает его идеальным выбором для офисного и домашнего использования. Одной из ключевых характеристик данного устройства является максимальная поглощаемая энергия импульса в 150 Дж, что позволяет эффективно защищать подключенное оборудование от электрических перегрузок. ИБП Ippon поддерживает широкий диапазон входного напряжения от 162 В до 290 В, обеспечивая стабильную работу даже при перепадах напряжения. Имея линейно-интерактивную топологию, этот ИБП гарантирует быструю реакцию на перебои, с временем переключения на батарею всего в 10 мс. При полной нагрузке устройство способно работать в течение 1 минуты, что позволяет сохранить данные и корректно завершить работу с техоборудованием. Источник бесперебойного питания оснащен свинцово-кислотной батареей и выполнен в формате Tower, что обеспечивает устойчивость и удобство при размещении. Выходное напряжение подается в виде модифицированной синусоиды, что делает данную модель более доступной по цене, сохраняя при этом эффективность защиты. ИБП Ippon идеально подходит для использования в однофазных сетях и станет надежным помощником в поддержании стабильного электроснабжения ваших устройств.
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Теги товара: линейно-интерактивные
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Теги товара: линейно-интерактивные
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