ИБП Powerman Back Pro 1050 Shuko Line-interactive 600W (6152120)
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара ИБП Powerman Back Pro 1050 Shuko Line-interactive 600W (6152120)
Источники бесперебойного питания POWERMAN представляют собой надежное решение для защиты вашей электроники от перебоев в электроснабжении. Эта модель, выполненная в форм-факторе Tower, предлагает активную мощность 600 Вт и полную мощность 1050 В·А, что делает её идеальной для использования в домашних условиях или малом офисе. С весом 7,9 кг, этот линейно-интерактивный ИБП оснащен четырьмя розетками, позволяя подключить несколько устройств одновременно. Устройство обеспечит бесперебойную работу ваших систем благодаря времени переключения на батарею всего 4 мс и времени автономной работы при полной нагрузке до 3 минут. POWERMAN ИБП поддерживает работу в диапазоне входного напряжения от 167 В до 300 В, что позволяет эффективно работать даже при нестабильном электропитании. Устройство использует свинцово-кислотную батарею для аккумуляции энергии, а тип формы напряжения представлен в виде модифицированной синусоиды, что подходит для большинства офисной техники и домашней электроники. Выбирая ИБП от бренда POWERMAN, вы получаете качественный и долговечный продукт, который обеспечит надежную защиту вашей технике от скачков напряжения и внезапных отключений электроэнергии.
Смотрите также: Батареи для ИБП, Бытовые стабилизаторы напряжения, Источники бесперебойного питания, Сетевые фильтры, удлинители, 500VA, 1000VA, 500 Вт, 800 Вт, 1000 Вт, со стабилизатором, с встроенным аккумулятором, с чистой синусоидой, APC Smart-UPS, APC 1000VA
Теги товара: линейно-интерактивные, 600 Вт
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 8 070 руб.2018 руб. в СплитИБП Импульс Мастер 800 480Вт 800ВА черный (MT80107)
-
В наличииЦена 8 210 руб.2053 руб. в СплитИБП CyberPower UT1100EG
-
В наличииЦена 8 230 руб.2058 руб. в СплитИБП Powercom RPT-1000AP EURO USB
-
В наличииЦена 8 250 руб.2063 руб. в СплитИБП Powercom RPT-1000AP 600W черный 3*IEC320
-
В наличииЦена 8 290 руб.2073 руб. в СплитИсточник бесперебойного питания Ippon Kirpich 650 360Вт 650ВА че...
-
В наличииЦена 8 320 руб.2080 руб. в СплитИсточник бесперебойного питания CyberPower BR700ELCD
-
В наличииЦена 8 390 руб.2098 руб. в СплитИсточник бесперебойного питания Импульс ЮНИОР 1000 1000ВА черный...
-
В наличииЦена 8 400 руб.2100 руб. в СплитИБП ExeGate SpecialPro Smart LLB-2000.LCD.AVR.4C13.RJ.USB (EX292...
-
В наличииЦена 8 590 руб.2148 руб. в СплитИБП Ippon Back Basic 1050 IEC C13 Black
-
В наличииЦена 8 690 руб.2173 руб. в СплитИБП Ippon Back Power Pro II Euro 650 черный
-
В наличииЦена 8 760 руб.2190 руб. в СплитИсточник бесперебойного питания CyberPower 1000VA 600W BU1000E
-
В наличииЦена 8 870 руб.2218 руб. в СплитИсточник бесперебойного питания CyberPower UT675EIG
Смотрите также: Батареи для ИБП, Бытовые стабилизаторы напряжения, Источники бесперебойного питания, Сетевые фильтры, удлинители, 500VA, 1000VA, 500 Вт, 800 Вт, 1000 Вт, со стабилизатором, с встроенным аккумулятором, с чистой синусоидой, APC Smart-UPS, APC 1000VA
Теги товара: линейно-интерактивные, 600 Вт
Отзывы о товаре ИБП Powerman Back Pro 1050 Shuko Line-interactive 600W (6152120)