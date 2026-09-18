Источник бесперебойного питания CyberPower CP900EPFCLCD
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Характеристики
Описание товара Источник бесперебойного питания CyberPower CP900EPFCLCD
Источники бесперебойного питания CyberPower представляют собой надежное решение для защиты ваших устройств от перебоев в электроснабжении. Этот конкретный ИБП обладает следующими характеристиками: - **Вес:** 7,8 кг, что делает его довольно компактным и удобным для установки в различных помещениях. - **Активная мощность:** 540 Вт, обеспечивая надежную работу подключенного оборудования. - **Защита локальной сети и телефонной линии:** Эти функции обеспечивают дополнительный уровень безопасности для ваших сетевых и коммуникационных устройств. - **Количество розеток с питанием от батареи:** 6, что позволяет подключать несколько устройств одновременно. - **Максимальная поглощаемая энергия импульса:** 405 Дж, защищая ваше оборудование от скачков напряжения. - **Общее количество розеток:** 6, что подходит для большинства конфигураций рабочих мест или домашних ПК. - **Полная мощность:** 900 В·А, обеспечивая необходимую мощность для большинства бытовых и офисных устройств. - **Топология:** Линейно-интерактивный, что обеспечивает высокую эффективность и надежность. - **Тип формы напряжения:** Чистая синусоида, который подходит для чувствительной электроники, обеспечивая стабильное питание. - **Время переключения на батарею:** Всего 4 мс, что гарантирует мгновенный переход на резервное питание при сбоях в электросети. - **Время работы при полной нагрузке:** При полной нагрузке ИБП поддерживает питание в течение 1 минуты, что позволяет безопасно завершить работу и предотвратить потерю данных. - **Минимальное входное напряжение:** 230 В, что означает его совместимость с большинством электросетей в регионе. - **Количество фаз:** 1, упрощая подключение и эксплуатацию. Бренд CyberPower известен своей надежностью и качеством, предоставляя пользователям уверенность в защите их критически важных устройств.
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Теги товара: линейно-интерактивные, с встроенным аккумулятором, с чистой синусоидой
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Теги товара: линейно-интерактивные, с встроенным аккумулятором, с чистой синусоидой
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