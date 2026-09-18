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Источник бесперебойного питания CyberPower CP900EPFCLCD купить с доставкой в Москве
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Источник бесперебойного питания CyberPower CP900EPFCLCD

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Источник бесперебойного питания CyberPower CP900EPFCLCD - фото 1
Источник бесперебойного питания CyberPower CP900EPFCLCD - фото 2
Источник бесперебойного питания CyberPower CP900EPFCLCD - фото 3
Источник бесперебойного питания CyberPower CP900EPFCLCD - фото 4
Источник бесперебойного питания CyberPower CP900EPFCLCD - фото 5
Источник бесперебойного питания CyberPower CP900EPFCLCD - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
540
Полная мощность, ВА
900
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
1
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
6
  • Источник бесперебойного питания CyberPower CP900EPFCLCD - фото 1
  • Источник бесперебойного питания CyberPower CP900EPFCLCD - фото 2
  • Источник бесперебойного питания CyberPower CP900EPFCLCD - фото 3
  • Источник бесперебойного питания CyberPower CP900EPFCLCD - фото 4
  • Источник бесперебойного питания CyberPower CP900EPFCLCD - фото 5
  • Источник бесперебойного питания CyberPower CP900EPFCLCD - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
27 560 руб. 
Начислим 529 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 256995
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Источник бесперебойного питания CyberPower CP900EPFCLCD
27 560 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
CyberPower
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
встроенный аккумулятор
Активная мощность, Вт
540
Полная мощность, ВА
900
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
чистая синусоида
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
4
Время работы при полной нагрузке
1
Мин. входное напряжение, В
230
Макс. входное напряжение, В
270
Максимальная поглощаемая энергия импульса
405
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
6
Количество розеток с питанием от батареи
6
Габаритные размеры (ШхВхГ)
100x230x275 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х33х19
Вес, кг.
6.6

Описание товара Источник бесперебойного питания CyberPower CP900EPFCLCD

Источники бесперебойного питания CyberPower представляют собой надежное решение для защиты ваших устройств от перебоев в электроснабжении. Этот конкретный ИБП обладает следующими характеристиками: - **Вес:** 7,8 кг, что делает его довольно компактным и удобным для установки в различных помещениях. - **Активная мощность:** 540 Вт, обеспечивая надежную работу подключенного оборудования. - **Защита локальной сети и телефонной линии:** Эти функции обеспечивают дополнительный уровень безопасности для ваших сетевых и коммуникационных устройств. - **Количество розеток с питанием от батареи:** 6, что позволяет подключать несколько устройств одновременно. - **Максимальная поглощаемая энергия импульса:** 405 Дж, защищая ваше оборудование от скачков напряжения. - **Общее количество розеток:** 6, что подходит для большинства конфигураций рабочих мест или домашних ПК. - **Полная мощность:** 900 В·А, обеспечивая необходимую мощность для большинства бытовых и офисных устройств. - **Топология:** Линейно-интерактивный, что обеспечивает высокую эффективность и надежность. - **Тип формы напряжения:** Чистая синусоида, который подходит для чувствительной электроники, обеспечивая стабильное питание. - **Время переключения на батарею:** Всего 4 мс, что гарантирует мгновенный переход на резервное питание при сбоях в электросети. - **Время работы при полной нагрузке:** При полной нагрузке ИБП поддерживает питание в течение 1 минуты, что позволяет безопасно завершить работу и предотвратить потерю данных. - **Минимальное входное напряжение:** 230 В, что означает его совместимость с большинством электросетей в регионе. - **Количество фаз:** 1, упрощая подключение и эксплуатацию. Бренд CyberPower известен своей надежностью и качеством, предоставляя пользователям уверенность в защите их критически важных устройств.

Отзывы о товаре Источник бесперебойного питания CyberPower CP900EPFCLCD




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Характеристики
Бренд
CyberPower
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
встроенный аккумулятор
Активная мощность, Вт
540
Полная мощность, ВА
900
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
чистая синусоида
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
4
Развернуть
Время работы при полной нагрузке
1
Мин. входное напряжение, В
230
Макс. входное напряжение, В
270
Максимальная поглощаемая энергия импульса
405
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
6
Количество розеток с питанием от батареи
6
Габаритные размеры (ШхВхГ)
100x230x275 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Источники бесперебойного питания CyberPower представляют собой надежное решение для защиты ваших устройств от перебоев в электроснабжении. Этот конкретный ИБП обладает следующими характеристиками: - **Вес:** 7,8 кг, что делает его довольно компактным и удобным для установки в различных помещениях. - **Активная мощность:** 540 Вт, обеспечивая надежную работу подключенного оборудования. - **Защита локальной сети и телефонной линии:** Эти функции обеспечивают дополнительный уровень безопасности для ваших сетевых и коммуникационных устройств. - **Количество розеток с питанием от батареи:** 6, что позволяет подключать несколько устройств одновременно. - **Максимальная поглощаемая энергия импульса:** 405 Дж, защищая ваше оборудование от скачков напряжения. - **Общее количество розеток:** 6, что подходит для большинства конфигураций рабочих мест или домашних ПК. - **Полная мощность:** 900 В·А, обеспечивая необходимую мощность для большинства бытовых и офисных устройств. - **Топология:** Линейно-интерактивный, что обеспечивает высокую эффективность и надежность. - **Тип формы напряжения:** Чистая синусоида, который подходит для чувствительной электроники, обеспечивая стабильное питание. - **Время переключения на батарею:** Всего 4 мс, что гарантирует мгновенный переход на резервное питание при сбоях в электросети. - **Время работы при полной нагрузке:** При полной нагрузке ИБП поддерживает питание в течение 1 минуты, что позволяет безопасно завершить работу и предотвратить потерю данных. - **Минимальное входное напряжение:** 230 В, что означает его совместимость с большинством электросетей в регионе. - **Количество фаз:** 1, упрощая подключение и эксплуатацию. Бренд CyberPower известен своей надежностью и качеством, предоставляя пользователям уверенность в защите их критически важных устройств.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Источник бесперебойного питания CyberPower CP900EPFCLCD - по цене 27560 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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