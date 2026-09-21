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Источник бесперебойного питания Штиль SW500SL 400Вт 500ВА серый купить с доставкой в Москве
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Источник бесперебойного питания Штиль SW500SL 400Вт 500ВА серый

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Источник бесперебойного питания Штиль SW500SL 400Вт 500ВА серый - фото 1
Источник бесперебойного питания Штиль SW500SL 400Вт 500ВА серый - фото 2
Источник бесперебойного питания Штиль SW500SL 400Вт 500ВА серый - фото 3
Источник бесперебойного питания Штиль SW500SL 400Вт 500ВА серый - фото 4
Источник бесперебойного питания Штиль SW500SL 400Вт 500ВА серый - фото 5
Источник бесперебойного питания Штиль SW500SL 400Вт 500ВА серый - фото 6
Источник бесперебойного питания Штиль SW500SL 400Вт 500ВА серый - фото 7
Источник бесперебойного питания Штиль SW500SL 400Вт 500ВА серый - фото 8
Источник бесперебойного питания Штиль SW500SL 400Вт 500ВА серый - фото 9
Источник бесперебойного питания Штиль SW500SL 400Вт 500ВА серый - фото 10
Источник бесперебойного питания Штиль SW500SL 400Вт 500ВА серый - фото 11
Источник бесперебойного питания Штиль SW500SL 400Вт 500ВА серый - фото 12
Источник бесперебойного питания Штиль SW500SL 400Вт 500ВА серый - фото 13
Источник бесперебойного питания Штиль SW500SL 400Вт 500ВА серый - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
с двойным преобразованием (онлайн)
Активная мощность, Вт
400
Полная мощность, ВА
500
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
10
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
1
  • Источник бесперебойного питания Штиль SW500SL 400Вт 500ВА серый - фото 1
  • Источник бесперебойного питания Штиль SW500SL 400Вт 500ВА серый - фото 2
  • Источник бесперебойного питания Штиль SW500SL 400Вт 500ВА серый - фото 3
  • Источник бесперебойного питания Штиль SW500SL 400Вт 500ВА серый - фото 4
  • Источник бесперебойного питания Штиль SW500SL 400Вт 500ВА серый - фото 5
  • Источник бесперебойного питания Штиль SW500SL 400Вт 500ВА серый - фото 6
  • Источник бесперебойного питания Штиль SW500SL 400Вт 500ВА серый - фото 7
  • Источник бесперебойного питания Штиль SW500SL 400Вт 500ВА серый - фото 8
  • Источник бесперебойного питания Штиль SW500SL 400Вт 500ВА серый - фото 9
  • Источник бесперебойного питания Штиль SW500SL 400Вт 500ВА серый - фото 10
  • Источник бесперебойного питания Штиль SW500SL 400Вт 500ВА серый - фото 11
  • Источник бесперебойного питания Штиль SW500SL 400Вт 500ВА серый - фото 12
  • Источник бесперебойного питания Штиль SW500SL 400Вт 500ВА серый - фото 13
  • Источник бесперебойного питания Штиль SW500SL 400Вт 500ВА серый - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
26 070 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 702758
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Характеристики

Бренд
stihl
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
с двойным преобразованием (онлайн)
Особенности
поддержка SNMP, фильтрация помех
Активная мощность, Вт
400
Полная мощность, ВА
500
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
чистая синусоида
Время работы при полной нагрузке
10
Мин. входное напряжение, В
90
Макс. входное напряжение, В
295
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
1
Количество розеток с питанием от батареи
1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х29х11
Вес, кг.
11

Описание товара Источник бесперебойного питания Штиль SW500SL 400Вт 500ВА серый

Источник бесперебойного питания (ИБП) Штиль представляет собой надежное решение для защиты вашего оборудования от перебоев в электропитании. Этот ИБП, выполненный в форм-факторе Tower, идеально подходит для использования в офисах, серверных помещениях и домашних условиях, где требуется стабильная подача электроэнергии. Основные характеристики данного устройства включают активную мощность 400 Вт и полную мощность 500 В·А, что позволяет эффективно защитить подключенные устройства при скачках напряжения. Благодаря технологии двойного преобразования (онлайн-тип ИБП), обеспечивается высокая стабильность выходного напряжения в форме чистой синусоиды, что идеально подходит для питания критически важной электроники. Устройство оборудовано одной розеткой, которая поддерживает питание от батареи, обеспечивая генерацию чистой синусоиды для подачи питания в течение 10 минут при полной нагрузке. Диапазон входного напряжения составляет от 90 В до 295 В, что даёт возможность работы в нестабильных электрических сетях. ИБП Штиль использует свинцово-кислотную батарею, которая, несмотря на вес устройства в 11 кг, обеспечивает надежность и долговечность работы. Присутствие одной фазы упрощает подключение и эксплуатацию устройства в стандартных электросетях. Данный ИБП от бренда Штиль станет отличным решением для защиты вашего оборудования от неожиданных перебоев в электропитании, предоставляя стабильное и надежное напряжение для сохранения работоспособности ваших систем.



Теги товара: с чистой синусоидой

Отзывы о товаре Источник бесперебойного питания Штиль SW500SL 400Вт 500ВА серый




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Характеристики
Бренд
stihl
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
с двойным преобразованием (онлайн)
Особенности
поддержка SNMP, фильтрация помех
Активная мощность, Вт
400
Полная мощность, ВА
500
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
чистая синусоида
Время работы при полной нагрузке
10
Мин. входное напряжение, В
90
Макс. входное напряжение, В
295
Развернуть
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
1
Количество розеток с питанием от батареи
1
Страна производитель
Китай
Описание
Источник бесперебойного питания (ИБП) Штиль представляет собой надежное решение для защиты вашего оборудования от перебоев в электропитании. Этот ИБП, выполненный в форм-факторе Tower, идеально подходит для использования в офисах, серверных помещениях и домашних условиях, где требуется стабильная подача электроэнергии. Основные характеристики данного устройства включают активную мощность 400 Вт и полную мощность 500 В·А, что позволяет эффективно защитить подключенные устройства при скачках напряжения. Благодаря технологии двойного преобразования (онлайн-тип ИБП), обеспечивается высокая стабильность выходного напряжения в форме чистой синусоиды, что идеально подходит для питания критически важной электроники. Устройство оборудовано одной розеткой, которая поддерживает питание от батареи, обеспечивая генерацию чистой синусоиды для подачи питания в течение 10 минут при полной нагрузке. Диапазон входного напряжения составляет от 90 В до 295 В, что даёт возможность работы в нестабильных электрических сетях. ИБП Штиль использует свинцово-кислотную батарею, которая, несмотря на вес устройства в 11 кг, обеспечивает надежность и долговечность работы. Присутствие одной фазы упрощает подключение и эксплуатацию устройства в стандартных электросетях. Данный ИБП от бренда Штиль станет отличным решением для защиты вашего оборудования от неожиданных перебоев в электропитании, предоставляя стабильное и надежное напряжение для сохранения работоспособности ваших систем.


Теги товара: с чистой синусоидой
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Отзывы


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