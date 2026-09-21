Источник бесперебойного питания Штиль SW1000L 900Вт 1000ВА серый
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Источник бесперебойного питания Штиль SW1000L 900Вт 1000ВА серый
ИБП Штиль SW1000L – это высоконадежный источник бесперебойного питания с двойным преобразованием энергии, обеспечивающий максимальную защиту чувствительного электронного оборудования от любых неполадок в сети. Благодаря технологии онлайн (double conversion), устройство гарантирует стабильное и чистое электропитание даже при значительных колебаниях входного напряжения, частоты и других помех. Это делает его идеальным решением для серверов, рабочих станций, медицинского оборудования, систем видеонаблюдения и других критически важных устройств. Одним из ключевых преимуществ ИБП Штиль SW1000L является мгновенное переключение на резервное питание от батарей – время перехода составляет 0 мс, что полностью исключает риск отключения оборудования даже при внезапном пропадании напряжения в сети. Выходной сигнал имеет чистую синусоидальную форму, что особенно важно для корректной работы современных блоков питания с активной PFC. Мощность устройства составляет 1000 ВА (900 Вт), что позволяет подключать к нему несколько устройств одновременно. В комплекте предусмотрены два выходных разъема типа CEE 7 (евророзетка), оба поддерживают питание от батарей, что дает возможность резервировать наиболее важные нагрузки.
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