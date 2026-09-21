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Источник бесперебойного питания Штиль SW1000L 900Вт 1000ВА серый купить с доставкой в Москве
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Источник бесперебойного питания Штиль SW1000L 900Вт 1000ВА серый

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Источник бесперебойного питания Штиль SW1000L 900Вт 1000ВА серый - фото 1
Источник бесперебойного питания Штиль SW1000L 900Вт 1000ВА серый - фото 2
Источник бесперебойного питания Штиль SW1000L 900Вт 1000ВА серый - фото 3
Источник бесперебойного питания Штиль SW1000L 900Вт 1000ВА серый - фото 4
Источник бесперебойного питания Штиль SW1000L 900Вт 1000ВА серый - фото 5
Источник бесперебойного питания Штиль SW1000L 900Вт 1000ВА серый - фото 6
Источник бесперебойного питания Штиль SW1000L 900Вт 1000ВА серый - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
  • Источник бесперебойного питания Штиль SW1000L 900Вт 1000ВА серый - фото 1
  • Источник бесперебойного питания Штиль SW1000L 900Вт 1000ВА серый - фото 2
  • Источник бесперебойного питания Штиль SW1000L 900Вт 1000ВА серый - фото 3
  • Источник бесперебойного питания Штиль SW1000L 900Вт 1000ВА серый - фото 4
  • Источник бесперебойного питания Штиль SW1000L 900Вт 1000ВА серый - фото 5
  • Источник бесперебойного питания Штиль SW1000L 900Вт 1000ВА серый - фото 6
  • Источник бесперебойного питания Штиль SW1000L 900Вт 1000ВА серый - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-22%
24 990 руб.  32 140 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 702757
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Характеристики

Бренд
stihl
Тип товара
ИБП
Размеры в упаковке, см
44х40х18
Вес, кг.
7

Описание товара Источник бесперебойного питания Штиль SW1000L 900Вт 1000ВА серый

ИБП Штиль SW1000L – это высоконадежный источник бесперебойного питания с двойным преобразованием энергии, обеспечивающий максимальную защиту чувствительного электронного оборудования от любых неполадок в сети. Благодаря технологии онлайн (double conversion), устройство гарантирует стабильное и чистое электропитание даже при значительных колебаниях входного напряжения, частоты и других помех. Это делает его идеальным решением для серверов, рабочих станций, медицинского оборудования, систем видеонаблюдения и других критически важных устройств. Одним из ключевых преимуществ ИБП Штиль SW1000L является мгновенное переключение на резервное питание от батарей – время перехода составляет 0 мс, что полностью исключает риск отключения оборудования даже при внезапном пропадании напряжения в сети. Выходной сигнал имеет чистую синусоидальную форму, что особенно важно для корректной работы современных блоков питания с активной PFC. Мощность устройства составляет 1000 ВА (900 Вт), что позволяет подключать к нему несколько устройств одновременно. В комплекте предусмотрены два выходных разъема типа CEE 7 (евророзетка), оба поддерживают питание от батарей, что дает возможность резервировать наиболее важные нагрузки.

Отзывы о товаре Источник бесперебойного питания Штиль SW1000L 900Вт 1000ВА серый




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Характеристики
Бренд
stihl
Тип товара
ИБП
Описание
ИБП Штиль SW1000L – это высоконадежный источник бесперебойного питания с двойным преобразованием энергии, обеспечивающий максимальную защиту чувствительного электронного оборудования от любых неполадок в сети. Благодаря технологии онлайн (double conversion), устройство гарантирует стабильное и чистое электропитание даже при значительных колебаниях входного напряжения, частоты и других помех. Это делает его идеальным решением для серверов, рабочих станций, медицинского оборудования, систем видеонаблюдения и других критически важных устройств. Одним из ключевых преимуществ ИБП Штиль SW1000L является мгновенное переключение на резервное питание от батарей – время перехода составляет 0 мс, что полностью исключает риск отключения оборудования даже при внезапном пропадании напряжения в сети. Выходной сигнал имеет чистую синусоидальную форму, что особенно важно для корректной работы современных блоков питания с активной PFC. Мощность устройства составляет 1000 ВА (900 Вт), что позволяет подключать к нему несколько устройств одновременно. В комплекте предусмотрены два выходных разъема типа CEE 7 (евророзетка), оба поддерживают питание от батарей, что дает возможность резервировать наиболее важные нагрузки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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