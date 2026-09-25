ИБП ExeGate On-line PowerExpert ULS-2000.LCD.AVR.C13.USB.RS232.SNMP.2U (EP285647RUS)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
с двойным преобразованием (онлайн)
Активная мощность, Вт
2000
Полная мощность, ВА
2000
Количество фаз
1
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
28 780 руб.
В наличии
Код товара: 726704
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28 780 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
с двойным преобразованием (онлайн)
Активная мощность, Вт
2000
Полная мощность, ВА
2000
Количество фаз
1
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
0
Мин. входное напряжение, В
110
Макс. входное напряжение, В
300
Тип батареи
литий-ионный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
6
Количество розеток с питанием от батареи
6
Габаритные размеры (ШхВхГ)
438 x 88 x 600 мм
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
24.7
Описание товара ИБП ExeGate On-line PowerExpert ULS-2000.LCD.AVR.C13.USB.RS232.SNMP.2U (EP285647RUS)
ИБП UNL-серии обеспечивает стабильное питание для компьютерной техники (ПК, серверы, активное сетевое оборудование) и другого цифрового оборудования. Его можно разместить горизонтально, вертикально или в стойку 19". Визуализация режимов работы устройства осуществляется многоцветным LCD индикатором. ИБП этой серии устанавливается в стойку 19", является линейно-интерактивными, оснащены встроенным устройством автоматического регулирования напряжения (AVR), выпускаются в модификациях как с евророзетками (Schuko), так и с разъемами IEC320 С13.
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Бренд
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
с двойным преобразованием (онлайн)
Активная мощность, Вт
2000
Полная мощность, ВА
2000
Количество фаз
1
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
0
Мин. входное напряжение, В
110
Макс. входное напряжение, В
300
Развернуть
Тип батареи
литий-ионный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
6
Количество розеток с питанием от батареи
6
Габаритные размеры (ШхВхГ)
438 x 88 x 600 мм
Страна производитель
Китай
ИБП UNL-серии обеспечивает стабильное питание для компьютерной техники (ПК, серверы, активное сетевое оборудование) и другого цифрового оборудования. Его можно разместить горизонтально, вертикально или в стойку 19". Визуализация режимов работы устройства осуществляется многоцветным LCD индикатором. ИБП этой серии устанавливается в стойку 19", является линейно-интерактивными, оснащены встроенным устройством автоматического регулирования напряжения (AVR), выпускаются в модификациях как с евророзетками (Schuko), так и с разъемами IEC320 С13.
Купить ИБП ExeGate On-line PowerExpert ULS-2000.LCD.AVR.C13.USB.RS232.SNMP.2U (EP285647RUS) - по цене 28780 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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