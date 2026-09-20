ИБП Powerman Smart Sine 2000
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара ИБП Powerman Smart Sine 2000
Линейно-интерактивный ИБП Powerman Smart Sine 2000 - ваше спасение при внезапном отключении электроэнергии в помещении. Если вы подключите компьютерную технику к представленному устройству, вы получите несколько минут, необходимых для сохранения документов и корректного завершения работы компьютера при отсутствии напряжения в электросети. Модель с компактным черным корпусом будет уместно смотреться рядом с любым компьютерным столом. Большой запас выходной мощности, показатель которой достигает 2000 ВА (1400 Вт) позволит подключить к этому бесперебойнику технику с большим энергопотреблением. ИБП Powerman Smart Sine 2000 оснащен четырьмя евророзетками для подключения к нему разнообразной компьютерной, цифровой и бытовой техники. Время переключения на батарею при отсутствии напряжения в сети составит 6 мс, при условии полной нагрузки (1400 Вт) в распоряжение пользователя предоставляется одна минута на корректное завершение работы подключенных к бесперебойнику устройств. В данной модели присутствуют две батареи.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 27 560 руб.6890 руб. в СплитИсточник бесперебойного питания CyberPower CP900EPFCLCD
-
В наличииЦена 27 620 руб.6905 руб. в СплитИБП On-line ExeGate PowerExpert TL-2000.LCD.AVR.3SH.USB.RS232.SN...
-
В наличииЦена 27 710 руб.6928 руб. в СплитИБП Powercom Smart King Pro+ SPT-2000-II LCD Black
-
В наличииЦена 27 930 руб.6983 руб. в СплитИБП Powercom MAC-1000
-
В наличииЦена 28 200 руб.7050 руб. в СплитИсточник бесперебойного питания CyberPower Tower 1200VA 720W VP1...
-
В наличииЦена 30 110 руб.7528 руб. в СплитИБП Powercom King Pro RM KIN-1200AP LCD
-
В наличииЦена 30 580 руб.7645 руб. в СплитИБП Powercom Smart King Pro+ SPR-1500 LCD
-
В наличииЦена 30 700 руб.7675 руб. в СплитИБП CyberPower Tower 1600VA 960W (VP1600ELCD)
-
В наличииЦена 30 880 руб.7720 руб. в СплитИБП Pure Sine Wave ExeGate SinePower UHB-3000.LCD.AVR.1SH.4C13.R...
-
В наличииЦена 32 390 руб.8098 руб. в СплитИсточник бесперебойного питания Ippon Innova TA 1000 1000Вт 1000...
-
В наличииЦена 32 440 руб.8110 руб. в СплитИБП APC Back-UPS BX2200MI-GR черный
-
В наличииЦена 32 710 руб.8178 руб. в СплитИБП Powercom King Pro RM KIN-1500AP LCD
Отзывы о товаре ИБП Powerman Smart Sine 2000