ИБП Импульс Юниор Про 2000 РТ (JR20202)
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Характеристики
Описание товара ИБП Импульс Юниор Про 2000 РТ (JR20202)
Источник бесперебойного питания (ИБП) Импульс - надежное решение для защиты оборудования от перебоев в электроснабжении. Этот линейно-интерактивный ИБП от бренда Импульс обеспечивает полную мощность 2000 В·А и активную мощность 1600 Вт, что делает его идеальным выбором для профессионального использования. Благодаря времени переключения на батарею всего 10 мс, ваше оборудование будет защищено от внезапных отключений электроэнергии. ИБП поддерживает защиту телефонной линии, обеспечивая дополнительный уровень безопасности вашего оборудования. Он может функционировать как в стойке (Rack), так и в башенном исполнении (Tower), предлагая гибкость в установке и использовании. Среди его технических характеристик — модифицированная синусоида и возможность работы от одной фазы. Входное напряжение варьируется от 145 В до 300 В, обеспечивая стабильную работу в широком диапазоне условий. Время работы при полной нагрузке составляет 2 минуты, что достаточно для безопасного завершения работы устройств или подключения дополнительных источников питания. ИБП оснащён свинцово-кислотной батареей, известной своей долговечностью и надежностью. Вес устройства составляет 21,3 кг, что свидетельствует о качественных и устойчивых материалах конструкции. ИБП Импульс — это отличный выбор для тех, кто ценит надежность и безопасность своего оборудования.
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Теги товара: линейно-интерактивные
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Теги товара: линейно-интерактивные
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