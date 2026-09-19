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ИБП Импульс Юниор Про 2000 РТ (JR20202) купить с доставкой в Москве
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ИБП Импульс Юниор Про 2000 РТ (JR20202)

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ИБП Импульс Юниор Про 2000 РТ (JR20202) - фото 1
ИБП Импульс Юниор Про 2000 РТ (JR20202) - фото 2
ИБП Импульс Юниор Про 2000 РТ (JR20202) - фото 3
ИБП Импульс Юниор Про 2000 РТ (JR20202) - фото 4
ИБП Импульс Юниор Про 2000 РТ (JR20202) - фото 5
ИБП Импульс Юниор Про 2000 РТ (JR20202) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack/Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
1600
Полная мощность, ВА
2000
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
2
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
6
  • ИБП Импульс Юниор Про 2000 РТ (JR20202) - фото 1
  • ИБП Импульс Юниор Про 2000 РТ (JR20202) - фото 2
  • ИБП Импульс Юниор Про 2000 РТ (JR20202) - фото 3
  • ИБП Импульс Юниор Про 2000 РТ (JR20202) - фото 4
  • ИБП Импульс Юниор Про 2000 РТ (JR20202) - фото 5
  • ИБП Импульс Юниор Про 2000 РТ (JR20202) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
29 420 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 409963
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Характеристики

Бренд
Импульс
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack/Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
1600
Полная мощность, ВА
2000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита телефонной линии
да
Время переключения на батарею, мс
10
Время работы при полной нагрузке
2
Мин. входное напряжение, В
145
Макс. входное напряжение, В
300
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
6
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
55х55х25
Вес, кг.
24.5

Описание товара ИБП Импульс Юниор Про 2000 РТ (JR20202)

Источник бесперебойного питания (ИБП) Импульс - надежное решение для защиты оборудования от перебоев в электроснабжении. Этот линейно-интерактивный ИБП от бренда Импульс обеспечивает полную мощность 2000 В·А и активную мощность 1600 Вт, что делает его идеальным выбором для профессионального использования. Благодаря времени переключения на батарею всего 10 мс, ваше оборудование будет защищено от внезапных отключений электроэнергии. ИБП поддерживает защиту телефонной линии, обеспечивая дополнительный уровень безопасности вашего оборудования. Он может функционировать как в стойке (Rack), так и в башенном исполнении (Tower), предлагая гибкость в установке и использовании. Среди его технических характеристик — модифицированная синусоида и возможность работы от одной фазы. Входное напряжение варьируется от 145 В до 300 В, обеспечивая стабильную работу в широком диапазоне условий. Время работы при полной нагрузке составляет 2 минуты, что достаточно для безопасного завершения работы устройств или подключения дополнительных источников питания. ИБП оснащён свинцово-кислотной батареей, известной своей долговечностью и надежностью. Вес устройства составляет 21,3 кг, что свидетельствует о качественных и устойчивых материалах конструкции. ИБП Импульс — это отличный выбор для тех, кто ценит надежность и безопасность своего оборудования.

Отзывы о товаре ИБП Импульс Юниор Про 2000 РТ (JR20202)




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Характеристики
Бренд
Импульс
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack/Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
1600
Полная мощность, ВА
2000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита телефонной линии
да
Время переключения на батарею, мс
10
Время работы при полной нагрузке
2
Мин. входное напряжение, В
145
Развернуть
Макс. входное напряжение, В
300
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
6
Страна производитель
Китай
Описание
Источник бесперебойного питания (ИБП) Импульс - надежное решение для защиты оборудования от перебоев в электроснабжении. Этот линейно-интерактивный ИБП от бренда Импульс обеспечивает полную мощность 2000 В·А и активную мощность 1600 Вт, что делает его идеальным выбором для профессионального использования. Благодаря времени переключения на батарею всего 10 мс, ваше оборудование будет защищено от внезапных отключений электроэнергии. ИБП поддерживает защиту телефонной линии, обеспечивая дополнительный уровень безопасности вашего оборудования. Он может функционировать как в стойке (Rack), так и в башенном исполнении (Tower), предлагая гибкость в установке и использовании. Среди его технических характеристик — модифицированная синусоида и возможность работы от одной фазы. Входное напряжение варьируется от 145 В до 300 В, обеспечивая стабильную работу в широком диапазоне условий. Время работы при полной нагрузке составляет 2 минуты, что достаточно для безопасного завершения работы устройств или подключения дополнительных источников питания. ИБП оснащён свинцово-кислотной батареей, известной своей долговечностью и надежностью. Вес устройства составляет 21,3 кг, что свидетельствует о качественных и устойчивых материалах конструкции. ИБП Импульс — это отличный выбор для тех, кто ценит надежность и безопасность своего оборудования.
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Отзывы


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