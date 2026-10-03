ИБП Powerman Online 1000 RT EIC 900W (6122327)
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Характеристики
Описание товара ИБП Powerman Online 1000 RT EIC 900W (6122327)
Источники бесперебойного питания (ИБП) от бренда Powerman представляют собой надежное решение для защиты ваших электронных устройств от перебоев в электроснабжении. Эта модель, весом 12,5 кг, обладает активной мощностью 900 Вт и полной мощностью 1000 В·А. ИБП оборудован девятью розетками типа С13, что обеспечивает подключение множества устройств одновременно. Одним из главных преимуществ является наличие чистой синусоидальной формы напряжения, что особенно важно для чувствительных к качеству электропитания устройств. Устройство поддерживает топологию резервного типа (Оффлайн) и может работать как в Rack, так и в Tower форм-факторе, что делает его удобным для интеграции в различные системы. ИБП Powerman предназначен для однофазных сетей и способен работать в диапазоне входного напряжения от 140 В до 300 В. В случае полной нагрузки, устройство обеспечит непрерывную работу подключенных устройств в течение 1 минуты. Используемый свинцово-кислотный аккумулятор гарантирует стабильность и продолжительность работы в режиме резервного питания. Этот ИБП оптимален для защиты персональных компьютеров, сетевого оборудования и других критически важных устройств в доме или офисе, обеспечивая надежность и эффективность в стабильности электроснабжения.
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