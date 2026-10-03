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ИБП Powerman Online 1000 RT EIC 900W (6122327) купить с доставкой в Москве
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ИБП Powerman Online 1000 RT EIC 900W (6122327)

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ИБП Powerman Online 1000 RT EIC 900W (6122327) - фото 1
ИБП Powerman Online 1000 RT EIC 900W (6122327) - фото 2
ИБП Powerman Online 1000 RT EIC 900W (6122327) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack/Tower
Топология
Резервный (Оффлайн)
Активная мощность, Вт
900
Полная мощность, ВА
1000
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
1
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
9
  • ИБП Powerman Online 1000 RT EIC 900W (6122327) - фото 1
  • ИБП Powerman Online 1000 RT EIC 900W (6122327) - фото 2
  • ИБП Powerman Online 1000 RT EIC 900W (6122327) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
28 680 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 644756
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Характеристики

Бренд
POWERMAN
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack/Tower
Топология
Резервный (Оффлайн)
Особенности
материал корпуа - сталь/пластик
Активная мощность, Вт
900
Полная мощность, ВА
1000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
чистая синусоида
Время работы при полной нагрузке
1
Мин. входное напряжение, В
140
Макс. входное напряжение, В
300
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
9
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х32х27
Вес, кг.
14.06

Описание товара ИБП Powerman Online 1000 RT EIC 900W (6122327)

Источники бесперебойного питания (ИБП) от бренда Powerman представляют собой надежное решение для защиты ваших электронных устройств от перебоев в электроснабжении. Эта модель, весом 12,5 кг, обладает активной мощностью 900 Вт и полной мощностью 1000 В·А. ИБП оборудован девятью розетками типа С13, что обеспечивает подключение множества устройств одновременно. Одним из главных преимуществ является наличие чистой синусоидальной формы напряжения, что особенно важно для чувствительных к качеству электропитания устройств. Устройство поддерживает топологию резервного типа (Оффлайн) и может работать как в Rack, так и в Tower форм-факторе, что делает его удобным для интеграции в различные системы. ИБП Powerman предназначен для однофазных сетей и способен работать в диапазоне входного напряжения от 140 В до 300 В. В случае полной нагрузки, устройство обеспечит непрерывную работу подключенных устройств в течение 1 минуты. Используемый свинцово-кислотный аккумулятор гарантирует стабильность и продолжительность работы в режиме резервного питания. Этот ИБП оптимален для защиты персональных компьютеров, сетевого оборудования и других критически важных устройств в доме или офисе, обеспечивая надежность и эффективность в стабильности электроснабжения.

Отзывы о товаре ИБП Powerman Online 1000 RT EIC 900W (6122327)




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Характеристики
Бренд
POWERMAN
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack/Tower
Топология
Резервный (Оффлайн)
Особенности
материал корпуа - сталь/пластик
Активная мощность, Вт
900
Полная мощность, ВА
1000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
чистая синусоида
Время работы при полной нагрузке
1
Мин. входное напряжение, В
140
Макс. входное напряжение, В
300
Развернуть
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
9
Страна производитель
Китай
Описание
Источники бесперебойного питания (ИБП) от бренда Powerman представляют собой надежное решение для защиты ваших электронных устройств от перебоев в электроснабжении. Эта модель, весом 12,5 кг, обладает активной мощностью 900 Вт и полной мощностью 1000 В·А. ИБП оборудован девятью розетками типа С13, что обеспечивает подключение множества устройств одновременно. Одним из главных преимуществ является наличие чистой синусоидальной формы напряжения, что особенно важно для чувствительных к качеству электропитания устройств. Устройство поддерживает топологию резервного типа (Оффлайн) и может работать как в Rack, так и в Tower форм-факторе, что делает его удобным для интеграции в различные системы. ИБП Powerman предназначен для однофазных сетей и способен работать в диапазоне входного напряжения от 140 В до 300 В. В случае полной нагрузки, устройство обеспечит непрерывную работу подключенных устройств в течение 1 минуты. Используемый свинцово-кислотный аккумулятор гарантирует стабильность и продолжительность работы в режиме резервного питания. Этот ИБП оптимален для защиты персональных компьютеров, сетевого оборудования и других критически важных устройств в доме или офисе, обеспечивая надежность и эффективность в стабильности электроснабжения.
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