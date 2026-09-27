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ИБП Powercom SPR-1000 LCD купить с доставкой в Москве
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ИБП Powercom SPR-1000 LCD

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack/Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
800
Полная мощность, ВА
1000
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
1
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
8
  • ИБП Powercom SPR-1000 LCD - фото 1
  • ИБП Powercom SPR-1000 LCD - фото 2
  • ИБП Powercom SPR-1000 LCD - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
29 670 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 294866
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Характеристики

Бренд
Powercom
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack/Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
встроенный стабилизатор
Активная мощность, Вт
800
Полная мощность, ВА
1000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
чистая синусоида
Время переключения на батарею, мс
4
Время работы при полной нагрузке
1
Мин. входное напряжение, В
140
Макс. входное напряжение, В
390
Максимальная поглощаемая энергия импульса
420
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
8
Количество розеток с питанием от батареи
8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
58х57х19
Вес, кг.
14.6

Описание товара ИБП Powercom SPR-1000 LCD

Источники бесперебойного питания (ИБП) Powercom представляют собой надежное решение для защиты вашего оборудования от проблем с электроснабжением. Данная модель обладает рядом впечатляющих характеристик, обеспечивая оптимальную производительность и защиту от перебоев в питании. Основные технические характеристики включают активную мощность 800 Вт и полную мощность 1000 В·А, что делает этот ИБП идеальным вариантом для различных офисных и бытовых приложений. При весе в 14,6 кг, устройство сочетает портативность и стабильность работы. Powercom оборудован восемью розетками с питанием от батареи, что позволяет подключать и защищать множество устройств одновременно. Линейно-интерактивный тип ИБП обеспечивает стабильную работу и быструю реакцию на изменения в сети с временем переключения на батарею всего 4 мс. В случае перебоев в питании, ИБП будет поддерживать работу подключенных устройств в течение 1 минуты при полной нагрузке. Форм-фактор Rack/Tower позволяет интегрировать устройство в различные IT-окружения, обеспечивая гибкость монтажа. Система поддерживает работу с одной фазой и вырабатывает выходное напряжение в виде чистой синусоиды, что особенно важно для чувствительного оборудования. Максимальная поглощаемая энергия импульса 420 Дж обеспечивает дополнительную защиту от скачков напряжения, продлевая срок службы подключенной техники. Свинцово-кислотная батарея гарантирует стабильную и длительную работу устройства. Powercom является одним из лидеров на рынке ИБП благодаря высокому качеству и надежности своей продукции. Этот источник бесперебойного питания станет отличным выбором для обеспечения стабильности и безопасности вашего оборудования.

Отзывы о товаре ИБП Powercom SPR-1000 LCD




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Характеристики
Бренд
Powercom
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack/Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
встроенный стабилизатор
Активная мощность, Вт
800
Полная мощность, ВА
1000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
чистая синусоида
Время переключения на батарею, мс
4
Время работы при полной нагрузке
1
Мин. входное напряжение, В
140
Развернуть
Макс. входное напряжение, В
390
Максимальная поглощаемая энергия импульса
420
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
8
Количество розеток с питанием от батареи
8
Страна производитель
Китай
Описание
Источники бесперебойного питания (ИБП) Powercom представляют собой надежное решение для защиты вашего оборудования от проблем с электроснабжением. Данная модель обладает рядом впечатляющих характеристик, обеспечивая оптимальную производительность и защиту от перебоев в питании. Основные технические характеристики включают активную мощность 800 Вт и полную мощность 1000 В·А, что делает этот ИБП идеальным вариантом для различных офисных и бытовых приложений. При весе в 14,6 кг, устройство сочетает портативность и стабильность работы. Powercom оборудован восемью розетками с питанием от батареи, что позволяет подключать и защищать множество устройств одновременно. Линейно-интерактивный тип ИБП обеспечивает стабильную работу и быструю реакцию на изменения в сети с временем переключения на батарею всего 4 мс. В случае перебоев в питании, ИБП будет поддерживать работу подключенных устройств в течение 1 минуты при полной нагрузке. Форм-фактор Rack/Tower позволяет интегрировать устройство в различные IT-окружения, обеспечивая гибкость монтажа. Система поддерживает работу с одной фазой и вырабатывает выходное напряжение в виде чистой синусоиды, что особенно важно для чувствительного оборудования. Максимальная поглощаемая энергия импульса 420 Дж обеспечивает дополнительную защиту от скачков напряжения, продлевая срок службы подключенной техники. Свинцово-кислотная батарея гарантирует стабильную и длительную работу устройства. Powercom является одним из лидеров на рынке ИБП благодаря высокому качеству и надежности своей продукции. Этот источник бесперебойного питания станет отличным выбором для обеспечения стабильности и безопасности вашего оборудования.
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Отзывы


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