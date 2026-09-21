Источник бесперебойного питания Ippon Innova TB 1000 900Вт 1000ВА черный
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Характеристики
Описание товара Источник бесперебойного питания Ippon Innova TB 1000 900Вт 1000ВА черный
Источники бесперебойного питания Ippon предлагают надежную защиту ваших электронных устройств от непредвиденных перебоев в электроснабжении. Модель, представленная здесь, характеризуется активной мощностью в 900 Вт и полной мощностью 1000 В·А, что обеспечивает стабильную работу подключенных приборов даже в условиях нестабильной электросети. Этот ИБП имеет 4 розетки с питанием от батареи, позволяя подключить и защитить несколько устройств одновременно. Он предназначен для работы с чистой синусоидой, что делает его идеальным выбором для чувствительного электронного оборудования, требующего высокого качества напряжения. Оборудование оснащено свинцово-кислотной батареей и выполнено в форм-факторе Tower, что делает его удобным для установки в офисе или дома. Тип ИБП с двойным преобразованием (онлайн) обеспечивает практически моментальное переключение на питание от батареи и обратно, минимизируя вероятность потери данных и перебоев в работе оборудования. Модель рассчитана на одну фазу и способна работать при входном напряжении от 170 В до 270 В, что расширяет ее функциональные возможности в различных электрических сетях. Время автономной работы при полной нагрузке составляет 3 минуты, что достаточно для безопасного завершения работы и сохранения данных. С весом 8,5 кг, этот источник бесперебойного питания является мощным и компактным решением от бренда Ippon для любого пользователя, стремящегося обеспечить максимальную защиту своему оборудованию.
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