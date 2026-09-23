ИБП CyberPower Tower 1600VA 960W (VP1600ELCD)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack/Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
960
Полная мощность, ВА
1600
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
2
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
30 670 руб.
В наличии
Код товара: 514485
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
30 670 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack/Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
холодный старт
Активная мощность, Вт
960
Полная мощность, ВА
1600
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Время переключения на батарею, мс
4
Время работы при полной нагрузке
2
Мин. входное напряжение, В
167
Макс. входное напряжение, В
295
Максимальная поглощаемая энергия импульса
450
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
43х38х17
Вес, кг.
11
Описание товара ИБП CyberPower Tower 1600VA 960W (VP1600ELCD)
ИБП CyberPower VP1600ELCD является надежным резервным источником питания, предназначенным для защиты различной бытовой или офисной техники от скачков напряжения, внезапного отключения электроэнергии и других сбоев. Полная выходная мощность составляет 1600 ВА. Данная модель оснащена 5 розетками стандарта евро. Также отмечается наличие 4 разъемов питания UPS, порта USB, сетевого разъема RJ-45. Для поддержания стабильного напряжения реализована технология автоматической регулировки напряжения. Также в CyberPower VP1600ELCD имеется функция холодного старта. На ЖК-дисплее можно контролировать такие параметры, как: состояние батареи и питания.
Смотрите также: Батареи для ИБП, Бытовые стабилизаторы напряжения, Источники бесперебойного питания, Сетевые фильтры, удлинители, 500VA, 1000VA, 500 Вт, 600 Вт, 800 Вт, 1000 Вт, со стабилизатором, с встроенным аккумулятором, с чистой синусоидой, APC Smart-UPS, APC 1000VA
Теги товара: линейно-интерактивные
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 30 080 руб.7520 руб. в СплитИБП Powercom King Pro RM KIN-1200AP LCD
-
В наличииЦена 30 185 руб.7547 руб. в СплитИсточник бесперебойного питания Ippon Innova G2 Euro 1000L (1547...
-
В наличииЦена 30 540 руб.7635 руб. в СплитИБП Powercom Smart King Pro+ SPR-1500 LCD
-
В наличииЦена 32 260 руб.8065 руб. в СплитИБП Powercom Macan MRT-1000SE
-
В наличииЦена 32 390 руб.8098 руб. в СплитИсточник бесперебойного питания Ippon Innova TA 1000 1000Вт 1000...
-
В наличииЦена 32 670 руб.8168 руб. в СплитИБП Powercom King Pro RM KIN-1500AP LCD
-
В наличииЦена 33 130 руб.8283 руб. в СплитИсточник бесперебойного питания CyberPower VALUE2200EILCD
-
В наличииЦена 33 150 руб.8288 руб. в СплитИБП APC Back-UPS BX2200MI-GR черный
-
В наличииЦена 33 500 руб.8375 руб. в СплитИсточник бесперебойного питания Line-Interactive CyberPower VALU...
-
В наличииЦена 34 080 руб.8520 руб. в СплитИБП On-line ExeGate PowerExpert ULS-3000.LCD.AVR.1SH.2C13.USB.RS...
-
В наличииЦена 34 290 руб.8573 руб. в СплитИсточник бесперебойного питания Ippon Innova TAE 1000 1000Вт 100...
-
В наличииЦена 35 230 руб.8808 руб. в СплитИБП ExeGate On-line PowerExpert ULS-3000.LCD.AVR.6C13.USB.RS232....
Бренд
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack/Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
холодный старт
Активная мощность, Вт
960
Полная мощность, ВА
1600
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Время переключения на батарею, мс
4
Время работы при полной нагрузке
2
Мин. входное напряжение, В
167
Развернуть
Макс. входное напряжение, В
295
Максимальная поглощаемая энергия импульса
450
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
5
Страна производитель
Китай
ИБП CyberPower VP1600ELCD является надежным резервным источником питания, предназначенным для защиты различной бытовой или офисной техники от скачков напряжения, внезапного отключения электроэнергии и других сбоев. Полная выходная мощность составляет 1600 ВА. Данная модель оснащена 5 розетками стандарта евро. Также отмечается наличие 4 разъемов питания UPS, порта USB, сетевого разъема RJ-45. Для поддержания стабильного напряжения реализована технология автоматической регулировки напряжения. Также в CyberPower VP1600ELCD имеется функция холодного старта. На ЖК-дисплее можно контролировать такие параметры, как: состояние батареи и питания.
Смотрите также: Батареи для ИБП, Бытовые стабилизаторы напряжения, Источники бесперебойного питания, Сетевые фильтры, удлинители, 500VA, 1000VA, 500 Вт, 600 Вт, 800 Вт, 1000 Вт, со стабилизатором, с встроенным аккумулятором, с чистой синусоидой, APC Smart-UPS, APC 1000VA
Теги товара: линейно-интерактивные
Смотрите также: Батареи для ИБП, Бытовые стабилизаторы напряжения, Источники бесперебойного питания, Сетевые фильтры, удлинители, 500VA, 1000VA, 500 Вт, 600 Вт, 800 Вт, 1000 Вт, со стабилизатором, с встроенным аккумулятором, с чистой синусоидой, APC Smart-UPS, APC 1000VA
Теги товара: линейно-интерактивные
ИБП CyberPower Tower 1600VA 960W (VP1600ELCD) - стоимость товара 30670 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре ИБП CyberPower Tower 1600VA 960W (VP1600ELCD)