ИБП Powercom MAC-1000
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Характеристики
Описание товара ИБП Powercom MAC-1000
Источники бесперебойного питания Powercom представляют собой надежное решение для защиты вашего оборудования от перебоев в электроснабжении. Эта модель ИБП характеризуется множеством полезных параметров, учитывающих современные потребности пользователей. Одним из ключевых преимуществ данной модели является активная мощность 1000 Вт и полная мощность в 1000 В·А, что позволяет обеспечивать надежное электропитание даже для мощных устройств. Powercom оснащен четырьмя розетками с питанием от батареи, что дает возможность подключать сразу несколько устройств одновременно. ИБП предназначен для надежной защиты оборудования благодаря встроенной защите локальной сети и телефонной линии. Это делает его отличным выбором для использования как в офисных, так и в домашних условиях, где важна стабильная связь. Форм-фактор Tower и вес 10,4 кг обеспечивают удобное размещение устройства даже в ограниченном пространстве. Благодаря технологии двойного преобразования (Онлайн) и времени переключения на батарею всего в 4 мс, данный ИБП обеспечивает максимально быстрый и незаметный переход на резервное питание. Важной характеристикой является возможность поглощения энергии импульса до 125 Дж, что обеспечивает дополнительную безопасность подключенного оборудования. Устройства Powercom используют модифицированную синусоиду для формирования выходного напряжения, что делает их универсальными для использования с различным оборудованием. ИБП Powercom с одной фазой рекомендуется для пользователей, которым нужна надежная защита от перебоев в электросети, кратковременные и длительные отключения, а также повышение качества питания для чувствительных устройств.
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