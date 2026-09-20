ИБП APC Easy-UPS BVX1600LI black (BVX1600LI)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара ИБП APC Easy-UPS BVX1600LI black (BVX1600LI)
Обратите внимание на ИБП APC Easy-UPS BVX1600LI, он имеет тип line-interactive. Активная мощность устройства составляет 900 Вт, что дает возможность подключать большое количество приборов. Полная мощность ИБП равна 1600 ВА. На входе ИБП APC Easy-UPS BVX1600LI может работать с током напряжением от 140 до 300 В. Частота тока при этом должна быть от 50 до 60 Гц. Для подключения нагрузки у вас будет 6 розеток типа IEC320, что удобно. Вы можете не переживать, если оставили прибор на длительное время без присмотра, так как у него имеется защита от короткого замыкания, перегрузки, глубокого разряда батареи и импульсных помех.
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