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Источник бесперебойного питания CyberPower Tower 1600VA 720W VP1200ELCD купить с доставкой в Москве
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Источник бесперебойного питания CyberPower Tower 1600VA 720W VP1200ELCD

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Источник бесперебойного питания CyberPower Tower 1600VA 720W VP1200ELCD - фото 1
Источник бесперебойного питания CyberPower Tower 1600VA 720W VP1200ELCD - фото 2
Источник бесперебойного питания CyberPower Tower 1600VA 720W VP1200ELCD - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack/Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
720
Полная мощность, ВА
1200
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
2
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
5
  • Источник бесперебойного питания CyberPower Tower 1600VA 720W VP1200ELCD - фото 1
  • Источник бесперебойного питания CyberPower Tower 1600VA 720W VP1200ELCD - фото 2
  • Источник бесперебойного питания CyberPower Tower 1600VA 720W VP1200ELCD - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
28 170 руб. 
Начислим 540 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 506749
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Источник бесперебойного питания CyberPower Tower 1600VA 720W VP1200ELCD
28 170 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
CyberPower
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack/Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
720
Полная мощность, ВА
1200
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Время переключения на батарею, мс
4
Время работы при полной нагрузке
2
Мин. входное напряжение, В
167
Макс. входное напряжение, В
295
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
43х38х16
Вес, кг.
11.2

Описание товара Источник бесперебойного питания CyberPower Tower 1600VA 720W VP1200ELCD

Источники бесперебойного питания (ИБП) CyberPower представляют собой надёжные устройства для защиты и обеспечения непрерывной работы вашего оборудования. Модель с форм-фактором Rack/Tower предлагает гибкость установки как в стойке, так и в настольной конфигурации, что упрощает интеграцию в различные IT-среды. Этот линейно-интерактивный ИБП с активной мощностью 720 Вт и полной мощностью 1200 В·А оптимально подходит для обеспечения электричеством однофазные системы. Благодаря использованию модифицированной синусоиды, устройство обеспечивает эффективную защиту подключенного оборудования от перепадов напряжения и других электрических аномалий. ИБП CyberPower способен переключиться на батарею всего за 4 мс, что обеспечивает практически мгновенный переход на резервное питание в случае перебоев с основным источником. При полной нагрузке устройство способно поддерживать работу в течение 2 минут, что может быть достаточно для безопасного завершения работы и предотвращения потери данных. Рабочее напряжение устройства варьируется от 167 В до 295 В, обеспечивая стабильную работу в условиях нестабильного электроснабжения. Свинцово-кислотная батарея гарантирует длительное время автономной работы и надёжность, а пять розеток стандарта EURO (CEE 7) обеспечивают подключение необходимого оборудования. ИБП CyberPower является отличным выбором для защиты вашего серверного оборудования, сетевых устройств и других критически важных компонентов от незапланированных отключений электроэнергии.

Отзывы о товаре Источник бесперебойного питания CyberPower Tower 1600VA 720W VP1200ELCD




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Характеристики
Бренд
CyberPower
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack/Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
720
Полная мощность, ВА
1200
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Время переключения на батарею, мс
4
Время работы при полной нагрузке
2
Мин. входное напряжение, В
167
Макс. входное напряжение, В
295
Развернуть
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
5
Страна производитель
Китай
Описание
Источники бесперебойного питания (ИБП) CyberPower представляют собой надёжные устройства для защиты и обеспечения непрерывной работы вашего оборудования. Модель с форм-фактором Rack/Tower предлагает гибкость установки как в стойке, так и в настольной конфигурации, что упрощает интеграцию в различные IT-среды. Этот линейно-интерактивный ИБП с активной мощностью 720 Вт и полной мощностью 1200 В·А оптимально подходит для обеспечения электричеством однофазные системы. Благодаря использованию модифицированной синусоиды, устройство обеспечивает эффективную защиту подключенного оборудования от перепадов напряжения и других электрических аномалий. ИБП CyberPower способен переключиться на батарею всего за 4 мс, что обеспечивает практически мгновенный переход на резервное питание в случае перебоев с основным источником. При полной нагрузке устройство способно поддерживать работу в течение 2 минут, что может быть достаточно для безопасного завершения работы и предотвращения потери данных. Рабочее напряжение устройства варьируется от 167 В до 295 В, обеспечивая стабильную работу в условиях нестабильного электроснабжения. Свинцово-кислотная батарея гарантирует длительное время автономной работы и надёжность, а пять розеток стандарта EURO (CEE 7) обеспечивают подключение необходимого оборудования. ИБП CyberPower является отличным выбором для защиты вашего серверного оборудования, сетевых устройств и других критически важных компонентов от незапланированных отключений электроэнергии.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Источник бесперебойного питания CyberPower Tower 1600VA 720W VP1200ELCD - данный товар вы можете купить по цене 28170 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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