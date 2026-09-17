ИБП Powercom IMD-2000AP (3 кабеля)
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Характеристики
Описание товара ИБП Powercom IMD-2000AP (3 кабеля)
Источники бесперебойного питания (ИБП) Powercom — это надежное решение для защиты ваших электронных устройств от перебоев в электроснабжении. Представленная модель выделяется своими впечатляющими характеристиками. Она обеспечивает активную мощность в 1200 Вт и полную мощность 2000 В·А, что делает её идеальной для использования в домашних условиях или небольших офисах. ИБП Powercom имеет линейно-интерактивный тип, что обеспечивает более стабильное и качественное электропитание. Его форм-фактор Tower позволяет удобно разместить устройство в любом помещении. Защитите свои устройства с помощью четырех розеток, питаемых от батареи, из общего количества шести доступных розеток. Также есть встроенная защита локальной сети, однако защита телефонной линии в этой модели отсутствует. Модель весит 14,5 кг, что делает её достаточно компактной для своего класса. Она способна поглощать энергию импульса до 420 Дж, защищая ваше оборудование от внезапных скачков напряжения. Время переключения на батарею составляет всего 4 мс, что гарантирует практически мгновенное реагирование в случае перебоев с электроснабжением. Особенность данной модели — использование модифицированной синусоиды в качестве формы напряжения. Это обеспечивает эффективную работу подключенных устройств и минимизирует риск повреждений. С одним фазовым входом, она предоставляет стабильное и надежное питание для вашего оборудования. ИБП Powercom — это выбор тех, кто ценит качество и надежность в защите своих электронных устройств.
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Теги товара: линейно-интерактивные, с встроенным аккумулятором
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Теги товара: линейно-интерактивные, с встроенным аккумулятором
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