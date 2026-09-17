Top.Mail.Ru
ИБП Powercom IMD-2000AP (3 кабеля) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

ИБП Powercom IMD-2000AP (3 кабеля)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
ИБП Powercom IMD-2000AP (3 кабеля) - фото 1
ИБП Powercom IMD-2000AP (3 кабеля) - фото 2
ИБП Powercom IMD-2000AP (3 кабеля) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
1200
Полная мощность, ВА
2000
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
2
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
6
  • ИБП Powercom IMD-2000AP (3 кабеля) - фото 1
  • ИБП Powercom IMD-2000AP (3 кабеля) - фото 2
  • ИБП Powercom IMD-2000AP (3 кабеля) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
31 890 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 55735
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Powercom
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
встроенный аккумулятор
Активная мощность, Вт
1200
Полная мощность, ВА
2000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита телефонной линии
нет
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
4
Время работы при полной нагрузке
2
Мин. входное напряжение, В
165
Макс. входное напряжение, В
275
Максимальная поглощаемая энергия импульса
420
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
6
Количество розеток с питанием от батареи
4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
49х31х25
Вес, кг.
17.36

Описание товара ИБП Powercom IMD-2000AP (3 кабеля)

Источники бесперебойного питания (ИБП) Powercom — это надежное решение для защиты ваших электронных устройств от перебоев в электроснабжении. Представленная модель выделяется своими впечатляющими характеристиками. Она обеспечивает активную мощность в 1200 Вт и полную мощность 2000 В·А, что делает её идеальной для использования в домашних условиях или небольших офисах. ИБП Powercom имеет линейно-интерактивный тип, что обеспечивает более стабильное и качественное электропитание. Его форм-фактор Tower позволяет удобно разместить устройство в любом помещении. Защитите свои устройства с помощью четырех розеток, питаемых от батареи, из общего количества шести доступных розеток. Также есть встроенная защита локальной сети, однако защита телефонной линии в этой модели отсутствует. Модель весит 14,5 кг, что делает её достаточно компактной для своего класса. Она способна поглощать энергию импульса до 420 Дж, защищая ваше оборудование от внезапных скачков напряжения. Время переключения на батарею составляет всего 4 мс, что гарантирует практически мгновенное реагирование в случае перебоев с электроснабжением. Особенность данной модели — использование модифицированной синусоиды в качестве формы напряжения. Это обеспечивает эффективную работу подключенных устройств и минимизирует риск повреждений. С одним фазовым входом, она предоставляет стабильное и надежное питание для вашего оборудования. ИБП Powercom — это выбор тех, кто ценит качество и надежность в защите своих электронных устройств.

Отзывы о товаре ИБП Powercom IMD-2000AP (3 кабеля)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Powercom
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
встроенный аккумулятор
Активная мощность, Вт
1200
Полная мощность, ВА
2000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита телефонной линии
нет
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
4
Развернуть
Время работы при полной нагрузке
2
Мин. входное напряжение, В
165
Макс. входное напряжение, В
275
Максимальная поглощаемая энергия импульса
420
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
6
Количество розеток с питанием от батареи
4
Страна производитель
Китай
Описание
Источники бесперебойного питания (ИБП) Powercom — это надежное решение для защиты ваших электронных устройств от перебоев в электроснабжении. Представленная модель выделяется своими впечатляющими характеристиками. Она обеспечивает активную мощность в 1200 Вт и полную мощность 2000 В·А, что делает её идеальной для использования в домашних условиях или небольших офисах. ИБП Powercom имеет линейно-интерактивный тип, что обеспечивает более стабильное и качественное электропитание. Его форм-фактор Tower позволяет удобно разместить устройство в любом помещении. Защитите свои устройства с помощью четырех розеток, питаемых от батареи, из общего количества шести доступных розеток. Также есть встроенная защита локальной сети, однако защита телефонной линии в этой модели отсутствует. Модель весит 14,5 кг, что делает её достаточно компактной для своего класса. Она способна поглощать энергию импульса до 420 Дж, защищая ваше оборудование от внезапных скачков напряжения. Время переключения на батарею составляет всего 4 мс, что гарантирует практически мгновенное реагирование в случае перебоев с электроснабжением. Особенность данной модели — использование модифицированной синусоиды в качестве формы напряжения. Это обеспечивает эффективную работу подключенных устройств и минимизирует риск повреждений. С одним фазовым входом, она предоставляет стабильное и надежное питание для вашего оборудования. ИБП Powercom — это выбор тех, кто ценит качество и надежность в защите своих электронных устройств.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


ИБП Powercom IMD-2000AP (3 кабеля) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...