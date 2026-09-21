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Источник бесперебойного питания Бастион RAPAN-UPS 1500 900Вт 1500ВА черный купить с доставкой в Москве
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Источник бесперебойного питания Бастион RAPAN-UPS 1500 900Вт 1500ВА черный

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Источник бесперебойного питания Бастион RAPAN-UPS 1500 900Вт 1500ВА черный - фото 1
Источник бесперебойного питания Бастион RAPAN-UPS 1500 900Вт 1500ВА черный - фото 2
Источник бесперебойного питания Бастион RAPAN-UPS 1500 900Вт 1500ВА черный - фото 3
Источник бесперебойного питания Бастион RAPAN-UPS 1500 900Вт 1500ВА черный - фото 4
Источник бесперебойного питания Бастион RAPAN-UPS 1500 900Вт 1500ВА черный - фото 5
Источник бесперебойного питания Бастион RAPAN-UPS 1500 900Вт 1500ВА черный - фото 6
Источник бесперебойного питания Бастион RAPAN-UPS 1500 900Вт 1500ВА черный - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack/Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
900
Полная мощность, ВА
1500
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
1
Тип розеток
EURO (CEE 7), С13
Общее количество розеток
4
  • Источник бесперебойного питания Бастион RAPAN-UPS 1500 900Вт 1500ВА черный - фото 1
  • Источник бесперебойного питания Бастион RAPAN-UPS 1500 900Вт 1500ВА черный - фото 2
  • Источник бесперебойного питания Бастион RAPAN-UPS 1500 900Вт 1500ВА черный - фото 3
  • Источник бесперебойного питания Бастион RAPAN-UPS 1500 900Вт 1500ВА черный - фото 4
  • Источник бесперебойного питания Бастион RAPAN-UPS 1500 900Вт 1500ВА черный - фото 5
  • Источник бесперебойного питания Бастион RAPAN-UPS 1500 900Вт 1500ВА черный - фото 6
  • Источник бесперебойного питания Бастион RAPAN-UPS 1500 900Вт 1500ВА черный - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
22 600 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 702668
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Характеристики

Бренд
Бастион
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack/Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
900
Полная мощность, ВА
1500
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Время переключения на батарею, мс
4
Время работы при полной нагрузке
1
Мин. входное напряжение, В
170
Макс. входное напряжение, В
270
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7), С13
Общее количество розеток
4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х20х16
Вес, кг.
10.2

Описание товара Источник бесперебойного питания Бастион RAPAN-UPS 1500 900Вт 1500ВА черный

Источники бесперебойного питания Бастион представляют собой надежное решение для защиты ваших электронных устройств от перебоев в электропитании. Этот линейно-интерактивный ИБП отличается впечатляющим набором характеристик, обеспечивая полную мощность в 1500 В·А и активную мощность в 900 Вт. Он идеально подходит для использования как в серверных стойках (форм-фактор Rack), так и в стандартной башенной конструкции (форм-фактор Tower), обеспечивая гибкость установки. С весом чуть более 10 кг, этот ИБП легко интегрируется в вашу систему, предлагая при этом время переключения на батарею всего 4 миллисекунды, что позволяет минимизировать риск потери данных и сбоев в работе оборудования. Модель поддерживает однопазное подключение и предлагает модифицированную синусоидную форму напряжения для стабильной работы подключенных устройств. ИБП Бастион оборудован EURO (CEE 7) и С13 розетками, что обеспечивает универсальность и простоту подключения. Поддерживается диапазон входного напряжения от 170 до 270 В для работы в самых различных условиях. Устройство оснащено свинцово-кислотной батареей, которая обеспечивает до 1 минуты работы при полной нагрузке, что достаточно для безопасного завершения работы устройств и предотвращения потенциальных повреждений. ИБП Бастион — это оптимальный выбор для тех, кто ценит надежность и эффективность в защите своих электронных систем.

Отзывы о товаре Источник бесперебойного питания Бастион RAPAN-UPS 1500 900Вт 1500ВА черный




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Характеристики
Бренд
Бастион
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack/Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
900
Полная мощность, ВА
1500
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Время переключения на батарею, мс
4
Время работы при полной нагрузке
1
Мин. входное напряжение, В
170
Макс. входное напряжение, В
270
Развернуть
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7), С13
Общее количество розеток
4
Страна производитель
Китай
Описание
Источники бесперебойного питания Бастион представляют собой надежное решение для защиты ваших электронных устройств от перебоев в электропитании. Этот линейно-интерактивный ИБП отличается впечатляющим набором характеристик, обеспечивая полную мощность в 1500 В·А и активную мощность в 900 Вт. Он идеально подходит для использования как в серверных стойках (форм-фактор Rack), так и в стандартной башенной конструкции (форм-фактор Tower), обеспечивая гибкость установки. С весом чуть более 10 кг, этот ИБП легко интегрируется в вашу систему, предлагая при этом время переключения на батарею всего 4 миллисекунды, что позволяет минимизировать риск потери данных и сбоев в работе оборудования. Модель поддерживает однопазное подключение и предлагает модифицированную синусоидную форму напряжения для стабильной работы подключенных устройств. ИБП Бастион оборудован EURO (CEE 7) и С13 розетками, что обеспечивает универсальность и простоту подключения. Поддерживается диапазон входного напряжения от 170 до 270 В для работы в самых различных условиях. Устройство оснащено свинцово-кислотной батареей, которая обеспечивает до 1 минуты работы при полной нагрузке, что достаточно для безопасного завершения работы устройств и предотвращения потенциальных повреждений. ИБП Бастион — это оптимальный выбор для тех, кто ценит надежность и эффективность в защите своих электронных систем.
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Отзывы


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