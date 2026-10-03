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ИБП APC Back-UPS BX1200MI-GR черный купить с доставкой в Москве
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ИБП APC Back-UPS BX1200MI-GR черный

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ИБП APC Back-UPS BX1200MI-GR черный - фото 1
ИБП APC Back-UPS BX1200MI-GR черный - фото 2
ИБП APC Back-UPS BX1200MI-GR черный - фото 3
ИБП APC Back-UPS BX1200MI-GR черный - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
  • ИБП APC Back-UPS BX1200MI-GR черный - фото 1
  • ИБП APC Back-UPS BX1200MI-GR черный - фото 2
  • ИБП APC Back-UPS BX1200MI-GR черный - фото 3
  • ИБП APC Back-UPS BX1200MI-GR черный - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
21 160 руб. 
Начислим 413 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 397146
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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ИБП APC Back-UPS BX1200MI-GR черный
21 160 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
APC
Тип товара
ИБП
Размеры в упаковке, см
49х29х24
Вес, кг.
10

Описание товара ИБП APC Back-UPS BX1200MI-GR черный

APC Back-UPS 1200VA, 230V, AVR, Schuko Sockets. Источник бесперебойного питания с защитой от импульсных помех для электронной аппаратуры и компьютеров. Состав: Руководство по эксплуатации

Отзывы о товаре ИБП APC Back-UPS BX1200MI-GR черный




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Характеристики
Бренд
APC
Тип товара
ИБП
Описание
APC Back-UPS 1200VA, 230V, AVR, Schuko Sockets. Источник бесперебойного питания с защитой от импульсных помех для электронной аппаратуры и компьютеров. Состав: Руководство по эксплуатации
Самовывоз
Доставка
Отзывы


ИБП APC Back-UPS BX1200MI-GR черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 21160 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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