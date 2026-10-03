ИБП APC Back-UPS BE650G2-RS
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
- Гарантия производителя: 1 год
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара ИБП APC Back-UPS BE650G2-RS
Источник бесперебойного питания APC — это надежное и эффективное решение для защиты ваших электронных устройств от непредвиденных перебоев в электроснабжении. С активной мощностью в 400 Вт и полной мощностью 650 В·А, этот ИБП обеспечивает стабильную работу ваших устройств, поддерживая их в случае аварийного отключения электричества. Компактный и элегантный форм-фактор Tower делает его идеальным для использования в домашних и офисных условиях. Весит устройство всего 4 кг, что обеспечивает легкость перемещения и установки. ИБП APC оснащен шестью розетками с питанием от батареи, что позволяет подключить сразу несколько устройств и гарантировать их работоспособность в случае отключения электричества. Общее количество розеток составляет 8, что дает еще большую гибкость в использовании. Встроенная защита локальной сети и телефонной линии позволяет уберечь подключенные устройства от перегрузок и скачков напряжения. Система обеспечивает защиту от импульсных перенапряжений с максимальной поглощаемой энергией в 310 Дж. Топология резервного (офлайн) типа поддерживает переход на батарейное питание за 6 мс, что минимизирует риск сбоев в работе оборудования. ИБП APC работает на одной фазе и обеспечивает напряжение с модифицированной синусоидой, что подходит для питания большинства бытовых и офисных устройств. Выбирая ИБП от бренда APC, вы получаете качество и надежность, подтвержденные доверием потребителей по всему миру.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 19 500 руб.4875 руб. в СплитИБП Powercom IMP-1200AP
-
В наличииЦена 19 780 руб.4945 руб. в СплитИБП Powercom IMD-1025AP
-
В наличииЦена 19 950 руб.4988 руб. в СплитИсточник бесперебойного питания Штиль SW300SL 225Вт 300ВА серый
-
В наличииЦена 20 040 руб.5010 руб. в СплитИБП Powercom Raptor RPT-2000AP LCD
-
В наличииЦена 20 570 руб.5143 руб. в СплитИсточник бесперебойного питания Импульс Слим 750 450Вт 750ВА чер...
-
В наличииЦена 20 800 руб.5200 руб. в СплитИсточник бесперебойного питания Бастион RAPAN-UPS 1500 900Вт 150...
-
В наличииЦена 20 950 руб.5238 руб. в СплитИБП Powercom Smart King Pro+ SPT-1000-II LCD
-
В наличииЦена 20 960 руб.5240 руб. в СплитИБП Импульс Юниор Про РТ (JR10201)
-
В наличииЦена 21 030 руб.5258 руб. в СплитИБП SPR-500
-
В наличииЦена 21 090 руб.5273 руб. в СплитИБП Ippon Smart Power Pro II Euro 1600 черный
-
В наличииЦена 21 160 руб.5290 руб. в СплитИБП APC Back-UPS BX1200MI-GR черный
-
В наличииЦена 21 170 руб.5293 руб. в СплитИсточник бесперебойного питания Бастион SKAT-UPS 800/400 480Вт 8...
Отзывы о товаре ИБП APC Back-UPS BE650G2-RS