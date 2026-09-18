ИБП Powerman Online 1000 Plus
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Характеристики
Описание товара ИБП Powerman Online 1000 Plus
POWERMAN ONLINE 1000 Plus построен по схеме двойного преобразования энергии, которая не требует переключения питания сеть/батарея. Форма выходного напряжения - ВСЕГДА синусоидальная. ИБП предназначен для длительного питания оборудования в отсутствии сетевого напряжения. ПОДКЛЮЧАЕТСЯ К ВНЕШНИМ АККУМУЛЯТОРНЫМ БАТАРЕЯМ (НЕ ВХОДЯТ В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ) БОЛЬШОЙ ЕМКОСТИ. ВЫ МОЖЕТЕ ВЫБРАТЬ БАТАРЕИ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ НЕОБХОДИМОЕ ВРЕМЯ АВТОНОМНОЙ РАБОТЫ. Благодаря используемой технологии преобразования энергии достигается широкий диапазон напряжений сети (115В-295В), при работе в котором не используется энергия аккумуляторов, что обеспечивает длительный срок их службы. Кроме того, применение ИБП исключает необходимость использования дополнительного стабилизатора. ИБП обеспечивает корректную работу фазозависимой нагрузки как при работе от сети, так и при питании нагрузки от батареи. Источник бесперебойного питания POWERMAN ONLINE 1000 Plus обеспечит надежную защиту компьютерной, коммуникационной техники, систем управления, банковского оборудования (платежные терминалы) и прочего оборудования, где предъявляются самые высокие требования к качеству электропитания.
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Теги товара: 1000VA
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Теги товара: 1000VA
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