ИБП APC Back-UPS ES 650VA/400W, 230V, 8 Schuko (2 Surge & 6 batt.), USB, USB charge(type A), Data/DSL protection,(BE650G2-RS analogue), 1 year warranty
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара ИБП APC Back-UPS ES 650VA/400W, 230V, 8 Schuko (2 Surge & 6 batt.), USB, USB charge(type A), Data/DSL protection,(BE650G2-RS analogue), 1 year warranty
ИБП APC — компактное и лёгкое решение для защиты техники и уверенной работы даже при сбоях электросети. Вес всего 4 кг делает этот источник бесперебойного питания удобным для размещения рядом с рабочим местом. Линейно-интерактивная топология обеспечивает стабильную подачу энергии, даже если напряжение скачет. Форм-фактор Tower отлично подойдёт для размещения под столом или на небольшом пространстве. С активной мощностью 400 Вт и полной мощностью 650 В·А этот ИБП справится с питанием офисной техники или домашнего компьютера. Подключение через тип розеток C13 делает устройство универсальным для многих современных приборов. Модифицированная синусоида оптимальна для большинства базовых задач. ИБП APC заботится не только о подключённом оборудовании, но и о вашей связи: защита телефонной линии и локальной сети уже встроена. Надёжная литий-ионная батарея обеспечивает долгий срок службы и быструю подзарядку. Однофазная система максимально понятна и проста в эксплуатации.
Смотрите также: Батареи для ИБП, Бытовые стабилизаторы напряжения, Источники бесперебойного питания, Сетевые фильтры, удлинители, 500VA, 1000VA, 500 Вт, 600 Вт, 800 Вт, 1000 Вт, со стабилизатором, с встроенным аккумулятором, с чистой синусоидой, APC Smart-UPS, APC 1000VA
Теги товара: линейно-интерактивные
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 20 400 руб.5100 руб. в СплитИБП Powercom Imperial IMP-2000AP 1200W black
-
В наличииЦена 21 130 руб.5283 руб. в СплитИБП APC Back-UPS BX1200MI-GR черный
-
В наличииЦена 21 160 руб.5290 руб. в СплитИБП Powercom Smart King Pro+ SPT-1000-II LCD
-
В наличииЦена 21 240 руб.5310 руб. в СплитИБП SPR-500
-
В наличииЦена 21 870 руб.5468 руб. в СплитИБП Powercom King Pro RM KIN-600AP RM (1U) USB 360Вт черный
-
В наличииЦена 22 170 руб.5543 руб. в СплитИБП SPR-700
-
В наличииЦена 22 690 руб.5673 руб. в СплитИБП Ippon Smart Power Pro II 2200 черный
-
В наличииЦена 24 200 руб.6050 руб. в СплитИБП CyberPower BR1200ELCD
-
В наличииЦена 24 260 руб.6065 руб. в СплитИБП Powercom Smart King Pro+ SPT-1500-II LCD Black
-
В наличииЦена 25 380 руб.6345 руб. в СплитИБП Бастион SKAT-UPS 1000/600
-
В наличииЦена 26 940 руб.6735 руб. в СплитИБП APC Easy-UPS BVX1600LI-GR black (BVX1600LI-GR)
-
В наличииЦена 27 590 руб.6898 руб. в СплитИБП On-line ExeGate PowerExpert TL-2000.LCD.AVR.3SH.USB.RS232.SN...
Смотрите также: Батареи для ИБП, Бытовые стабилизаторы напряжения, Источники бесперебойного питания, Сетевые фильтры, удлинители, 500VA, 1000VA, 500 Вт, 600 Вт, 800 Вт, 1000 Вт, со стабилизатором, с встроенным аккумулятором, с чистой синусоидой, APC Smart-UPS, APC 1000VA
Теги товара: линейно-интерактивные
Отзывы о товаре ИБП APC Back-UPS ES 650VA/400W, 230V, 8 Schuko (2 Surge & 6 batt.), USB, USB charge(type A), Data/DSL protection,(BE650G2-RS analogue), 1 year warranty