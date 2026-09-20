Источник бесперебойного питания Импульс Слим 750 450Вт 750ВА черный
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Источник бесперебойного питания Импульс Слим 750 450Вт 750ВА черный
Источники бесперебойного питания (ИБП) Импульс — надежное решение для защиты вашего оборудования от перебоев в электроснабжении. Сочетая в себе передовые технологии и высокие стандарты качества, этот ИБП обеспечивает стабильное питание и защиту ваших устройств. Основные характеристики: - Вес: 8,6 кг, что делает его достаточно мобильным для размещения в различных условиях — будь то серверная стойка или напольное размещение. - Активная мощность составляет 450 Вт, что позволяет поддерживать работу средненагруженных устройств. - Полная мощность этого ИБП — 750 В·А, обеспечивающая достаточную мощность для домашнего или офисного использования. - Тип устройства: линейно-интерактивный ИБП, что обеспечивает стабилизацию напряжения и защиту от скачков. - Время переключения на батарею составляет всего 6 мс, минимизируя риск отключения оборудования. - Диапазон входного напряжения варьируется от 165 до 290 В, позволяя ИБП работать в сети с нестабильными показателями. - Уникальный форм-фактор Rack/Tower позволяет гибко устанавливать ИБП в обстановке вашего офиса или дома. - Он поддерживает однопазное подключение и выдает модифицированную синусоиду, подходящую для большинства бытовых приборов. - Время автономной работы при полной нагрузке составляет 1 минуту, что обеспечивает возможность правильного завершения работы подключенного оборудования. - Используемая батарея — свинцово-кислотная, известная своей надежностью и длительным сроком службы. - Имеет разъемы типа С13, широко используемые для подключения IT-оборудования. ИБП Импульс — это надежный помощник, обеспечивающий постоянство и безопасность вашего электропитания, защищая от потери данных и сбоев в работе оборудования.
Смотрите также: Батареи для ИБП, Бытовые стабилизаторы напряжения, Источники бесперебойного питания, Сетевые фильтры, удлинители, 500VA, 1000VA, 500 Вт, 600 Вт, 800 Вт, 1000 Вт, со стабилизатором, с встроенным аккумулятором, с чистой синусоидой, APC Smart-UPS, APC 1000VA
Теги товара: линейно-интерактивные
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 20 120 руб.5030 руб. в СплитИБП APC Back-UPS BE650G2-RS
-
В наличииЦена 21 050 руб.5263 руб. в СплитИБП APC Back-UPS BX1200MI-GR черный
-
В наличииЦена 21 180 руб.5295 руб. в СплитИБП Powercom Smart King Pro+ SPT-1000-II LCD
-
В наличииЦена 21 260 руб.5315 руб. в СплитИБП SPR-500
-
В наличииЦена 21 890 руб.5473 руб. в СплитИБП Powercom King Pro RM KIN-600AP RM (1U) USB 360Вт черный
-
В наличииЦена 22 190 руб.5548 руб. в СплитИБП SPR-700
-
В наличииЦена 22 690 руб.5673 руб. в СплитИБП Ippon Smart Power Pro II 2200 черный
-
В наличииЦена 24 220 руб.6055 руб. в СплитИБП CyberPower BR1200ELCD
-
В наличииЦена 24 280 руб.6070 руб. в СплитИБП Powercom Smart King Pro+ SPT-1500-II LCD Black
-
В наличииЦена 25 410 руб.6353 руб. в СплитИБП Бастион SKAT-UPS 1000/600
-
В наличииЦена 25 610 руб.6403 руб. в СплитИБП Powercom King Pro RM KIN-1000AP
-
В наличииЦена 26 980 руб.6745 руб. в СплитИБП APC Easy-UPS BVX1600LI-GR black (BVX1600LI-GR)
Смотрите также: Батареи для ИБП, Бытовые стабилизаторы напряжения, Источники бесперебойного питания, Сетевые фильтры, удлинители, 500VA, 1000VA, 500 Вт, 600 Вт, 800 Вт, 1000 Вт, со стабилизатором, с встроенным аккумулятором, с чистой синусоидой, APC Smart-UPS, APC 1000VA
Теги товара: линейно-интерактивные
Отзывы о товаре Источник бесперебойного питания Импульс Слим 750 450Вт 750ВА черный