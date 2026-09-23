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Источник бесперебойного питания CyberPower 1000VA 600W BU1000E купить с доставкой в Москве
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Источник бесперебойного питания CyberPower 1000VA 600W BU1000E

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Источник бесперебойного питания CyberPower 1000VA 600W BU1000E - фото 1
Источник бесперебойного питания CyberPower 1000VA 600W BU1000E - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
600
Полная мощность, ВА
1000
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
3
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
4
  • Источник бесперебойного питания CyberPower 1000VA 600W BU1000E - фото 1
  • Источник бесперебойного питания CyberPower 1000VA 600W BU1000E - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 860 руб. 
Начислим 189 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 506743
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Источник бесперебойного питания CyberPower 1000VA 600W BU1000E
8 860 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
CyberPower
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
фильтрация входного напряжения , от высоковольтных импульсов , защита от импульсных помех
Активная мощность, Вт
600
Полная мощность, ВА
1000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
4
Время работы при полной нагрузке
3
Мин. входное напряжение, В
165
Макс. входное напряжение, В
290
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х30х15
Вес, кг.
7

Описание товара Источник бесперебойного питания CyberPower 1000VA 600W BU1000E

Источники бесперебойного питания (ИБП) CyberPower — это надежное решение для защиты ваших электронных устройств от перебоев в электроснабжении. Модель с весом 6,9 кг предназначена для использования в условиях, требующих надежной защиты и стабильной работы оборудования. Данная модель предлагает активную мощность 600 Вт и полную мощность 1000 В·А, обеспечивая стабильное питание благодаря модифицированной синусоиде, что делает его идеальным для большинства стандартных домашних и офисных устройств. ИБП оснащен четырьмя розетками, что позволяет подключить несколько устройств одновременно, обеспечивая их защиту от перепадов напряжения и отключений электричества. Особенностью этого устройства является линейно-интерактивная топология, которая обеспечивает быструю реакцию на нестабильное электроснабжение с минимальным временем переключения на батарею всего 4 мс. В условиях полной нагрузки время автономной работы составляет около 3 минут, что предоставляет достаточно времени для безопасного завершения работы и сохранения данных. ИБП CyberPower поддерживает диапазон входного напряжения от 165 В до 290 В, обеспечивая адаптацию к различным электрическим сетям. Дополнительно устройство оборудовано функцией защиты локальной сети, что гарантирует безопасность данных и подключенного оборудования. С форм-фактором Tower, это устройство будет удобно разместить в любом интерьере, не занимая много места. CyberPower — это бренд, которому доверяют пользователи по всему миру за надежность и качество. Этот ИБП станет надежным выбором для тех, кто ищет эффективное решение для защиты своих устройств.

Отзывы о товаре Источник бесперебойного питания CyberPower 1000VA 600W BU1000E




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Характеристики
Бренд
CyberPower
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
фильтрация входного напряжения , от высоковольтных импульсов , защита от импульсных помех
Активная мощность, Вт
600
Полная мощность, ВА
1000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
4
Время работы при полной нагрузке
3
Развернуть
Мин. входное напряжение, В
165
Макс. входное напряжение, В
290
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
4
Страна производитель
Китай
Описание
Источники бесперебойного питания (ИБП) CyberPower — это надежное решение для защиты ваших электронных устройств от перебоев в электроснабжении. Модель с весом 6,9 кг предназначена для использования в условиях, требующих надежной защиты и стабильной работы оборудования. Данная модель предлагает активную мощность 600 Вт и полную мощность 1000 В·А, обеспечивая стабильное питание благодаря модифицированной синусоиде, что делает его идеальным для большинства стандартных домашних и офисных устройств. ИБП оснащен четырьмя розетками, что позволяет подключить несколько устройств одновременно, обеспечивая их защиту от перепадов напряжения и отключений электричества. Особенностью этого устройства является линейно-интерактивная топология, которая обеспечивает быструю реакцию на нестабильное электроснабжение с минимальным временем переключения на батарею всего 4 мс. В условиях полной нагрузки время автономной работы составляет около 3 минут, что предоставляет достаточно времени для безопасного завершения работы и сохранения данных. ИБП CyberPower поддерживает диапазон входного напряжения от 165 В до 290 В, обеспечивая адаптацию к различным электрическим сетям. Дополнительно устройство оборудовано функцией защиты локальной сети, что гарантирует безопасность данных и подключенного оборудования. С форм-фактором Tower, это устройство будет удобно разместить в любом интерьере, не занимая много места. CyberPower — это бренд, которому доверяют пользователи по всему миру за надежность и качество. Этот ИБП станет надежным выбором для тех, кто ищет эффективное решение для защиты своих устройств.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Источник бесперебойного питания CyberPower 1000VA 600W BU1000E - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 8860 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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