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Источник бесперебойного питания CyberPower BR700ELCD купить с доставкой в Москве
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Источник бесперебойного питания CyberPower BR700ELCD

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Источник бесперебойного питания CyberPower BR700ELCD - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
420
Полная мощность, ВА
700
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
1
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
8
  • Источник бесперебойного питания CyberPower BR700ELCD - фото 1
  • Источник бесперебойного питания CyberPower BR700ELCD - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 320 руб. 
Начислим 178 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 256991
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Источник бесперебойного питания CyberPower BR700ELCD
8 320 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
CyberPower
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
холодный старт
Активная мощность, Вт
420
Полная мощность, ВА
700
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
4
Время работы при полной нагрузке
1
Мин. входное напряжение, В
165
Макс. входное напряжение, В
290
Максимальная поглощаемая энергия импульса
125
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
8
Количество розеток с питанием от батареи
4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х23х16
Вес, кг.
8.2

Описание товара Источник бесперебойного питания CyberPower BR700ELCD

Источники бесперебойного питания (ИБП) CyberPower представляют собой надежное решение для защиты вашего оборудования от перебоев в электроснабжении. Эта модель обладает весом 5,3 кг и обеспечивает активную мощность до 420 Вт, что достаточно для большинства бытовых и офисных устройств. ИБП CyberPower оснащен линейно-интерактивной схемой работы, что позволяет эффективно стабилизировать напряжение и минимизировать риски повреждения оборудования при перепадах напряжения. Устройство поддерживает до 8 розеток для подключения устройств, из которых 4 питаются от встроенной батареи, обеспечивая дополнительную защиту при отключении электроэнергии. Одним из важных преимуществ данного ИБП является наличие защиты для локальной сети и телефонной линии, что делает его идеальным решением для защиты интернет-подключения и телефонных систем от скачков напряжения и молний. Модель также имеет защиту от импульсных перенапряжений максимальной энергией до 125 Дж. ИБП CyberPower способен переключаться на батарейное питание за 4 мс, что гарантирует стабильную работу подключенного оборудования даже в случае резких отключений электричества. Полная мощность устройства составляет 700 В·А, а напряжение выдается в форме модифицированной синусоиды. Бренд CyberPower известен своим качеством и надежностью, а форм-фактор Tower делает установку и размещение устройства удобным в любом помещении. Этот ИБП идеально подходит для использования в однофазной сети, обеспечивая защиту и бесперебойное электроснабжение ваших устройств в любой ситуации.

Отзывы о товаре Источник бесперебойного питания CyberPower BR700ELCD




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Характеристики
Бренд
CyberPower
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
холодный старт
Активная мощность, Вт
420
Полная мощность, ВА
700
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
4
Развернуть
Время работы при полной нагрузке
1
Мин. входное напряжение, В
165
Макс. входное напряжение, В
290
Максимальная поглощаемая энергия импульса
125
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
8
Количество розеток с питанием от батареи
4
Страна производитель
Китай
Описание
Источники бесперебойного питания (ИБП) CyberPower представляют собой надежное решение для защиты вашего оборудования от перебоев в электроснабжении. Эта модель обладает весом 5,3 кг и обеспечивает активную мощность до 420 Вт, что достаточно для большинства бытовых и офисных устройств. ИБП CyberPower оснащен линейно-интерактивной схемой работы, что позволяет эффективно стабилизировать напряжение и минимизировать риски повреждения оборудования при перепадах напряжения. Устройство поддерживает до 8 розеток для подключения устройств, из которых 4 питаются от встроенной батареи, обеспечивая дополнительную защиту при отключении электроэнергии. Одним из важных преимуществ данного ИБП является наличие защиты для локальной сети и телефонной линии, что делает его идеальным решением для защиты интернет-подключения и телефонных систем от скачков напряжения и молний. Модель также имеет защиту от импульсных перенапряжений максимальной энергией до 125 Дж. ИБП CyberPower способен переключаться на батарейное питание за 4 мс, что гарантирует стабильную работу подключенного оборудования даже в случае резких отключений электричества. Полная мощность устройства составляет 700 В·А, а напряжение выдается в форме модифицированной синусоиды. Бренд CyberPower известен своим качеством и надежностью, а форм-фактор Tower делает установку и размещение устройства удобным в любом помещении. Этот ИБП идеально подходит для использования в однофазной сети, обеспечивая защиту и бесперебойное электроснабжение ваших устройств в любой ситуации.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Источник бесперебойного питания CyberPower BR700ELCD - стоимость товара 8320 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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