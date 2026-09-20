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Источник бесперебойного питания Powerman Back Pro 1050 Plus купить с доставкой в Москве
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Источник бесперебойного питания Powerman Back Pro 1050 Plus

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Источник бесперебойного питания Powerman Back Pro 1050 Plus - фото 1
Источник бесперебойного питания Powerman Back Pro 1050 Plus - фото 2
Источник бесперебойного питания Powerman Back Pro 1050 Plus - фото 3
Источник бесперебойного питания Powerman Back Pro 1050 Plus - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Активная мощность, Вт
900
Полная мощность, ВА
1500
Общее количество розеток
4
  • Источник бесперебойного питания Powerman Back Pro 1050 Plus - фото 1
  • Источник бесперебойного питания Powerman Back Pro 1050 Plus - фото 2
  • Источник бесперебойного питания Powerman Back Pro 1050 Plus - фото 3
  • Источник бесперебойного питания Powerman Back Pro 1050 Plus - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 370 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 539799
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Характеристики

Бренд
POWERMAN
Тип товара
ИБП
Особенности
AVR (Automatic Voltage Regulation - авторегулятор напряжения): при понижении входного напряжения на 10-25% от номинала ИБП выдает выходное напряжение с 15%-ным повышением входного, при повышении входного напряжения на 5-15% от номинала ИБП выдает выходное напряжение с 12%-ным понижением входного
Активная мощность, Вт
900
Полная мощность, ВА
1500
Общее количество розеток
4
Количество розеток с питанием от батареи
4
Размеры в упаковке, см
41х23х19
Вес, кг.
8.3

Описание товара Источник бесперебойного питания Powerman Back Pro 1050 Plus

Обеспечит надежную защиту различной нагрузке небольшой мощности с импульсным блоком питания при полном отключении электросети, а также при работе сети с отклонениями от нормы: пониженным либо повышенным уровнем напряжения, наличием импульсных и высокочастотных помех.

Отзывы о товаре Источник бесперебойного питания Powerman Back Pro 1050 Plus




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Характеристики
Бренд
POWERMAN
Тип товара
ИБП
Особенности
AVR (Automatic Voltage Regulation - авторегулятор напряжения): при понижении входного напряжения на 10-25% от номинала ИБП выдает выходное напряжение с 15%-ным повышением входного, при повышении входного напряжения на 5-15% от номинала ИБП выдает выходное напряжение с 12%-ным понижением входного
Активная мощность, Вт
900
Полная мощность, ВА
1500
Общее количество розеток
4
Количество розеток с питанием от батареи
4
Описание
Обеспечит надежную защиту различной нагрузке небольшой мощности с импульсным блоком питания при полном отключении электросети, а также при работе сети с отклонениями от нормы: пониженным либо повышенным уровнем напряжения, наличием импульсных и высокочастотных помех.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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