ИБП CyberPower UT1100EG
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Характеристики
Описание товара ИБП CyberPower UT1100EG
Источники бесперебойного питания (ИБП) от CyberPower представляют собой надежное решение для защиты ваших устройств от перебоев в электроснабжении и всплесков напряжения. Эта модель, сочетающая в себе мощность и функциональность, идеально подходит для использования как в офисных, так и в домашних условиях. Основные характеристики ИБП от CyberPower включают в себя полную мощность 1050 В·А и активную мощность 630 Вт, что обеспечивает эффективную работу подключенных устройств. Устройство оснащено четырьмя розетками с питанием от батареи, предоставляя достаточное количество подключений для всех ваших нужд. С топологией Линейно-интерактивный, этот ИБП адаптируется к изменениям напряжения в сети, обеспечивая стабильную работу оборудования. Время переключения на батарею составляет всего 4 мс, что минимизирует риск прерывания питания вашим устройствам. Среди дополнительных защитных функций — защита локальной сети и телефонной линии, что делает его идеальным для использования в узлах связи и ИТ-инфраструктуре. Устройство поддерживает форм-фактор Rack/Tower, обеспечивая гибкость установки в серверных стойках или в вертикальном положении. ИБП от CyberPower обладает модифицированной синусоидой формы напряжения, что подходит для работы с большинством домашних и офисных приборов. При весе всего 6,9 кг он остается достаточно портативным для перемещения и установки в различных условиях. При полной нагрузке устройство способно работать 1 минуту, предоставляя ключевое время для безопасного завершения работы и сохранения важных данных. Поддержка одной фазы дополнительно упрощает использование и интеграцию в существующие системы электроснабжения. Выбрав источник бесперебойного питания от CyberPower, вы обеспечиваете своим устройствам надежную защиту и стабильную работу даже в условиях нестабильного электроснабжения.
Смотрите также: Батареи для ИБП, Бытовые стабилизаторы напряжения, Источники бесперебойного питания, Сетевые фильтры, удлинители, 500VA, 1000VA, 500 Вт, 600 Вт, 800 Вт, 1000 Вт, со стабилизатором, с чистой синусоидой, APC Smart-UPS, APC 1000VA
Теги товара: линейно-интерактивные, с встроенным аккумулятором
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Смотрите также: Батареи для ИБП, Бытовые стабилизаторы напряжения, Источники бесперебойного питания, Сетевые фильтры, удлинители, 500VA, 1000VA, 500 Вт, 600 Вт, 800 Вт, 1000 Вт, со стабилизатором, с чистой синусоидой, APC Smart-UPS, APC 1000VA
Теги товара: линейно-интерактивные, с встроенным аккумулятором
Достоинства:
Комментарий:
Заказал,получил,доволен как слон.Оригинал,Запаха не было.Всё заработало сразу,правда ,провода для связи с ним в комплекте не даётся ,какой купил есть на фото.2 порта USB + Type-C выдают 2.43 А,после срабатывает зашита.Все звуки можно отключить в программе чтоб ночь не мешали. После дня работы нагрелся только сверху ,с лево ,не горячо. Всё держит Без проблем.(RTX 5070 Ti,Core Ultra 7 265KF,MSI MAG B860,Блок питания 1000W,2-SSD+HDD+водянка+роутер+43\")До него сдал назад другой у которого без остановки работ
Достоинства:
Комментарий:
Synology \"видит\" ИБП по кабелю. Упакован был хорошо (через пенопластовые держатели). Постоянно подключен к розетке. Две недели - \"полёт нормальный\"
Достоинства:
Комментарий:
Работает без нареканий уже чуть более полугода, аккум хотелось бы побольше а так все хорошо
Достоинства:
Комментарий:
Отличный ИБП. Беру уже не первый. Все соответствует описанию.
Достоинства:
Комментарий:
Работает! К компу подсоединился без проблем! Было отключение электричества дома, без проблем продержался 20 минут, пока налаживали все.
Достоинства:
Комментарий:
работает несколько месяцев без нареканий, но стабилизации нет (если в сети 200в, то 220 прибор не выдаст). Запах не чувствовал, звук, только при пропадании напряжения в сети.
Достоинства:
Комментарий:
все ок. работает. теперь мощный компьютер выдерживает. прошлый просто тупо отключался , когда свет пропадал. это все норм. тяжеленный если что
Достоинства:
Комментарий:
выдерживает перепады напряжения на компе, но вместе с принтером уже чувствуется перегруз
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая вещь, очень хорошо спасает от перепадов и отключения света.
Достоинства:
Комментарий:
хороший ИБП, ждала отключения чтоб посмотреть в работе.
Достоинства:
Комментарий:
хороший бесперебойник в нагрузке 570 вт держит и не отключается ,но я слышу писк от него как от дросселей обмотка фольгой провода питания лишает проблему не полностью но становится тише , писк я слышу а мой брат нет возможно от человека зависит
Достоинства:
Комментарий:
Все отлично. Приехал быстро, дата производства 12.2024, по серийному номеру совпадает. В ПО определяется как модель 1050, так и должно быть.
Достоинства:
Комментарий:
Приехал в целости, тяжёлый, хорошо. После полной зарядки держал заряд 27 минут при нагрузке NAS + роутер (~80Вт) TrueNAS увидел, но если такой модели в списке упсов нет, можно выбрать любой Cyber Power с драйвером (usbhid-ups) Автовыключение NAS сработало
Достоинства:
Комментарий:
Хороший ИБП за свою цену. Взял под резервное питание для видеонаблюдения.
Достоинства:
Комментарий:
для аквариума - отлично. фильтр-насос и воздушную помпу держит очень долго
Достоинства:
Комментарий:
хорошо выглядет, хорошо работает, как-то даже тяжеловат для своего размера.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший бесперебойник. Покупали в магазин. Проверенный временем
Достоинства:
Комментарий:
Отличный ИБП, с контролем и управлением через порт USB.
Достоинства:
Комментарий:
Бесшумный. Не пищит, не шумит в обычной работе. Когда пропадает электричество - ИБП издает три разных уровня звук, сигнализируя, что нет питания) . Офисный ПК: Ryzen 5 5600G, 16Gb, 2xSSD Samsung 980 Pro, моник Dell 24\" IPS FullFD держит ровно 38 мин в обычной работе. За такую стоимость вообще отлично. Могу смело рекомендовать для офиса. Для домашних крутых ПК нужно и соответственно смотреть другого уровня ИБП думаю. Пропадал свет на секунду. У соседа ПК выключился, у меня с данным ИБП все ок. Ещё думаешь о покупке ? Могу смело рекомендовать!
Достоинства:
Комментарий:
Мой компьютер не потянул совсем. Нагрузку не держет и долгое переключение.
Отзывы о товаре ИБП CyberPower UT1100EG
Достоинства:
Комментарий:
Заказал,получил,доволен как слон.Оригинал,Запаха не было.Всё заработало сразу,правда ,провода для связи с ним в комплекте не даётся ,какой купил есть на фото.2 порта USB + Type-C выдают 2.43 А,после срабатывает зашита.Все звуки можно отключить в программе чтоб ночь не мешали. После дня работы нагрелся только сверху ,с лево ,не горячо. Всё держит Без проблем.(RTX 5070 Ti,Core Ultra 7 265KF,MSI MAG B860,Блок питания 1000W,2-SSD+HDD+водянка+роутер+43\")До него сдал назад другой у которого без остановки работ
Достоинства:
Комментарий:
Synology \"видит\" ИБП по кабелю. Упакован был хорошо (через пенопластовые держатели). Постоянно подключен к розетке. Две недели - \"полёт нормальный\"
Достоинства:
Комментарий:
Работает без нареканий уже чуть более полугода, аккум хотелось бы побольше а так все хорошо
Достоинства:
Комментарий:
Отличный ИБП. Беру уже не первый. Все соответствует описанию.
Достоинства:
Комментарий:
Работает! К компу подсоединился без проблем! Было отключение электричества дома, без проблем продержался 20 минут, пока налаживали все.
Достоинства:
Комментарий:
работает несколько месяцев без нареканий, но стабилизации нет (если в сети 200в, то 220 прибор не выдаст). Запах не чувствовал, звук, только при пропадании напряжения в сети.
Достоинства:
Комментарий:
все ок. работает. теперь мощный компьютер выдерживает. прошлый просто тупо отключался , когда свет пропадал. это все норм. тяжеленный если что
Достоинства:
Комментарий:
выдерживает перепады напряжения на компе, но вместе с принтером уже чувствуется перегруз
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая вещь, очень хорошо спасает от перепадов и отключения света.
Достоинства:
Комментарий:
хороший ИБП, ждала отключения чтоб посмотреть в работе.
Достоинства:
Комментарий:
хороший бесперебойник в нагрузке 570 вт держит и не отключается ,но я слышу писк от него как от дросселей обмотка фольгой провода питания лишает проблему не полностью но становится тише , писк я слышу а мой брат нет возможно от человека зависит
Достоинства:
Комментарий:
Все отлично. Приехал быстро, дата производства 12.2024, по серийному номеру совпадает. В ПО определяется как модель 1050, так и должно быть.
Достоинства:
Комментарий:
Приехал в целости, тяжёлый, хорошо. После полной зарядки держал заряд 27 минут при нагрузке NAS + роутер (~80Вт) TrueNAS увидел, но если такой модели в списке упсов нет, можно выбрать любой Cyber Power с драйвером (usbhid-ups) Автовыключение NAS сработало
Достоинства:
Комментарий:
Хороший ИБП за свою цену. Взял под резервное питание для видеонаблюдения.
Достоинства:
Комментарий:
для аквариума - отлично. фильтр-насос и воздушную помпу держит очень долго
Достоинства:
Комментарий:
хорошо выглядет, хорошо работает, как-то даже тяжеловат для своего размера.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший бесперебойник. Покупали в магазин. Проверенный временем
Достоинства:
Комментарий:
Отличный ИБП, с контролем и управлением через порт USB.
Достоинства:
Комментарий:
Бесшумный. Не пищит, не шумит в обычной работе. Когда пропадает электричество - ИБП издает три разных уровня звук, сигнализируя, что нет питания) . Офисный ПК: Ryzen 5 5600G, 16Gb, 2xSSD Samsung 980 Pro, моник Dell 24\" IPS FullFD держит ровно 38 мин в обычной работе. За такую стоимость вообще отлично. Могу смело рекомендовать для офиса. Для домашних крутых ПК нужно и соответственно смотреть другого уровня ИБП думаю. Пропадал свет на секунду. У соседа ПК выключился, у меня с данным ИБП все ок. Ещё думаешь о покупке ? Могу смело рекомендовать!
Достоинства:
Комментарий:
Мой компьютер не потянул совсем. Нагрузку не держет и долгое переключение.