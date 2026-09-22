ИБП ExeGate SpecialPro Smart LLB-2000.LCD.AVR.4C13.RJ.USB (EX292631RUS)
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Характеристики
Описание товара ИБП ExeGate SpecialPro Smart LLB-2000.LCD.AVR.4C13.RJ.USB (EX292631RUS)
ИБП этой серии предназначены для использования в офисных, промышленных и производственных помещениях, имеют повышенную надежность и защиту за счет металлического корпуса. Серия SpecialPro Smart LLB отличается от серии SpecialPro UNB расширенными возможностями управления и контроля параметров и функций ИБП за счет использования многофункционального LCD дисплея. Обращаем Ваше внимание на то, что при работе ИБП в режиме «от сети» происходит непрерывное измерение входного напряжения, и, при необходимости, выполняется его корректировка. Если напряжение в сети ниже 198В, то происходит его повышение. Если напряжение в сети выше 242В, то происходит его понижение. Если напряжение сети находится в пределах 198В…242В, то напряжение не корректируется, так как оно соответствует требованиям ГОСТ, и, соответственно значения входного и выходного напряжения на цифровых индикаторах будут одинаковы.
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Теги товара: линейно-интерактивные
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Смотрите также: Батареи для ИБП, Бытовые стабилизаторы напряжения, Источники бесперебойного питания, Сетевые фильтры, удлинители, 500VA, 1000VA, 500 Вт, 600 Вт, 800 Вт, 1000 Вт, со стабилизатором, с встроенным аккумулятором, с чистой синусоидой, APC Smart-UPS, APC 1000VA
Теги товара: линейно-интерактивные
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