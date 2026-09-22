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ИБП ExeGate ServerRM UNL-1000.LCD.AVR.2SH.3C13.USB.2U (EX293850RUS) купить с доставкой в Москве
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ИБП ExeGate ServerRM UNL-1000.LCD.AVR.2SH.3C13.USB.2U (EX293850RUS)

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ИБП ExeGate ServerRM UNL-1000.LCD.AVR.2SH.3C13.USB.2U (EX293850RUS) - фото 1
ИБП ExeGate ServerRM UNL-1000.LCD.AVR.2SH.3C13.USB.2U (EX293850RUS) - фото 2
ИБП ExeGate ServerRM UNL-1000.LCD.AVR.2SH.3C13.USB.2U (EX293850RUS) - фото 3
ИБП ExeGate ServerRM UNL-1000.LCD.AVR.2SH.3C13.USB.2U (EX293850RUS) - фото 4
ИБП ExeGate ServerRM UNL-1000.LCD.AVR.2SH.3C13.USB.2U (EX293850RUS) - фото 5
ИБП ExeGate ServerRM UNL-1000.LCD.AVR.2SH.3C13.USB.2U (EX293850RUS) - фото 6
ИБП ExeGate ServerRM UNL-1000.LCD.AVR.2SH.3C13.USB.2U (EX293850RUS) - фото 7
ИБП ExeGate ServerRM UNL-1000.LCD.AVR.2SH.3C13.USB.2U (EX293850RUS) - фото 8
ИБП ExeGate ServerRM UNL-1000.LCD.AVR.2SH.3C13.USB.2U (EX293850RUS) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack/Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
650
Полная мощность, ВА
1000
Количество фаз
1
Тип розеток
EURO (CEE 7), С13
Общее количество розеток
5
  • ИБП ExeGate ServerRM UNL-1000.LCD.AVR.2SH.3C13.USB.2U (EX293850RUS) - фото 1
  • ИБП ExeGate ServerRM UNL-1000.LCD.AVR.2SH.3C13.USB.2U (EX293850RUS) - фото 2
  • ИБП ExeGate ServerRM UNL-1000.LCD.AVR.2SH.3C13.USB.2U (EX293850RUS) - фото 3
  • ИБП ExeGate ServerRM UNL-1000.LCD.AVR.2SH.3C13.USB.2U (EX293850RUS) - фото 4
  • ИБП ExeGate ServerRM UNL-1000.LCD.AVR.2SH.3C13.USB.2U (EX293850RUS) - фото 5
  • ИБП ExeGate ServerRM UNL-1000.LCD.AVR.2SH.3C13.USB.2U (EX293850RUS) - фото 6
  • ИБП ExeGate ServerRM UNL-1000.LCD.AVR.2SH.3C13.USB.2U (EX293850RUS) - фото 7
  • ИБП ExeGate ServerRM UNL-1000.LCD.AVR.2SH.3C13.USB.2U (EX293850RUS) - фото 8
  • ИБП ExeGate ServerRM UNL-1000.LCD.AVR.2SH.3C13.USB.2U (EX293850RUS) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 070 руб. 
Начислим 166 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 726645
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ИБП ExeGate ServerRM UNL-1000.LCD.AVR.2SH.3C13.USB.2U (EX293850RUS)
9 070 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
EXEGATE
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack/Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
650
Полная мощность, ВА
1000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Время переключения на батарею, мс
6
Мин. входное напряжение, В
145
Макс. входное напряжение, В
290
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7), С13
Общее количество розеток
5
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
11

Описание товара ИБП ExeGate ServerRM UNL-1000.LCD.AVR.2SH.3C13.USB.2U (EX293850RUS)

Источники бесперебойного питания (ИБП) ExeGate — это надежное решение для защиты вашей электроники от перебоев и нестабильности электроснабжения. Эти устройства оснащены всем необходимым для обеспечения безопасности ваших устройств и предотвращения потери данных в случае непредвиденных ситуаций. Модель ИБП ExeGate представляет собой линейно-интерактивное устройство с возможностью установки как в стойку, так и в формате Tower, что обеспечивает гибкость использования в различных условиях. С полной мощностью 1000 В·А и активной мощностью 650 Вт, этот ИБП способен поддерживать работу большинства офисных и домашних устройств. Устройство отличается минимальным временем переключения на батарею — всего 6 мс, что исключает даже кратковременные сбои в подаче электроэнергии. Диапазон входного напряжения от 145 В до 290 В позволяет работать при различных условиях электроэнергии, защищая подключенные приборы от перегрузок и сбоев. ИБП ExeGate оснащен аккумуляторной батареей типа свинцово-кислотный, что обеспечивает надежную и долговечную работу. Модифицированная синусоида на выходе подходит для большинства бытовых и офисных приборов. Устройство имеет пять розеток (EURO (CEE 7) и C13), благодаря чему можно подключить сразу несколько устройств для защиты. С весом 8 кг ИБП ExeGate остается компактным и удобным для установки в ограниченном пространстве. Этот источник бесперебойного питания станет надежным помощником в обеспечении безопасности и стабильности ваших электронных устройств.

Отзывы о товаре ИБП ExeGate ServerRM UNL-1000.LCD.AVR.2SH.3C13.USB.2U (EX293850RUS)




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Характеристики
Бренд
EXEGATE
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack/Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
650
Полная мощность, ВА
1000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Время переключения на батарею, мс
6
Мин. входное напряжение, В
145
Макс. входное напряжение, В
290
Тип батареи
свинцово-кислотный
Развернуть
Тип розеток
EURO (CEE 7), С13
Общее количество розеток
5
Страна производитель
Китай
Описание
Источники бесперебойного питания (ИБП) ExeGate — это надежное решение для защиты вашей электроники от перебоев и нестабильности электроснабжения. Эти устройства оснащены всем необходимым для обеспечения безопасности ваших устройств и предотвращения потери данных в случае непредвиденных ситуаций. Модель ИБП ExeGate представляет собой линейно-интерактивное устройство с возможностью установки как в стойку, так и в формате Tower, что обеспечивает гибкость использования в различных условиях. С полной мощностью 1000 В·А и активной мощностью 650 Вт, этот ИБП способен поддерживать работу большинства офисных и домашних устройств. Устройство отличается минимальным временем переключения на батарею — всего 6 мс, что исключает даже кратковременные сбои в подаче электроэнергии. Диапазон входного напряжения от 145 В до 290 В позволяет работать при различных условиях электроэнергии, защищая подключенные приборы от перегрузок и сбоев. ИБП ExeGate оснащен аккумуляторной батареей типа свинцово-кислотный, что обеспечивает надежную и долговечную работу. Модифицированная синусоида на выходе подходит для большинства бытовых и офисных приборов. Устройство имеет пять розеток (EURO (CEE 7) и C13), благодаря чему можно подключить сразу несколько устройств для защиты. С весом 8 кг ИБП ExeGate остается компактным и удобным для установки в ограниченном пространстве. Этот источник бесперебойного питания станет надежным помощником в обеспечении безопасности и стабильности ваших электронных устройств.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить ИБП ExeGate ServerRM UNL-1000.LCD.AVR.2SH.3C13.USB.2U (EX293850RUS) - по цене 9070 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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