Источник бесперебойного питания Импульс ЮНИОР 1000 1000ВА черный (JN10205)
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Характеристики
Описание товара Источник бесперебойного питания Импульс ЮНИОР 1000 1000ВА черный (JN10205)
Источники бесперебойного питания (ИБП) Импульс представляют собой надежное решение для защиты электрооборудования от перебоев в электроснабжении. При весе 6,9 кг и активной мощности 600 Вт, данный ИБП обеспечивает высокую эффективность работы устройств, которым требуется поддержка в случае внезапного отключения электричества. ИБП Импульс обладает полной мощностью 1000 В·А, что позволяет ему поддерживать работу оборудования и минимизировать риски потери данных и поломки устройств. Линейно-интерактивная топология устройства гарантирует более стабильное выходное напряжение благодаря автоматической стабилизации. Устройство обладает минимальным входным напряжением 220 В и максимальным 240 В, что соответствует стандартам электросетей, обеспечивая надежную защиту. Быстрая скорость переключения на батарею, всего 4 мс, позволяет устройствам продолжать работу без заметных задержек. ИБП Импульс выполнен в форм-факторе Tower, что делает его идеальным для установки в офисах и домашних условиях, где пространство может быть ограничено. Оно поддерживает одну фазу электропитания и выдает модифицированную синусоиду, гарантируя эффективную работу большинства устройств общего назначения. Время работы при полной нагрузке составляет 1 минуту, что дает достаточно времени для сохранения данных и корректного завершения работы. Устройство оснащено свинцово-кислотной батареей, которая широко используется в ИБП благодаря своей надежности и продолжительному сроку службы. ИБП Импульс оснащен разъемами типа EURO (CEE 7), что делает его совместимым с большинством европейских стандартов электрооборудования. Этот ИБП от бренда Импульс является надежным и эффективным выбором для обеспечения безопасности ваших электронных устройств.
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Теги товара: линейно-интерактивные, 1000VA, 600 Вт
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