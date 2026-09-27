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Источник бесперебойного питания Импульс ЮНИОР 1000 1000ВА черный (JN10205) купить с доставкой в Москве
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Источник бесперебойного питания Импульс ЮНИОР 1000 1000ВА черный (JN10205)

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Источник бесперебойного питания Импульс ЮНИОР 1000 1000ВА черный (JN10205)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
600
Полная мощность, ВА
1000
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
1
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 440 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 595563
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Характеристики

Бренд
Импульс
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
корпус - ударопрочный и огнестойкий ABS-пластик
Активная мощность, Вт
600
Полная мощность, ВА
1000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Время переключения на батарею, мс
4
Время работы при полной нагрузке
1
Мин. входное напряжение, В
220
Макс. входное напряжение, В
240
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
6
Габаритные размеры (ШхВхГ)
110 х 315 х 189 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х20х15
Вес, кг.
7

Описание товара Источник бесперебойного питания Импульс ЮНИОР 1000 1000ВА черный (JN10205)

Источники бесперебойного питания (ИБП) Импульс представляют собой надежное решение для защиты электрооборудования от перебоев в электроснабжении. При весе 6,9 кг и активной мощности 600 Вт, данный ИБП обеспечивает высокую эффективность работы устройств, которым требуется поддержка в случае внезапного отключения электричества. ИБП Импульс обладает полной мощностью 1000 В·А, что позволяет ему поддерживать работу оборудования и минимизировать риски потери данных и поломки устройств. Линейно-интерактивная топология устройства гарантирует более стабильное выходное напряжение благодаря автоматической стабилизации. Устройство обладает минимальным входным напряжением 220 В и максимальным 240 В, что соответствует стандартам электросетей, обеспечивая надежную защиту. Быстрая скорость переключения на батарею, всего 4 мс, позволяет устройствам продолжать работу без заметных задержек. ИБП Импульс выполнен в форм-факторе Tower, что делает его идеальным для установки в офисах и домашних условиях, где пространство может быть ограничено. Оно поддерживает одну фазу электропитания и выдает модифицированную синусоиду, гарантируя эффективную работу большинства устройств общего назначения. Время работы при полной нагрузке составляет 1 минуту, что дает достаточно времени для сохранения данных и корректного завершения работы. Устройство оснащено свинцово-кислотной батареей, которая широко используется в ИБП благодаря своей надежности и продолжительному сроку службы. ИБП Импульс оснащен разъемами типа EURO (CEE 7), что делает его совместимым с большинством европейских стандартов электрооборудования. Этот ИБП от бренда Импульс является надежным и эффективным выбором для обеспечения безопасности ваших электронных устройств.

Отзывы о товаре Источник бесперебойного питания Импульс ЮНИОР 1000 1000ВА черный (JN10205)




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Характеристики
Бренд
Импульс
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
корпус - ударопрочный и огнестойкий ABS-пластик
Активная мощность, Вт
600
Полная мощность, ВА
1000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Время переключения на батарею, мс
4
Время работы при полной нагрузке
1
Мин. входное напряжение, В
220
Развернуть
Макс. входное напряжение, В
240
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
6
Габаритные размеры (ШхВхГ)
110 х 315 х 189 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Источники бесперебойного питания (ИБП) Импульс представляют собой надежное решение для защиты электрооборудования от перебоев в электроснабжении. При весе 6,9 кг и активной мощности 600 Вт, данный ИБП обеспечивает высокую эффективность работы устройств, которым требуется поддержка в случае внезапного отключения электричества. ИБП Импульс обладает полной мощностью 1000 В·А, что позволяет ему поддерживать работу оборудования и минимизировать риски потери данных и поломки устройств. Линейно-интерактивная топология устройства гарантирует более стабильное выходное напряжение благодаря автоматической стабилизации. Устройство обладает минимальным входным напряжением 220 В и максимальным 240 В, что соответствует стандартам электросетей, обеспечивая надежную защиту. Быстрая скорость переключения на батарею, всего 4 мс, позволяет устройствам продолжать работу без заметных задержек. ИБП Импульс выполнен в форм-факторе Tower, что делает его идеальным для установки в офисах и домашних условиях, где пространство может быть ограничено. Оно поддерживает одну фазу электропитания и выдает модифицированную синусоиду, гарантируя эффективную работу большинства устройств общего назначения. Время работы при полной нагрузке составляет 1 минуту, что дает достаточно времени для сохранения данных и корректного завершения работы. Устройство оснащено свинцово-кислотной батареей, которая широко используется в ИБП благодаря своей надежности и продолжительному сроку службы. ИБП Импульс оснащен разъемами типа EURO (CEE 7), что делает его совместимым с большинством европейских стандартов электрооборудования. Этот ИБП от бренда Импульс является надежным и эффективным выбором для обеспечения безопасности ваших электронных устройств.
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