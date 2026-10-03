ИБП Связь Инжиниринг СИПБ08БА.6-11 Schuko 480W (АПСМ.435241.009-02.01)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара ИБП Связь Инжиниринг СИПБ08БА.6-11 Schuko 480W (АПСМ.435241.009-02.01)
Источники бесперебойного питания (ИБП) от бренда "Связь Инжиниринг" представляют собой надежное решение для обеспечения непрерывной работы ваших устройств. Устройство характеризуется активной мощностью в 480 Вт и полной мощностью 800 В·А, что делает его идеальным выбором для различных типов нагрузки. ИБП выполнен в форм-факторе Rack/Tower, что способствует его удобной интеграции в серверные стойки или отдельно стоящие решения. С линейно-интерактивной топологией, он обеспечивает эффективную стабилизацию сигнала, защищая ваше оборудование от скачков напряжения и других возможных сбоев. Устройство оснащено шестью розетками типа EURO (CEE 7), что позволяет подключать разнообразные устройства одновременно. Переход на работу от батареи происходит всего за 6 мс, обеспечивая бесперебойность работы даже при резких перепадах напряжения. ИБП способен работать при входном напряжении от 162 В до 290 В, что делает его универсальным для работы в сетях с нестабильным напряжением. Свинцово-кислотная батарея устройства обеспечивает надежный источник энергии, который способен поддерживать полную нагрузку в течение одной минуты, предоставляя время для корректного завершения работы или запуска резервных генераторов. Этот ИБП идеально подходит для защиты критически важных систем и является незаменимым элементом для бизнеса или домашнего использования, где надежность и стабильность электропитания имеют первостепенное значение.
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Теги товара: линейно-интерактивные
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Теги товара: линейно-интерактивные
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