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ИБП Связь Инжиниринг СИПБ08БА.6-11 Schuko 480W (АПСМ.435241.009-02.01) купить с доставкой в Москве
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ИБП Связь Инжиниринг СИПБ08БА.6-11 Schuko 480W (АПСМ.435241.009-02.01)

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ИБП Связь Инжиниринг СИПБ08БА.6-11 Schuko 480W (АПСМ.435241.009-02.01)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack/Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
480
Полная мощность, ВА
800
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
1
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 030 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 644710
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Характеристики

Бренд
Связь Инжиниринг
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack/Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
светодиодная индикация
Активная мощность, Вт
480
Полная мощность, ВА
800
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Время переключения на батарею, мс
6
Время работы при полной нагрузке
1
Мин. входное напряжение, В
162
Макс. входное напряжение, В
290
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
6
Габаритные размеры (ШхВхГ)
293 х 202 х 93 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
55х44х4
Вес, кг.
5.5

Описание товара ИБП Связь Инжиниринг СИПБ08БА.6-11 Schuko 480W (АПСМ.435241.009-02.01)

Источники бесперебойного питания (ИБП) от бренда "Связь Инжиниринг" представляют собой надежное решение для обеспечения непрерывной работы ваших устройств. Устройство характеризуется активной мощностью в 480 Вт и полной мощностью 800 В·А, что делает его идеальным выбором для различных типов нагрузки. ИБП выполнен в форм-факторе Rack/Tower, что способствует его удобной интеграции в серверные стойки или отдельно стоящие решения. С линейно-интерактивной топологией, он обеспечивает эффективную стабилизацию сигнала, защищая ваше оборудование от скачков напряжения и других возможных сбоев. Устройство оснащено шестью розетками типа EURO (CEE 7), что позволяет подключать разнообразные устройства одновременно. Переход на работу от батареи происходит всего за 6 мс, обеспечивая бесперебойность работы даже при резких перепадах напряжения. ИБП способен работать при входном напряжении от 162 В до 290 В, что делает его универсальным для работы в сетях с нестабильным напряжением. Свинцово-кислотная батарея устройства обеспечивает надежный источник энергии, который способен поддерживать полную нагрузку в течение одной минуты, предоставляя время для корректного завершения работы или запуска резервных генераторов. Этот ИБП идеально подходит для защиты критически важных систем и является незаменимым элементом для бизнеса или домашнего использования, где надежность и стабильность электропитания имеют первостепенное значение.

Отзывы о товаре ИБП Связь Инжиниринг СИПБ08БА.6-11 Schuko 480W (АПСМ.435241.009-02.01)




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Характеристики
Бренд
Связь Инжиниринг
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack/Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
светодиодная индикация
Активная мощность, Вт
480
Полная мощность, ВА
800
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Время переключения на батарею, мс
6
Время работы при полной нагрузке
1
Мин. входное напряжение, В
162
Развернуть
Макс. входное напряжение, В
290
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
6
Габаритные размеры (ШхВхГ)
293 х 202 х 93 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Источники бесперебойного питания (ИБП) от бренда "Связь Инжиниринг" представляют собой надежное решение для обеспечения непрерывной работы ваших устройств. Устройство характеризуется активной мощностью в 480 Вт и полной мощностью 800 В·А, что делает его идеальным выбором для различных типов нагрузки. ИБП выполнен в форм-факторе Rack/Tower, что способствует его удобной интеграции в серверные стойки или отдельно стоящие решения. С линейно-интерактивной топологией, он обеспечивает эффективную стабилизацию сигнала, защищая ваше оборудование от скачков напряжения и других возможных сбоев. Устройство оснащено шестью розетками типа EURO (CEE 7), что позволяет подключать разнообразные устройства одновременно. Переход на работу от батареи происходит всего за 6 мс, обеспечивая бесперебойность работы даже при резких перепадах напряжения. ИБП способен работать при входном напряжении от 162 В до 290 В, что делает его универсальным для работы в сетях с нестабильным напряжением. Свинцово-кислотная батарея устройства обеспечивает надежный источник энергии, который способен поддерживать полную нагрузку в течение одной минуты, предоставляя время для корректного завершения работы или запуска резервных генераторов. Этот ИБП идеально подходит для защиты критически важных систем и является незаменимым элементом для бизнеса или домашнего использования, где надежность и стабильность электропитания имеют первостепенное значение.
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Отзывы


ИБП Связь Инжиниринг СИПБ08БА.6-11 Schuko 480W (АПСМ.435241.009-02.01) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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