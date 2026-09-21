Источник бесперебойного питания Ippon Kirpich 850 480Вт 850ВА черный
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Характеристики
Описание товара Источник бесперебойного питания Ippon Kirpich 850 480Вт 850ВА черный
Источники бесперебойного питания (ИБП) Ippon представляют собой надежное и эффективное решение для защиты ваших электронных устройств от перебоев в электроснабжении. Эти устройства разработаны с учетом высоких стандартов качества, обеспечивая стабильность и долговечность работы вашей аппаратуры. Одной из ключевых характеристик данного ИБП является активная мощность в 480 Вт и полная мощность 850 В·А, что идеально подходит для бытовых и офисных применений. Ippon способен поглощать импульсную энергию до 150 Дж, обеспечивая дополнительную защиту от перенапряжений и скачков напряжения. Устройство поддерживает диапазон входного напряжения от 162 В до 290 В, что позволяет использовать его в различных условиях электросети. Линейно-интерактивная топология и форм-фактор Tower делают этот ИБП удобным в установке и эксплуатации, особенно в ограниченных пространствах. ИБП Ippon оснащен свинцово-кислотной батареей, обеспечивающей быстрое переключение на автономное питание всего за 10 мс, минимизируя периоды простоя оборудования. При полной нагрузке устройство способно стабильно работать в течение 1 минуты, что позволяет безопасно завершить работу и сохранить данные. С весом в 5,3 кг и поддержкой однофазной нагрузки, данный ИБП от бренда Ippon представляется отличным решением для обеспечения бесперебойной работы ваших устройств, предлагая оптимальное соотношение цены и качества.
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Теги товара: линейно-интерактивные
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Теги товара: линейно-интерактивные
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