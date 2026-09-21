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Источник бесперебойного питания Ippon Kirpich 850 480Вт 850ВА черный купить с доставкой в Москве
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Источник бесперебойного питания Ippon Kirpich 850 480Вт 850ВА черный

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Источник бесперебойного питания Ippon Kirpich 850 480Вт 850ВА черный - фото 1
Источник бесперебойного питания Ippon Kirpich 850 480Вт 850ВА черный - фото 2
Источник бесперебойного питания Ippon Kirpich 850 480Вт 850ВА черный - фото 3
Источник бесперебойного питания Ippon Kirpich 850 480Вт 850ВА черный - фото 4
Источник бесперебойного питания Ippon Kirpich 850 480Вт 850ВА черный - фото 5
Источник бесперебойного питания Ippon Kirpich 850 480Вт 850ВА черный - фото 6
Источник бесперебойного питания Ippon Kirpich 850 480Вт 850ВА черный - фото 7
Источник бесперебойного питания Ippon Kirpich 850 480Вт 850ВА черный - фото 8
Источник бесперебойного питания Ippon Kirpich 850 480Вт 850ВА черный - фото 9
Источник бесперебойного питания Ippon Kirpich 850 480Вт 850ВА черный - фото 10
Источник бесперебойного питания Ippon Kirpich 850 480Вт 850ВА черный - фото 11
Источник бесперебойного питания Ippon Kirpich 850 480Вт 850ВА черный - фото 12
Источник бесперебойного питания Ippon Kirpich 850 480Вт 850ВА черный - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
480
Полная мощность, ВА
850
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
1
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
8
  • Источник бесперебойного питания Ippon Kirpich 850 480Вт 850ВА черный - фото 1
  • Источник бесперебойного питания Ippon Kirpich 850 480Вт 850ВА черный - фото 2
  • Источник бесперебойного питания Ippon Kirpich 850 480Вт 850ВА черный - фото 3
  • Источник бесперебойного питания Ippon Kirpich 850 480Вт 850ВА черный - фото 4
  • Источник бесперебойного питания Ippon Kirpich 850 480Вт 850ВА черный - фото 5
  • Источник бесперебойного питания Ippon Kirpich 850 480Вт 850ВА черный - фото 6
  • Источник бесперебойного питания Ippon Kirpich 850 480Вт 850ВА черный - фото 7
  • Источник бесперебойного питания Ippon Kirpich 850 480Вт 850ВА черный - фото 8
  • Источник бесперебойного питания Ippon Kirpich 850 480Вт 850ВА черный - фото 9
  • Источник бесперебойного питания Ippon Kirpich 850 480Вт 850ВА черный - фото 10
  • Источник бесперебойного питания Ippon Kirpich 850 480Вт 850ВА черный - фото 11
  • Источник бесперебойного питания Ippon Kirpich 850 480Вт 850ВА черный - фото 12
  • Источник бесперебойного питания Ippon Kirpich 850 480Вт 850ВА черный - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 090 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 702504
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Характеристики

Бренд
Ippon
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
Защита от короткого замыкания
Активная мощность, Вт
480
Полная мощность, ВА
850
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Время переключения на батарею, мс
10
Время работы при полной нагрузке
1
Мин. входное напряжение, В
162
Макс. входное напряжение, В
290
Максимальная поглощаемая энергия импульса
150
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
8
Количество розеток с питанием от батареи
8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х38х35
Вес, кг.
4.5

Описание товара Источник бесперебойного питания Ippon Kirpich 850 480Вт 850ВА черный

Источники бесперебойного питания (ИБП) Ippon представляют собой надежное и эффективное решение для защиты ваших электронных устройств от перебоев в электроснабжении. Эти устройства разработаны с учетом высоких стандартов качества, обеспечивая стабильность и долговечность работы вашей аппаратуры. Одной из ключевых характеристик данного ИБП является активная мощность в 480 Вт и полная мощность 850 В·А, что идеально подходит для бытовых и офисных применений. Ippon способен поглощать импульсную энергию до 150 Дж, обеспечивая дополнительную защиту от перенапряжений и скачков напряжения. Устройство поддерживает диапазон входного напряжения от 162 В до 290 В, что позволяет использовать его в различных условиях электросети. Линейно-интерактивная топология и форм-фактор Tower делают этот ИБП удобным в установке и эксплуатации, особенно в ограниченных пространствах. ИБП Ippon оснащен свинцово-кислотной батареей, обеспечивающей быстрое переключение на автономное питание всего за 10 мс, минимизируя периоды простоя оборудования. При полной нагрузке устройство способно стабильно работать в течение 1 минуты, что позволяет безопасно завершить работу и сохранить данные. С весом в 5,3 кг и поддержкой однофазной нагрузки, данный ИБП от бренда Ippon представляется отличным решением для обеспечения бесперебойной работы ваших устройств, предлагая оптимальное соотношение цены и качества.

Отзывы о товаре Источник бесперебойного питания Ippon Kirpich 850 480Вт 850ВА черный




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Характеристики
Бренд
Ippon
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
Защита от короткого замыкания
Активная мощность, Вт
480
Полная мощность, ВА
850
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Время переключения на батарею, мс
10
Время работы при полной нагрузке
1
Мин. входное напряжение, В
162
Развернуть
Макс. входное напряжение, В
290
Максимальная поглощаемая энергия импульса
150
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
8
Количество розеток с питанием от батареи
8
Страна производитель
Китай
Описание
Источники бесперебойного питания (ИБП) Ippon представляют собой надежное и эффективное решение для защиты ваших электронных устройств от перебоев в электроснабжении. Эти устройства разработаны с учетом высоких стандартов качества, обеспечивая стабильность и долговечность работы вашей аппаратуры. Одной из ключевых характеристик данного ИБП является активная мощность в 480 Вт и полная мощность 850 В·А, что идеально подходит для бытовых и офисных применений. Ippon способен поглощать импульсную энергию до 150 Дж, обеспечивая дополнительную защиту от перенапряжений и скачков напряжения. Устройство поддерживает диапазон входного напряжения от 162 В до 290 В, что позволяет использовать его в различных условиях электросети. Линейно-интерактивная топология и форм-фактор Tower делают этот ИБП удобным в установке и эксплуатации, особенно в ограниченных пространствах. ИБП Ippon оснащен свинцово-кислотной батареей, обеспечивающей быстрое переключение на автономное питание всего за 10 мс, минимизируя периоды простоя оборудования. При полной нагрузке устройство способно стабильно работать в течение 1 минуты, что позволяет безопасно завершить работу и сохранить данные. С весом в 5,3 кг и поддержкой однофазной нагрузки, данный ИБП от бренда Ippon представляется отличным решением для обеспечения бесперебойной работы ваших устройств, предлагая оптимальное соотношение цены и качества.
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Доставка
Отзывы


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