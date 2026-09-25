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ИБП ExeGate SpecialPro Smart LLB-2000.LCD.AVR.C13.RJ.USB (EP285517RUS) купить с доставкой в Москве
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ИБП ExeGate SpecialPro Smart LLB-2000.LCD.AVR.C13.RJ.USB (EP285517RUS)

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ИБП ExeGate SpecialPro Smart LLB-2000.LCD.AVR.C13.RJ.USB (EP285517RUS) - фото 1
ИБП ExeGate SpecialPro Smart LLB-2000.LCD.AVR.C13.RJ.USB (EP285517RUS) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
1200
Полная мощность, ВА
2000
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
2
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
4
  • ИБП ExeGate SpecialPro Smart LLB-2000.LCD.AVR.C13.RJ.USB (EP285517RUS) - фото 1
  • ИБП ExeGate SpecialPro Smart LLB-2000.LCD.AVR.C13.RJ.USB (EP285517RUS) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 470 руб. 
Начислим 173 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 726712
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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ИБП ExeGate SpecialPro Smart LLB-2000.LCD.AVR.C13.RJ.USB (EP285517RUS)
9 470 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
EXEGATE
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
1200
Полная мощность, ВА
2000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Время переключения на батарею, мс
8
Время работы при полной нагрузке
2
Мин. входное напряжение, В
140
Макс. входное напряжение, В
300
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
4
Габаритные размеры (ШхВхГ)
345 x 123 x 189 мм
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
10

Описание товара ИБП ExeGate SpecialPro Smart LLB-2000.LCD.AVR.C13.RJ.USB (EP285517RUS)

Источники бесперебойного питания (ИБП) ExeGate представляют собой надежные решения для защиты вашего оборудования от перебоев в электроснабжении. Эта модель ИБП отличается линейно-интерактивным типом работы и выполнена в форм-факторе Tower, что делает её идеальной для использования в офисах и домашних условиях. С активной мощностью в 1200 Вт и полной мощностью в 2000 В·А, ExeGate обеспечивает стабильное питание для вашего оборудования. Устройство поддерживает однофазное подключение и использует модифицированную синусоиду для подачи выходного напряжения. Важно отметить время переключения на батарею, которое составляет всего 8 мс, что гарантирует минимальные перерывы в работе ваших устройств. ИБП ExeGate рассчитан на работу при входном напряжении в диапазоне от 140 до 300 В, а его свинцово-кислотная батарея обеспечивает до 2 минут автономной работы при полной нагрузке. Устройство оснащено четырьмя розетками типа C13, что позволяет подключить к нему несколько устройств одновременно, защищая их от внезапных скачков напряжения и отключений электропитания. ExeGate — это эффективное и доступное решение для защиты вашего оборудования от проблем с электроэнергией.

Отзывы о товаре ИБП ExeGate SpecialPro Smart LLB-2000.LCD.AVR.C13.RJ.USB (EP285517RUS)




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Характеристики
Бренд
EXEGATE
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
1200
Полная мощность, ВА
2000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Время переключения на батарею, мс
8
Время работы при полной нагрузке
2
Мин. входное напряжение, В
140
Макс. входное напряжение, В
300
Развернуть
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
4
Габаритные размеры (ШхВхГ)
345 x 123 x 189 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Источники бесперебойного питания (ИБП) ExeGate представляют собой надежные решения для защиты вашего оборудования от перебоев в электроснабжении. Эта модель ИБП отличается линейно-интерактивным типом работы и выполнена в форм-факторе Tower, что делает её идеальной для использования в офисах и домашних условиях. С активной мощностью в 1200 Вт и полной мощностью в 2000 В·А, ExeGate обеспечивает стабильное питание для вашего оборудования. Устройство поддерживает однофазное подключение и использует модифицированную синусоиду для подачи выходного напряжения. Важно отметить время переключения на батарею, которое составляет всего 8 мс, что гарантирует минимальные перерывы в работе ваших устройств. ИБП ExeGate рассчитан на работу при входном напряжении в диапазоне от 140 до 300 В, а его свинцово-кислотная батарея обеспечивает до 2 минут автономной работы при полной нагрузке. Устройство оснащено четырьмя розетками типа C13, что позволяет подключить к нему несколько устройств одновременно, защищая их от внезапных скачков напряжения и отключений электропитания. ExeGate — это эффективное и доступное решение для защиты вашего оборудования от проблем с электроэнергией.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить ИБП ExeGate SpecialPro Smart LLB-2000.LCD.AVR.C13.RJ.USB (EP285517RUS) - по цене 9470 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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