ИБП Powercom IMP-1200AP
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Характеристики
Описание товара ИБП Powercom IMP-1200AP
Источники бесперебойного питания Powercom — это надежные устройства, предназначенные для обеспечения стабильной работы вашего оборудования в случае перебоев с электроснабжением. Данная модель относится к линейно-интерактивному типу и является универсальным решением, так как может быть установлена в форматах Rack или Tower. Это облегчает интеграцию устройства в различные системы и конфигурации серверных комнат. ИБП Powercom предлагает полную мощность 1200 ВА и активную мощность 720 Вт, что достаточно для поддержания работы критически важной техники. В устройстве предусмотрено 6 розеток, из которых 4 питаются от батареи, что позволяет подключать и защищать более значительное количество устройств. Эргономичный дизайн и вес в 13,4 кг обеспечивают удобство установки и транспортировки. Защита локальной сети встроена, обеспечивая дополнительный уровень безопасности для подключенной техники. Максимальная поглощаемая энергия импульса составляет 420 Дж, что обеспечивает надежную защиту от скачков напряжения. ИБП оснащен системой быстрого переключения на батарею с временем реакции всего 4 мс, что позволяет минимизировать риск потери данных и сбоев в работе оборудования. Устройство работает с модифицированной синусоидой, что делает его подходящим выбором для широкого спектра устройств. Будучи продукцией бренда Powercom, этот ИБП сочетает высокую надежность и качество, присущие всем решениям этого производителя. Если вам необходимо обеспечить защиту и стабильность работы вашего оборудования, то данный источник бесперебойного питания станет отличным выбором.
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Теги товара: линейно-интерактивные, с встроенным аккумулятором
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Теги товара: линейно-интерактивные, с встроенным аккумулятором
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