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ИБП Powercom IMD-1025AP купить с доставкой в Москве
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ИБП Powercom IMD-1025AP

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack/Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
615
Полная мощность, ВА
1025
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
1
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
6
  • ИБП Powercom IMD-1025AP - фото 1
  • ИБП Powercom IMD-1025AP - фото 2
  • ИБП Powercom IMD-1025AP - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
20 580 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 55728
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Характеристики

Бренд
Powercom
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack/Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
встроенный аккумулятор
Активная мощность, Вт
615
Полная мощность, ВА
1025
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита телефонной линии
нет
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
4
Время работы при полной нагрузке
1
Мин. входное напряжение, В
165
Макс. входное напряжение, В
275
Максимальная поглощаемая энергия импульса
420
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
6
Количество розеток с питанием от батареи
6
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
49х31х25
Вес, кг.
15

Описание товара ИБП Powercom IMD-1025AP

Источники бесперебойного питания от компании Powercom представляют собой надежные устройства, пригодные для обеспечения стабильного энергоснабжения вашего оборудования. Эта модель отличается впечатляющим набором характеристик, делая ее идеальным выбором для защиты электроники в периоды нестабильного напряжения. С активной мощностью 615 Вт и полной мощностью 1025 В·А, этот линейно-интерактивный ИБП способен справляться с требованиями большинства офисной техники и домашнего оборудования. Форм-фактор Rack/Tower предоставляет гибкость в установке, позволяя интегрировать устройство как в серверный шкаф, так и использовать в настольном формате по мере необходимости. Особенности включают наличие шести розеток с питанием от батареи, что позволяет защитить множество устройств одновременно. Время переключения на батарею составляет всего 4 мс, обеспечивая практически мгновенный переход на автономное питание в случае отключения электричества. Для дополнительной безопасности, ИБП Powercom оснащен защитой локальной сети, что важно для сохранения работы сетевого оборудования. Модель также отличается усиленной способностью к поглощению импульсов энергии с максимальной мощностью 420 Дж, что защищает подключенные устройства от внезапных скачков напряжения. Вес устройства составляет 13,4 кг, что говорит о его прочности и надежности. Линейно-интерактивная технология и модифицированная синусоида напряжения позволяют этому ИБП эффективно адаптировать параметры выходного сигнала под нужды вашего оборудования, минимизируя риски и продлевая срок службы подключенной техники. Выбирая Powercom, вы получаете передовую защиту для ваших электронных устройств с гарантией качества и надежности.

Отзывы о товаре ИБП Powercom IMD-1025AP




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Характеристики
Бренд
Powercom
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack/Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
встроенный аккумулятор
Активная мощность, Вт
615
Полная мощность, ВА
1025
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита телефонной линии
нет
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
4
Развернуть
Время работы при полной нагрузке
1
Мин. входное напряжение, В
165
Макс. входное напряжение, В
275
Максимальная поглощаемая энергия импульса
420
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
6
Количество розеток с питанием от батареи
6
Страна производитель
Китай
Описание
Источники бесперебойного питания от компании Powercom представляют собой надежные устройства, пригодные для обеспечения стабильного энергоснабжения вашего оборудования. Эта модель отличается впечатляющим набором характеристик, делая ее идеальным выбором для защиты электроники в периоды нестабильного напряжения. С активной мощностью 615 Вт и полной мощностью 1025 В·А, этот линейно-интерактивный ИБП способен справляться с требованиями большинства офисной техники и домашнего оборудования. Форм-фактор Rack/Tower предоставляет гибкость в установке, позволяя интегрировать устройство как в серверный шкаф, так и использовать в настольном формате по мере необходимости. Особенности включают наличие шести розеток с питанием от батареи, что позволяет защитить множество устройств одновременно. Время переключения на батарею составляет всего 4 мс, обеспечивая практически мгновенный переход на автономное питание в случае отключения электричества. Для дополнительной безопасности, ИБП Powercom оснащен защитой локальной сети, что важно для сохранения работы сетевого оборудования. Модель также отличается усиленной способностью к поглощению импульсов энергии с максимальной мощностью 420 Дж, что защищает подключенные устройства от внезапных скачков напряжения. Вес устройства составляет 13,4 кг, что говорит о его прочности и надежности. Линейно-интерактивная технология и модифицированная синусоида напряжения позволяют этому ИБП эффективно адаптировать параметры выходного сигнала под нужды вашего оборудования, минимизируя риски и продлевая срок службы подключенной техники. Выбирая Powercom, вы получаете передовую защиту для ваших электронных устройств с гарантией качества и надежности.
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Отзывы


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