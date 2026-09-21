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Источник бесперебойного питания Штиль SW500L 400Вт 500ВА серый купить с доставкой в Москве
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Источник бесперебойного питания Штиль SW500L 400Вт 500ВА серый

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Источник бесперебойного питания Штиль SW500L 400Вт 500ВА серый - фото 1
Источник бесперебойного питания Штиль SW500L 400Вт 500ВА серый - фото 2
Источник бесперебойного питания Штиль SW500L 400Вт 500ВА серый - фото 3
Источник бесперебойного питания Штиль SW500L 400Вт 500ВА серый - фото 4
Источник бесперебойного питания Штиль SW500L 400Вт 500ВА серый - фото 5
Источник бесперебойного питания Штиль SW500L 400Вт 500ВА серый - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack/Tower
Топология
с двойным преобразованием (онлайн)
Активная мощность, Вт
400
Полная мощность, ВА
500
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
1
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
1
  • Источник бесперебойного питания Штиль SW500L 400Вт 500ВА серый - фото 1
  • Источник бесперебойного питания Штиль SW500L 400Вт 500ВА серый - фото 2
  • Источник бесперебойного питания Штиль SW500L 400Вт 500ВА серый - фото 3
  • Источник бесперебойного питания Штиль SW500L 400Вт 500ВА серый - фото 4
  • Источник бесперебойного питания Штиль SW500L 400Вт 500ВА серый - фото 5
  • Источник бесперебойного питания Штиль SW500L 400Вт 500ВА серый - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
21 750 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 702766
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Характеристики

Бренд
stihl
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack/Tower
Топология
с двойным преобразованием (онлайн)
Активная мощность, Вт
400
Полная мощность, ВА
500
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
чистая синусоида
Время переключения на батарею, мс
0
Время работы при полной нагрузке
1
Мин. входное напряжение, В
90
Макс. входное напряжение, В
295
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
1
Габаритные размеры (ШхВхГ)
357 х 116 х 287 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х29х11
Вес, кг.
5

Описание товара Источник бесперебойного питания Штиль SW500L 400Вт 500ВА серый

Источники бесперебойного питания (ИБП) Штиль — это надежные и эффективные устройства, предназначенные для защиты вашего оборудования от перебоев с электричеством. Эти ИБП представляют собой инновационное решение с двойным преобразованием (онлайн), обеспечивающее стабильное электропитание даже при самых сложных условиях. С ключевыми характеристиками, такими как минимальное входное напряжение 90 В и максимальное – 295 В, эти устройства способны работать при колебаниях напряжения без потери производительности. Полная мощность ИБП Штиль составляет 500 В·А, а активная мощность достигает 400 Вт, что делает их идеальными для использования с различными видами техники. ИБП Штиль обеспечивает выходное напряжение в виде чистой синусоиды, что гарантирует минимальное воздействие на чувствительное оборудование. Благодаря форм-фактору Rack/Tower, устройство можно разместить как в стойке, так и в башенном варианте, обеспечивая гибкость в установке. С весом 5,2 кг устройства характеризуются компактностью и легкостью, что облегчает их перемещение и монтаж. ИБП предназначены для работы с однофазной сетью и оснащены одной розеткой типа EURO (CEE 7). Питание осуществляется от свинцово-кислотной батареи, обеспечивающей время работы при полной нагрузке в течение 1 минуты, что достаточно для корректного завершения работы подключенных устройств или перехода на резервное питание. ИБП Штиль — это незаменимый помощник для защиты ваших электросистем от перепадов напряжения и неожиданных отключений электропитания, обеспечивая безопасность и стабильность работы вашего оборудования.



Теги товара: с чистой синусоидой

Отзывы о товаре Источник бесперебойного питания Штиль SW500L 400Вт 500ВА серый




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Характеристики
Бренд
stihl
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack/Tower
Топология
с двойным преобразованием (онлайн)
Активная мощность, Вт
400
Полная мощность, ВА
500
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
чистая синусоида
Время переключения на батарею, мс
0
Время работы при полной нагрузке
1
Мин. входное напряжение, В
90
Макс. входное напряжение, В
295
Развернуть
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
1
Габаритные размеры (ШхВхГ)
357 х 116 х 287 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Источники бесперебойного питания (ИБП) Штиль — это надежные и эффективные устройства, предназначенные для защиты вашего оборудования от перебоев с электричеством. Эти ИБП представляют собой инновационное решение с двойным преобразованием (онлайн), обеспечивающее стабильное электропитание даже при самых сложных условиях. С ключевыми характеристиками, такими как минимальное входное напряжение 90 В и максимальное – 295 В, эти устройства способны работать при колебаниях напряжения без потери производительности. Полная мощность ИБП Штиль составляет 500 В·А, а активная мощность достигает 400 Вт, что делает их идеальными для использования с различными видами техники. ИБП Штиль обеспечивает выходное напряжение в виде чистой синусоиды, что гарантирует минимальное воздействие на чувствительное оборудование. Благодаря форм-фактору Rack/Tower, устройство можно разместить как в стойке, так и в башенном варианте, обеспечивая гибкость в установке. С весом 5,2 кг устройства характеризуются компактностью и легкостью, что облегчает их перемещение и монтаж. ИБП предназначены для работы с однофазной сетью и оснащены одной розеткой типа EURO (CEE 7). Питание осуществляется от свинцово-кислотной батареи, обеспечивающей время работы при полной нагрузке в течение 1 минуты, что достаточно для корректного завершения работы подключенных устройств или перехода на резервное питание. ИБП Штиль — это незаменимый помощник для защиты ваших электросистем от перепадов напряжения и неожиданных отключений электропитания, обеспечивая безопасность и стабильность работы вашего оборудования.


Теги товара: с чистой синусоидой
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Отзывы


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