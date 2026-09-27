ИБП Ippon Smart Power Pro II Euro 1600 черный
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Характеристики
Описание товара ИБП Ippon Smart Power Pro II Euro 1600 черный
Источники бесперебойного питания Ippon представляют собой надежные устройства, предназначенные для защиты оборудования от перебоев в электроснабжении. Они обеспечивают бесперебойную работу подключенной техники благодаря своим передовым характеристикам. Модель с весом 10,8 кг оснащена четырьмя розетками с питанием от батареи, что позволяет поддерживать работу важных устройств в случае отключения электроэнергии. Общая мощность устройства составляет 1600 В·А, а активная мощность — 960 Вт, что делает его идеальным решением для офисной техники и сетевого оборудования. ИБП Ippon предлагает защиту локальной сети и телефонной линии, предотвращая повреждение оборудования от перепадов напряжения и других электрических проблем. Линейно-интерактивный тип устройства с модифицированной синусоидой обеспечивает стабильное напряжение и быстрый переход на питание от батареи всего за 4 мс. Этот ИБП выполнен в форм-факторе Tower, что делает его компактным и удобным для размещения в любом рабочем пространстве. Устройство поддерживает работу при полной нагрузке в течение 1 минуты, что достаточно для безопасного завершения работы и сохранения данных. Бренд Ippon известен своей надежностью и качеством, и этот источник бесперебойного питания не исключение. Он станет отличным выбором для защиты цифровой техники, обеспечивая ей долгий срок службы и защиту от потерь данных.
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Теги товара: линейно-интерактивные, с встроенным аккумулятором
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Теги товара: линейно-интерактивные, с встроенным аккумулятором
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