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ИБП Powercom Infinity INF-1500 черный купить с доставкой в Москве
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ИБП Powercom Infinity INF-1500 черный

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ИБП Powercom Infinity INF-1500 черный - фото 2
ИБП Powercom Infinity INF-1500 черный - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
1050
Полная мощность, ВА
1500
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
2
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
2
  • ИБП Powercom Infinity INF-1500 черный - фото 1
  • ИБП Powercom Infinity INF-1500 черный - фото 2
  • ИБП Powercom Infinity INF-1500 черный - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
22 710 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 250987
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Характеристики

Бренд
Powercom
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
автоматический регулятор напряжения, стабилизатор выходного напряжения
Активная мощность, Вт
1050
Полная мощность, ВА
1500
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
чистая синусоида
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
4
Время работы при полной нагрузке
2
Мин. входное напряжение, В
165
Макс. входное напряжение, В
300
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
2
Количество розеток с питанием от батареи
2
Габаритные размеры (ШхВхГ)
412х130х200 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
49х31х25
Вес, кг.
13.7

Описание товара ИБП Powercom Infinity INF-1500 черный

Источники бесперебойного питания (ИБП) Powercom представляют собой надежное решение для обеспечения стабильной работы электронных устройств в случае перебоев в подаче электроэнергии. Эта модель отличается линейно-интерактивной технологией, что позволяет более эффективно справляться с незначительными колебаниями напряжения, обеспечивая защиту подключенного оборудования. Устройство весит 11,2 кг и обладает активной мощностью 1050 Вт, а полная мощность составляет 1500 В·А. Powercom ИБП оборудован двумя розетками с питанием от батареи, которые обеспечивают кратковременное резервное питание на случай полного отключения электричества; при полной нагрузке устройство может работать в такой режиме до 2 минут. ИБП Powercom также обеспечивает защиту локальной сети и телефонной линии, что является важной функцией для сохранности данных и оборудования. Приятным дополнением является тип формы напряжения в виде чистой синусоиды, что особенно важно для чувствительных устройств. Устройство имеет форм-фактор Tower и произведено в Китае. Работает оно с одной фазой и имеет время переключения на батарею всего 4 мс, обеспечивая быстрое и эффективное переключение питания. ИБП Powercom станет отличным выбором для защиты вашего оборудования от непредвиденных ситуаций с подачей энергии.

Отзывы о товаре ИБП Powercom Infinity INF-1500 черный




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Характеристики
Бренд
Powercom
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
автоматический регулятор напряжения, стабилизатор выходного напряжения
Активная мощность, Вт
1050
Полная мощность, ВА
1500
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
чистая синусоида
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
4
Развернуть
Время работы при полной нагрузке
2
Мин. входное напряжение, В
165
Макс. входное напряжение, В
300
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
2
Количество розеток с питанием от батареи
2
Габаритные размеры (ШхВхГ)
412х130х200 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Источники бесперебойного питания (ИБП) Powercom представляют собой надежное решение для обеспечения стабильной работы электронных устройств в случае перебоев в подаче электроэнергии. Эта модель отличается линейно-интерактивной технологией, что позволяет более эффективно справляться с незначительными колебаниями напряжения, обеспечивая защиту подключенного оборудования. Устройство весит 11,2 кг и обладает активной мощностью 1050 Вт, а полная мощность составляет 1500 В·А. Powercom ИБП оборудован двумя розетками с питанием от батареи, которые обеспечивают кратковременное резервное питание на случай полного отключения электричества; при полной нагрузке устройство может работать в такой режиме до 2 минут. ИБП Powercom также обеспечивает защиту локальной сети и телефонной линии, что является важной функцией для сохранности данных и оборудования. Приятным дополнением является тип формы напряжения в виде чистой синусоиды, что особенно важно для чувствительных устройств. Устройство имеет форм-фактор Tower и произведено в Китае. Работает оно с одной фазой и имеет время переключения на батарею всего 4 мс, обеспечивая быстрое и эффективное переключение питания. ИБП Powercom станет отличным выбором для защиты вашего оборудования от непредвиденных ситуаций с подачей энергии.
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