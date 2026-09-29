ИБП Powercom Infinity INF-1500 черный
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Характеристики
Описание товара ИБП Powercom Infinity INF-1500 черный
Источники бесперебойного питания (ИБП) Powercom представляют собой надежное решение для обеспечения стабильной работы электронных устройств в случае перебоев в подаче электроэнергии. Эта модель отличается линейно-интерактивной технологией, что позволяет более эффективно справляться с незначительными колебаниями напряжения, обеспечивая защиту подключенного оборудования. Устройство весит 11,2 кг и обладает активной мощностью 1050 Вт, а полная мощность составляет 1500 В·А. Powercom ИБП оборудован двумя розетками с питанием от батареи, которые обеспечивают кратковременное резервное питание на случай полного отключения электричества; при полной нагрузке устройство может работать в такой режиме до 2 минут. ИБП Powercom также обеспечивает защиту локальной сети и телефонной линии, что является важной функцией для сохранности данных и оборудования. Приятным дополнением является тип формы напряжения в виде чистой синусоиды, что особенно важно для чувствительных устройств. Устройство имеет форм-фактор Tower и произведено в Китае. Работает оно с одной фазой и имеет время переключения на батарею всего 4 мс, обеспечивая быстрое и эффективное переключение питания. ИБП Powercom станет отличным выбором для защиты вашего оборудования от непредвиденных ситуаций с подачей энергии.
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Теги товара: линейно-интерактивные, 1000 Вт, с чистой синусоидой
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Теги товара: линейно-интерактивные, 1000 Вт, с чистой синусоидой
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