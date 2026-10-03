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ИБП Ippon Smart Power Pro II Euro 2200 1200W/2000WA (1029746) купить с доставкой в Москве
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ИБП Ippon Smart Power Pro II Euro 2200 1200W/2000WA (1029746)

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ИБП Ippon Smart Power Pro II Euro 2200 1200W/2000WA (1029746) - фото 1
ИБП Ippon Smart Power Pro II Euro 2200 1200W/2000WA (1029746) - фото 2
ИБП Ippon Smart Power Pro II Euro 2200 1200W/2000WA (1029746) - фото 3
ИБП Ippon Smart Power Pro II Euro 2200 1200W/2000WA (1029746) - фото 4
ИБП Ippon Smart Power Pro II Euro 2200 1200W/2000WA (1029746) - фото 5
ИБП Ippon Smart Power Pro II Euro 2200 1200W/2000WA (1029746) - фото 6
ИБП Ippon Smart Power Pro II Euro 2200 1200W/2000WA (1029746) - фото 7
ИБП Ippon Smart Power Pro II Euro 2200 1200W/2000WA (1029746) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Активная мощность, Вт
1200
Полная мощность, ВА
2200
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
1
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
4
  • ИБП Ippon Smart Power Pro II Euro 2200 1200W/2000WA (1029746) - фото 1
  • ИБП Ippon Smart Power Pro II Euro 2200 1200W/2000WA (1029746) - фото 2
  • ИБП Ippon Smart Power Pro II Euro 2200 1200W/2000WA (1029746) - фото 3
  • ИБП Ippon Smart Power Pro II Euro 2200 1200W/2000WA (1029746) - фото 4
  • ИБП Ippon Smart Power Pro II Euro 2200 1200W/2000WA (1029746) - фото 5
  • ИБП Ippon Smart Power Pro II Euro 2200 1200W/2000WA (1029746) - фото 6
  • ИБП Ippon Smart Power Pro II Euro 2200 1200W/2000WA (1029746) - фото 7
  • ИБП Ippon Smart Power Pro II Euro 2200 1200W/2000WA (1029746) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
24 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 644858
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Характеристики

Бренд
Ippon
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Особенности
звуковая сигнализация, фильтрация помех, холодный старт, USB зарядка для моб.устройств 2x USB Type-A 5V/1.8A, Поддержка APFC нагрузки
Активная мощность, Вт
1200
Полная мощность, ВА
2200
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
8
Время работы при полной нагрузке
1
Мин. входное напряжение, В
162
Макс. входное напряжение, В
290
Максимальная поглощаемая энергия импульса
125
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
4
Количество розеток с питанием от батареи
4
Габаритные размеры (ШхВхГ)
139 х 364 х 195 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
59х56х21
Вес, кг.
12

Описание товара ИБП Ippon Smart Power Pro II Euro 2200 1200W/2000WA (1029746)

Источник бесперебойного питания Ippon Smart Power Pro II Euro 2200 1200Вт 2200ВА черный Источники бесперебойного питания (UPS) серии Smart Power Pro II Euro предназначены для защиты персональных компьютеров, рабочих станций, серверов и другого важного компьютерного оборудования от основных неполадок с электропитанием: высоковольтных выбросов, электромагнитных и радиочастотных помех, понижений, повышений и полного исчезновения напряжения в электросети.

Отзывы о товаре ИБП Ippon Smart Power Pro II Euro 2200 1200W/2000WA (1029746)




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Характеристики
Бренд
Ippon
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Особенности
звуковая сигнализация, фильтрация помех, холодный старт, USB зарядка для моб.устройств 2x USB Type-A 5V/1.8A, Поддержка APFC нагрузки
Активная мощность, Вт
1200
Полная мощность, ВА
2200
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
8
Время работы при полной нагрузке
1
Развернуть
Мин. входное напряжение, В
162
Макс. входное напряжение, В
290
Максимальная поглощаемая энергия импульса
125
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
4
Количество розеток с питанием от батареи
4
Габаритные размеры (ШхВхГ)
139 х 364 х 195 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Источник бесперебойного питания Ippon Smart Power Pro II Euro 2200 1200Вт 2200ВА черный Источники бесперебойного питания (UPS) серии Smart Power Pro II Euro предназначены для защиты персональных компьютеров, рабочих станций, серверов и другого важного компьютерного оборудования от основных неполадок с электропитанием: высоковольтных выбросов, электромагнитных и радиочастотных помех, понижений, повышений и полного исчезновения напряжения в электросети.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


ИБП Ippon Smart Power Pro II Euro 2200 1200W/2000WA (1029746) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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