ИБП APC Back-UPS BX950MI-GR черный
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Характеристики
Описание товара ИБП APC Back-UPS BX950MI-GR черный
Источники бесперебойного питания APC представляют собой надежные и эффективные решения для защиты вашего оборудования от перебоев в электроснабжении. Данный ИБП имеет активную мощность 520 Вт и полную мощность 950 В·А, что обеспечивает стабильное электропитание для подконтрольных устройств. Он выполнен в форм-факторе Rack/Tower, что делает его универсальным для различных установок. Устройство оснащено линейно-интерактивной топологией, обеспечивающей стабильное напряжение за счет коррекции резких всплесков мощности и напряжения. ИБП APC поддерживает защиту локальной сети и телефонной линии, обеспечивая вашим сетям дополнительную безопасность. Среди четырех розеток две обеспечиваются питанием от батареи, что позволяет подключать важное оборудование для бесперебойной работы даже при отключении электроснабжения. Максимальная поглощаемая энергия импульса составляет 273 Дж, что защищает оборудование от резких скачков напряжения. Время переключения на батарею занимает всего 6 мс, что минимизирует риск потери данных и выходит на уровень мгновенной реакции на непредвиденные сбои в питании. ИБП APC использует модифицированную синусоиду, которая обеспечивает приемлемый уровень качества выходного напряжения для большинства подключаемых устройств. Однофазная система гарантирует простоту подключения и эксплуатации. С весом 6,1 кг, ИБП является достаточно компактным для его веса, облегчая транспортировку и установку в требуемом месте. Эти характеристики делают ИБП APC идеальным выбором для малых и средних бизнесов, а также домашних рабочих станций, которым требуется качественная и надежная защита электрического питания.
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Теги товара: линейно-интерактивные, 500 Вт
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Теги товара: линейно-интерактивные, 500 Вт
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