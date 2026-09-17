ИБП Powercom Imperial IMP-1025AP 615Вт 1025ВА
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Характеристики
Описание товара ИБП Powercom Imperial IMP-1025AP 615Вт 1025ВА
Источник бесперебойного питания Powercom представляет собой надежное решение для защиты вашей электроники. Этот линейно-интерактивный ИБП обладает полной мощностью 1025 В·А и активной мощностью 615 Вт, что делает его отличным выбором для обеспечения стабильного питания ваших устройств. Powercom отличается высокой степенью защиты: он оборудован защитой как локальной сети, так и телефонной линии, что обеспечивает дополнительную безопасность ваших коммуникаций. В устройстве предусмотрено шесть розеток для подключения оборудования, из которых четыре питаются от батареи, позволяя поддерживать работу основных устройств во время перебоев с электроснабжением. ИБП обеспечивает быструю реакцию на отключение электроэнергии, переключаясь на батарею всего за 4 миллисекунды, чтобы минимизировать возможные помехи в работе вашего оборудования. Максимальная поглощаемая энергия импульса составляет 420 Дж, что защищает устройства от скачков напряжения. С форм-фактором типа Tower данный ИБП имеет вес 13,4 кг и подходит для установки на полу. Он рассчитан на одну фазу и выдает напряжение в форме модифицированной синусоиды. Это делает Powercom идеальным выбором для офиса или дома, где требуется надежность и защита для электроники и сетевых устройств.
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Теги товара: линейно-интерактивные, 1000VA, 600 Вт, с встроенным аккумулятором
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Теги товара: линейно-интерактивные, 1000VA, 600 Вт, с встроенным аккумулятором
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