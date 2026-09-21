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Источник бесперебойного питания Бастион RAPAN-UPS 2000 1200Вт 2000ВА черный купить с доставкой в Москве
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Источник бесперебойного питания Бастион RAPAN-UPS 2000 1200Вт 2000ВА черный

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Источник бесперебойного питания Бастион RAPAN-UPS 2000 1200Вт 2000ВА черный - фото 1
Источник бесперебойного питания Бастион RAPAN-UPS 2000 1200Вт 2000ВА черный - фото 2
Источник бесперебойного питания Бастион RAPAN-UPS 2000 1200Вт 2000ВА черный - фото 3
Источник бесперебойного питания Бастион RAPAN-UPS 2000 1200Вт 2000ВА черный - фото 4
Источник бесперебойного питания Бастион RAPAN-UPS 2000 1200Вт 2000ВА черный - фото 5
Источник бесперебойного питания Бастион RAPAN-UPS 2000 1200Вт 2000ВА черный - фото 6
Источник бесперебойного питания Бастион RAPAN-UPS 2000 1200Вт 2000ВА черный - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
1200
Полная мощность, ВА
2000
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
2
Тип розеток
EURO (CEE 7), С13
Общее количество розеток
4
  • Источник бесперебойного питания Бастион RAPAN-UPS 2000 1200Вт 2000ВА черный - фото 1
  • Источник бесперебойного питания Бастион RAPAN-UPS 2000 1200Вт 2000ВА черный - фото 2
  • Источник бесперебойного питания Бастион RAPAN-UPS 2000 1200Вт 2000ВА черный - фото 3
  • Источник бесперебойного питания Бастион RAPAN-UPS 2000 1200Вт 2000ВА черный - фото 4
  • Источник бесперебойного питания Бастион RAPAN-UPS 2000 1200Вт 2000ВА черный - фото 5
  • Источник бесперебойного питания Бастион RAPAN-UPS 2000 1200Вт 2000ВА черный - фото 6
  • Источник бесперебойного питания Бастион RAPAN-UPS 2000 1200Вт 2000ВА черный - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
22 160 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 702669
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Характеристики

Бренд
Бастион
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
1200
Полная мощность, ВА
2000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Время переключения на батарею, мс
4
Время работы при полной нагрузке
2
Мин. входное напряжение, В
170
Макс. входное напряжение, В
270
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7), С13
Общее количество розеток
4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х38х22
Вес, кг.
10.5

Описание товара Источник бесперебойного питания Бастион RAPAN-UPS 2000 1200Вт 2000ВА черный

Источники бесперебойного питания (ИБП) Бастион представляют собой надежное решение для защиты вашего оборудования от перепадов напряжения и краткосрочных отключений электроэнергии. Модель ИБП Бастион весит 10,5 кг и обладает форм-фактором Tower, что делает ее удобной для размещения в офисе или дома. Этот линейно-интерактивный ИБП обеспечивает полную мощность в 2000 В·А и активную мощность в 1200 Вт, что позволяет эффективно поддерживать работу подключенных устройств. Время переключения на батарею составляет всего 4 мс, обеспечивая плавный переход и предотвращая перебои в работе оборудования. ИБП Бастион поддерживает одну фазу и генерирует напряжение в форме модифицированной синусоиды. При полной нагрузке устройство способно работать в течение 2 минут, что доставит необходимое время для корректного завершения работы или переключения на альтернативный источник питания. Диапазон входного напряжения варьируется от 170 до 270 В, что обеспечивает устойчивую работу даже при нестабильной электросети. ИБП оснащен свинцово-кислотной батареей, обладая высокой надежностью и долговечностью. Для подключения оборудования предусмотрены розетки типа EURO (CEE 7) и С13, что делает устройство универсальным и совместимым с различными устройствами. ИБП Бастион идеально подходит для защиты компьютеров, серверов и другого чувствительного к перепадам напряжения оборудования, обеспечивая надежную работу и защиту.

Отзывы о товаре Источник бесперебойного питания Бастион RAPAN-UPS 2000 1200Вт 2000ВА черный




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Характеристики
Бренд
Бастион
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
1200
Полная мощность, ВА
2000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Время переключения на батарею, мс
4
Время работы при полной нагрузке
2
Мин. входное напряжение, В
170
Макс. входное напряжение, В
270
Развернуть
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7), С13
Общее количество розеток
4
Страна производитель
Китай
Описание
Источники бесперебойного питания (ИБП) Бастион представляют собой надежное решение для защиты вашего оборудования от перепадов напряжения и краткосрочных отключений электроэнергии. Модель ИБП Бастион весит 10,5 кг и обладает форм-фактором Tower, что делает ее удобной для размещения в офисе или дома. Этот линейно-интерактивный ИБП обеспечивает полную мощность в 2000 В·А и активную мощность в 1200 Вт, что позволяет эффективно поддерживать работу подключенных устройств. Время переключения на батарею составляет всего 4 мс, обеспечивая плавный переход и предотвращая перебои в работе оборудования. ИБП Бастион поддерживает одну фазу и генерирует напряжение в форме модифицированной синусоиды. При полной нагрузке устройство способно работать в течение 2 минут, что доставит необходимое время для корректного завершения работы или переключения на альтернативный источник питания. Диапазон входного напряжения варьируется от 170 до 270 В, что обеспечивает устойчивую работу даже при нестабильной электросети. ИБП оснащен свинцово-кислотной батареей, обладая высокой надежностью и долговечностью. Для подключения оборудования предусмотрены розетки типа EURO (CEE 7) и С13, что делает устройство универсальным и совместимым с различными устройствами. ИБП Бастион идеально подходит для защиты компьютеров, серверов и другого чувствительного к перепадам напряжения оборудования, обеспечивая надежную работу и защиту.
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Отзывы


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