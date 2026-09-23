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ИБП CyberPower UT2200EIG Line-Interactive 2200VA/1320W U купить с доставкой в Москве
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ИБП CyberPower UT2200EIG Line-Interactive 2200VA/1320W U

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ИБП CyberPower UT2200EIG Line-Interactive 2200VA/1320W U - фото 1
ИБП CyberPower UT2200EIG Line-Interactive 2200VA/1320W U - фото 2
ИБП CyberPower UT2200EIG Line-Interactive 2200VA/1320W U - фото 3
ИБП CyberPower UT2200EIG Line-Interactive 2200VA/1320W U - фото 4
ИБП CyberPower UT2200EIG Line-Interactive 2200VA/1320W U - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
1320
Полная мощность, ВА
2200
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
2
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
6
  • ИБП CyberPower UT2200EIG Line-Interactive 2200VA/1320W U - фото 1
  • ИБП CyberPower UT2200EIG Line-Interactive 2200VA/1320W U - фото 2
  • ИБП CyberPower UT2200EIG Line-Interactive 2200VA/1320W U - фото 3
  • ИБП CyberPower UT2200EIG Line-Interactive 2200VA/1320W U - фото 4
  • ИБП CyberPower UT2200EIG Line-Interactive 2200VA/1320W U - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 870 руб. 
Начислим 316 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 645990
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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ИБП CyberPower UT2200EIG Line-Interactive 2200VA/1320W U
15 870 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
CyberPower
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
отображение информации светодиодные индикаторы
Активная мощность, Вт
1320
Полная мощность, ВА
2200
Количество фаз
1
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
4
Время работы при полной нагрузке
2
Мин. входное напряжение, В
167
Макс. входное напряжение, В
295
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
6
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х27х20
Вес, кг.
11.3

Описание товара ИБП CyberPower UT2200EIG Line-Interactive 2200VA/1320W U

Источники бесперебойного питания CyberPower представляют собой надежное решение для защиты вашего оборудования от перебоев в электроснабжении. Этот ИБП, обладая весом 10,8 кг, предлагает впечатляющую активную мощность в 1320 Вт, что обеспечивает достаточную энергоемкость для большинства офисных и домашних устройств. Линейно-интерактивный тип ИБП гарантирует стабильную работу и защиту ваших электроустройств от перепадов напряжения. Он способен переключаться на батарею за считанные 4 миллисекунды, что является важным показателем для минимизации риска отключения устройств. При полной нагрузке время работы составляет 2 минуты, предоставляя достаточно времени для безопасного завершения работы и сохранения данных. Обладая полной мощностью в 2200 В·А, этот ИБП поддерживает подключение до 6 устройств одновременно. Кроме того, он обеспечивает защиту локальной сети и телефонной линии, что существенно расширяет функциональность и безопасность использования. Форм-фактор Tower делает этот источник бесперебойного питания компактным и удобным для установки в различных условиях. Однофазное подключение и диапазон входного напряжения от 167 В до 295 В позволяют использовать его в различных электрических сетях. Продукция бренда CyberPower известна высоким качеством и надёжностью, и этот источник бесперебойного питания не является исключением, предоставляя вам уверенность в стабильности и защите вашего оборудования.

Отзывы о товаре ИБП CyberPower UT2200EIG Line-Interactive 2200VA/1320W U




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Характеристики
Бренд
CyberPower
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
отображение информации светодиодные индикаторы
Активная мощность, Вт
1320
Полная мощность, ВА
2200
Количество фаз
1
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
4
Время работы при полной нагрузке
2
Развернуть
Мин. входное напряжение, В
167
Макс. входное напряжение, В
295
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
6
Страна производитель
Китай
Описание
Источники бесперебойного питания CyberPower представляют собой надежное решение для защиты вашего оборудования от перебоев в электроснабжении. Этот ИБП, обладая весом 10,8 кг, предлагает впечатляющую активную мощность в 1320 Вт, что обеспечивает достаточную энергоемкость для большинства офисных и домашних устройств. Линейно-интерактивный тип ИБП гарантирует стабильную работу и защиту ваших электроустройств от перепадов напряжения. Он способен переключаться на батарею за считанные 4 миллисекунды, что является важным показателем для минимизации риска отключения устройств. При полной нагрузке время работы составляет 2 минуты, предоставляя достаточно времени для безопасного завершения работы и сохранения данных. Обладая полной мощностью в 2200 В·А, этот ИБП поддерживает подключение до 6 устройств одновременно. Кроме того, он обеспечивает защиту локальной сети и телефонной линии, что существенно расширяет функциональность и безопасность использования. Форм-фактор Tower делает этот источник бесперебойного питания компактным и удобным для установки в различных условиях. Однофазное подключение и диапазон входного напряжения от 167 В до 295 В позволяют использовать его в различных электрических сетях. Продукция бренда CyberPower известна высоким качеством и надёжностью, и этот источник бесперебойного питания не является исключением, предоставляя вам уверенность в стабильности и защите вашего оборудования.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


ИБП CyberPower UT2200EIG Line-Interactive 2200VA/1320W U - данный товар вы можете купить по цене 15870 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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